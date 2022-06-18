Bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng lộ nhan sắc khi không son phấn, liệu có khiến dân tình bất ngờ?

Tin tức giải trí 18/06/2022 21:19

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã đăng tải đoạn clip hạnh phúc bên bà xã Tây. Mặt mộc của người đẹp khiến dân tình chú ý.

Chuyện tình đẹp như mơ của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova có được kết thúc viên mãn khi cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 22/5 vừa qua tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Kể từ sau khi kết hôn, cặp đôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường lên MXH.

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Đám cưới Bùi Tiến Dũng - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, thủ thành xứ Thanh đã đăng tải đoạn clip hạnh phúc bên bà xã. Theo đó, cả hai tận hưởng bữa sáng với bánh mỳ, nước ép cùng nhau. Hành động tình tứ của thủ môn Bùi Tiến Dũng khi chạm vào má bà xã khiến dân tình không khỏi thích thú.

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 Cặp đôi hạnh phúc thưởn thức bữa sáng cùng nhau - ẢNH: Chụp màn hình
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Hành động tình tứ của thủ môn Bùi Tiến Dũng dành cho bà xã khiến dân tình không khỏi thích thú - ẢNH: Chụp màn hình

Đáng chú ý, tại đây, nhan sắc mộc mạc không son phấn của Dianka Zakhidova cũng để lộ. Có thể thấy, dù không qua lớp trang điểm nhưng nữ người mẫu vẫn tươi tắn, đường nét trên gương mặt rất rõ ràng. Thêm vào đó, làn da căng, không tỳ vết của cô cũng là một điểm cộng lớn. 

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Nhan sắc khi không trang điểm của Dianka Zakhidova - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Dianka Zakhidova đã nhiều lần tự tin phô diễn mặt mộc. Mỗi lần lên sóng là thêm một lần cô nàng khiến mọi người xuýt xoa. Cô rất chăm chỉ vào bếp chuẩn bị những món ăn cho Bùi Tiến Dũng, khoảnh khắc này cho thấy dù ăn vận trang phục giản dị, tóc tai không chỉn chu nhưng nhan sắc của Dianka Zakhidova khó có thể dìm nổi.

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Bùi Tiến Dũng và vợ - Ảnh : Internet

Dianka Zakhidova, vợ Bùi Tiến Dũng, là người mẫu Ukraine sinh năm 2000. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Cả hai công khai hẹn hò vào tháng 8-2020, vào sinh nhật tuổi 20 của Dianka. Họ thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh hạnh phúc bên nhau.

Từ người hùng tại Thường Châu cho đến khi thành chú rể hot nhất làng bóng đá, ít ai biết được Bùi Tiến Dũng lại có tuổi thơ khốn khó như này đây

Từ người hùng tại Thường Châu cho đến khi thành chú rể hot nhất làng bóng đá, ít ai biết được Bùi Tiến Dũng lại có tuổi thơ khốn khó như này đây

Ở tuổi 25 Bùi Tiến Dũng dường như đã có đủ mọi thứ trong tay từ tiền bạc, sự nghiệp cho đến vợ xinh nhưng ít ai biết được để có được những điều đó bản thân anh đã trải qua tuổi thơ vô cùng vất vả.

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