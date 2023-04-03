Đàm Thu Trang và Cường Đô La sau 4 năm kết hôn giờ ra sao?

Đàm Thu Trang là một trong những mỹ nhân showbiz có cuộc sống thoải mái, sung sướng sau khi lấy chồng. Cô làm đám cưới với Cường Đô La vào tháng 7/2019. Hôn lễ của cặp đôi quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng của showbiz Việt tham dự.

Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang gần như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz và tập trung tinh thần vun vé cho tổ ấm của mình. Cô cũng thể hiện sự khôn khéo trong cách đối nhân xử thế và cả cách giữ lửa hạnh phúc gia đình.

Hiện tại, vợ chồng Cường Đô La đang có một cô con gái nhỏ tên là Suchin, Cường Đô La rất mực yêu thương cô công chúa nhỏ này.

Gia đình Cường Đô La dành nhiều thời gian bên nhau. Đàm Thu Trang thể hiện sự khác biệt trong cách cư xử với mẹ chồng, con chồng và cả người cũ của chồng. Ai cũng biết rằng Cường Đô La có một con chung là bé Subeo với Hồ Ngọc Hà. Đàm Thu Trang hoàn toàn chấp nhận điều đó và dành sự cảm thông cho Cường Đô La cũng như tình yêu thương cho bé Subeo.

Tổ ấm hiện tại của vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang- Ảnh: Internet

Tin đồn Đàm Thu Trang mang bầu lần 2 rộ lên từ cuối năm 2022. Mới đây, người đẹp chính thức xác nhận tin vui. Nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh bên con gái đồng thời chú thích: "Chúc mừng Suchin lên chức chị Ba".

Đàm Thu Trang đang mang thai chụp cùng cô con gái Suchin- Ảnh: Internet

Có thể thấy dù trong thời điểm bầu bí nhưng nhan sắc của cựu ca sĩ vẫn vô cùng rạng rỡ. Ngoài ra, nhiều bạn bè và người thân cũng chúc mừng cho tin vui mới này của nữ ca sĩ:

- "Yêu quá, chúc mừng Trang và đại gia đình nha".

- "Không còn gì vui hơn, chúc mừng Trang một lần nữa được làm mẹ. Bé Suchin có thêm em, chắc chắn gia đình những ngày sắp tới sẽ vui ơi là vui".

- "Chúc mừng Suchin được lên chức nha, mãi hạnh phúc nhé gia đình Cường - Trang".