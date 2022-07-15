Vợ hotgirl của Bùi Tiến Dũng để lộ thần sắc nhợt nhạt khi mang thai con đầu lòng khiến dân tình 'ngã ngửa'!

Tháng 5 vừa qua, Bùi Tiến Dũng bất ngờ tổ chức lễ cưới lãng mạn cùng bạn gái Tây sau 3 năm hẹn hò thu hút nhiều sự chú ý. Mới đây, chỉ sau gần 2 tháng về chung một nhà, cặp đôi lại tiếp tục thông báo "tin vui" sắp được lên chức bố mẹ. Trên trang cá nhân, vợ chồng Bùi Tiến Dũng chia sẻ loạt hình ảnh hạnh phúc trong ngày công bố giới tính của đứa bé. Được biết, đây là bé trai và dự sinh vào cuối năm nay.

Bùi Tiến Dũng và vợ Tây háo hức đón chờ thiên thần sắp chào đời - Ảnh: FBNV

Trong thời gian bầu bí, Dianka thường xuyên cập nhật những clip ngắn về cuộc sống thường ngày của mình. Lần gần đây nhất, mẫu nữ đã chơi lớn để luôn mặt mộc và hào hứng chuẩn bị thức ăn. Tuy nhiên, đáng nói, trong lần xuất hiện này, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng để lộ mắt thâm, môi nhợt nhạt, làn da cũng tối màu trông vô cùng khác lạ.