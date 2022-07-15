Vợ hotgirl của Bùi Tiến Dũng để lộ thần sắc nhợt nhạt khi mang thai con đầu lòng khiến dân tình 'ngã ngửa'!

Tin tức giải trí 15/07/2022 15:02

Chia sẻ ảnh mặt mộc, vợ Bùi Tiến Dũng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì diện mạo khác lạ.

Tháng 5 vừa qua, Bùi Tiến Dũng bất ngờ tổ chức lễ cưới lãng mạn cùng bạn gái Tây sau 3 năm hẹn hò thu hút nhiều sự chú ý. Mới đây, chỉ sau gần 2 tháng về chung một nhà, cặp đôi lại tiếp tục thông báo "tin vui" sắp được lên chức bố mẹ. Trên trang cá nhân, vợ chồng Bùi Tiến Dũng chia sẻ loạt hình ảnh hạnh phúc trong ngày công bố giới tính của đứa bé. Được biết, đây là bé trai và dự sinh vào cuối năm nay.

Vợ hotgirl của Bùi Tiến Dũng để lộ thần sắc nhợt nhạt khi mang thai con đầu lòng khiến dân tình 'ngã ngửa'! - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng và vợ Tây háo hức đón chờ thiên thần sắp chào đời - Ảnh: FBNV

Trong thời gian bầu bí, Dianka thường xuyên cập nhật những clip ngắn về cuộc sống thường ngày của mình. Lần gần đây nhất, mẫu nữ đã chơi lớn để luôn mặt mộc và hào hứng chuẩn bị thức ăn. Tuy nhiên, đáng nói, trong lần xuất hiện này, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng để lộ mắt thâm, môi nhợt nhạt, làn da cũng tối màu trông vô cùng khác lạ.

Vợ hotgirl của Bùi Tiến Dũng để lộ thần sắc nhợt nhạt khi mang thai con đầu lòng khiến dân tình 'ngã ngửa'! - Ảnh 2
Vợ hotgirl của Bùi Tiến Dũng để lộ thần sắc nhợt nhạt khi mang thai con đầu lòng khiến dân tình 'ngã ngửa'! - Ảnh 3
Nhan sắc mộc vợ hotgirl của Bùi Tiến Dũng khiến nhiều người không khỏi giật mình - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, rất nhiều dân mạng để lại lời chê bai nhan sắc của người đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh cũng có nhiều ý kiến để lại bình luận bênh vực, động viên và cho rằng do cô đang mang thai nên thần sắc không được tươi tắn như trước.

Vợ hotgirl của Bùi Tiến Dũng để lộ thần sắc nhợt nhạt khi mang thai con đầu lòng khiến dân tình 'ngã ngửa'! - Ảnh 4
Bùi Tiến Dũng thích thú chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ trong tiệc tiết lộ giới tính của con - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó, trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova cũng không giấu được niềm hạnh phúc, tiết lộ luôn tên thân mật đặt cho con trai đầu lòng là Sonhine. Ngay sau chia sẻ của đôi trẻ, mẹ ruột của Dianka Zakhidova cũng có động thái gây chú ý không kém. Theo đó, bà chia sẻ lại bài đăng của con gái trong bữa tiệc tiết lộ giới tính kèm dòng trạng thái háo hức: "Hoan hô... Tôi sắp có cháu trai".

"Bà chủ" thầm lặng sau lưng Bùi Tiến Dũng: Là tiểu thư nhưng... không đài các!

"Bà chủ" thầm lặng sau lưng Bùi Tiến Dũng: Là tiểu thư nhưng... không đài các!

Nhắc đến vợ, mắt Bùi Tiến Dũng như lóe sáng. Anh từng chia sẻ với truyền thông: "Tôi khẳng định vợ tôi không phải tiểu thư đài các. Linh có thể làm được tất cả mọi việc...".

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ vợ Bùi Tiến Dũng vợ Tây của Bùi Tiến Dũng mặt mộc của vợ Bùi Tiến Dũng

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 26 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43