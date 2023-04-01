Chỉ 4 tháng sau sinh, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng đã trở lại sàn catwalk: Nhan sắc mặn mà, vóc dáng mảnh mai đến khó tin!

Vợ Tây của thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp như búp bê cùng vóc dáng chuẩn chỉnh. Sau đám cưới, tháng 11/2022 vừa qua, cặp đôi đã chính thức đón quý tử đầu lòng. Tuy nhiên, đến nay chỉ sau 4 tháng sinh con, vợ Tây của nam thủ môn gây bất ngờ khi đã trở lại công việc người mẫu.

Sau đám cưới, tháng 11/2022 vừa qua, cặp đôi đã chính thức đón quý tử đầu lòng - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây, ngày 31/3, bà xã Bùi Tiến Dũng là Dianka trở lại sàn diễn thời trang tại TP.HCM. Đáng chú ý hơn là sắc vóc của "mẹ bỉm" đã trở về mảnh mai như thời con gái. Trong show diễn, khi khoác lên mình chiếc váy thướt tha, Dianka bước đi uyển chuyển với thần thái tự tin. Nàng WAGs khoe trọn vóc dáng mảnh mai và đôi chân dài miên man.