Chỉ 4 tháng sau sinh, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng đã trở lại sàn catwalk: Nhan sắc mặn mà, vóc dáng mảnh mai đến khó tin!

Mới đây, ngày 31/3, bà xã Bùi Tiến Dũng là Dianka trở lại sàn diễn thời trang tại TP.HCM gây nhiều sự chú ý.
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Vợ Tây của thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp như búp bê cùng vóc dáng chuẩn chỉnh. Sau đám cưới, tháng 11/2022 vừa qua, cặp đôi đã chính thức đón quý tử đầu lòng. Tuy nhiên, đến nay chỉ sau 4 tháng sinh con, vợ Tây của nam thủ môn gây bất ngờ khi đã trở lại công việc người mẫu.
Cụ thể, mới đây, ngày 31/3, bà xã Bùi Tiến Dũng là Dianka trở lại sàn diễn thời trang tại TP.HCM. Đáng chú ý hơn là sắc vóc của "mẹ bỉm" đã trở về mảnh mai như thời con gái. Trong show diễn, khi khoác lên mình chiếc váy thướt tha, Dianka bước đi uyển chuyển với thần thái tự tin. Nàng WAGs khoe trọn vóc dáng mảnh mai và đôi chân dài miên man.
Với gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao, đôi mắt hút hồn và nụ cười toả nắng, bà xã Bùi Tiến Dũng thu hút người xem không thể rời mắt. Đây là sàn diễn thời trang đánh dấu sự trở lại của Dianka sau thời gian nghỉ để sinh con đầu lòng. Có thể thấy, bà xã Tiến Dũng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối nhờ sự chăm chỉ tập luyện không ngừng. So với 1 năm trước, Dianka hiện tại trông mặn mà và trưởng thành hơn rất nhiều.
Sau khi kết thúc công việc, nàng WAGs đến từ Ukraine hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc vui đùa cùng con trai cưng. Theo như chia sẻ, ngoài thời gian làm việc và chăm sóc con, bà xã Tiến Dũng còn dành thời gian học tiếng Việt. Dianka muốn giao tiếp tốt hơn với gia đình Tiến Dũng cũng như thuận lợi trong cuộc sống sau này tại Việt Nam.