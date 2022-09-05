Lấy được mẫu Tây xinh như mộng, Bùi Tiến Dũng mạnh tay chi nửa tỉ mua quà sinh nhật khiến ai cũng trầm trồ

Tin tức giải trí 05/09/2022 16:25

Thủ môn Bùi Tiến Dũng mới đây gây chú ý khi tặng vợ chiếc túi hiệu có giá trị khủng làm quà sinh nhật.

Bùi Tiến Dũng không chỉ nổi tiếng điển trai nhất nhì làng bóng mà còn được chú ý bởi vô cùng yêu chiều vợ. Nhân ngày sinh nhật vợ mình, chân dài gốc Ukraine Dianka Zakhidova, anh đã mạnh tay tặng vợ chiếc túi hiệu gần nửa tỉ đồng. 

 

Cụ thể, vợ của nam thủ môn đã đăng tải những hình ảnh vào sinh nhật lần thứ 22 của mình. Cô nàng để mặt mộc và ăn mặc đơn giản tại nhà nhưng vẫn toát ra thần thái vô cùng xinh đẹp. Được biết, do đang mang thai nên người đẹp chỉ tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà riêng ấm cúng cùng chồng. 

 

Lấy được mẫu Tây xinh như mộng, Bùi Tiến Dũng mạnh tay chi nửa tỉ mua quà sinh nhật khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 1

Do đang mang thai nên người đẹp chỉ tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà riêng ấm cúng cùng chồng.

Ảnh: Internet

 

Trong loạt ảnh, cả hai mặc trang phục đôi và trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Tuy nhiên, điều khiến netizen phải chú ý đó là món quà cực khủng mà chàng thủ môn dành tặng nàng mẫu Tây. Chiếc túi Hermès Kelly trị giá nửa tỉ đồng đã được Bùi Tiến Dũng tặng cho cô vợ xinh đẹp của mình.

 

Anh chàng cũng không quên đăng tải lời chúc ngọt ngào dành cho vợ: "Nhân dịp sinh nhật vợ, thủ môn Bùi Tiến Dũng không quên gửi những lời nhắn ngọt ngào nhất tới bà xã. Anh nói: "Em luôn nói với anh rằng điều khiến em hạnh phúc nhất là nhìn thấy anh hạnh phúc. Và em biết không, điều hạnh phúc nhất đối với anh là nhìn thấy em cười và thật vui. Anh sẽ làm em cười thật nhiều và chúng ta sẽ thật hạnh phúc".

 

Lấy được mẫu Tây xinh như mộng, Bùi Tiến Dũng mạnh tay chi nửa tỉ mua quà sinh nhật khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 2

Bùi Tiến Dũng trước đó nổi tiếng là cực kì yêu chiều bạn gái.

Ảnh: Internet

 

Mặc dù nổi tiếng có nhiều bóng hồng vây quanh nhưng từ trước đến nay, Bùi Tiến Dũng chỉ công khai duy nhất chuyện tình cảm với Dianka và sau đó rước nàng về dinh vào cuối tháng 5/2022. Trước đó, cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh hẹn hò và những lời có cánh dành cho đối phương. Bùi Tiến Dũng trước đó nổi tiếng là cực kì yêu chiều bạn gái. Dianka cũng ghi điểm với gia đình chàng thủ môn khi ăn mặc đơn giản về nhà anh chàng "quét sân, dọn nhà" đón Tết. 

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