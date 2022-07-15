Vợ hotgirl của Bùi Tiến Dũng để lộ thần sắc nhợt nhạt khi mang thai con đầu lòng khiến dân tình 'ngã ngửa'!

Chia sẻ ảnh mặt mộc, vợ Bùi Tiến Dũng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì diện mạo khác lạ.
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Tháng 5 vừa qua, Bùi Tiến Dũng bất ngờ tổ chức lễ cưới lãng mạn cùng bạn gái Tây sau 3 năm hẹn hò thu hút nhiều sự chú ý. Mới đây, chỉ sau gần 2 tháng về chung một nhà, cặp đôi lại tiếp tục thông báo "tin vui" sắp được lên chức bố mẹ. Trên trang cá nhân, vợ chồng Bùi Tiến Dũng chia sẻ loạt hình ảnh hạnh phúc trong ngày công bố giới tính của đứa bé. Được biết, đây là bé trai và dự sinh vào cuối năm nay.
Trong thời gian bầu bí, Dianka thường xuyên cập nhật những clip ngắn về cuộc sống thường ngày của mình. Lần gần đây nhất, mẫu nữ đã chơi lớn để luôn mặt mộc và hào hứng chuẩn bị thức ăn. Tuy nhiên, đáng nói, trong lần xuất hiện này, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng để lộ mắt thâm, môi nhợt nhạt, làn da cũng tối màu trông vô cùng khác lạ.
Dưới phần bình luận, rất nhiều dân mạng để lại lời chê bai nhan sắc của người đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh cũng có nhiều ý kiến để lại bình luận bênh vực, động viên và cho rằng do cô đang mang thai nên thần sắc không được tươi tắn như trước.
Trước đó, trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova cũng không giấu được niềm hạnh phúc, tiết lộ luôn tên thân mật đặt cho con trai đầu lòng là Sonhine. Ngay sau chia sẻ của đôi trẻ, mẹ ruột của Dianka Zakhidova cũng có động thái gây chú ý không kém. Theo đó, bà chia sẻ lại bài đăng của con gái trong bữa tiệc tiết lộ giới tính kèm dòng trạng thái háo hức: "Hoan hô... Tôi sắp có cháu trai".