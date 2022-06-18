Bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng lộ nhan sắc khi không son phấn, liệu có khiến dân tình bất ngờ?

Chuyện tình đẹp như mơ của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova có được kết thúc viên mãn khi cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 22/5 vừa qua tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Kể từ sau khi kết hôn, cặp đôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường lên MXH.

Đám cưới Bùi Tiến Dũng - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, thủ thành xứ Thanh đã đăng tải đoạn clip hạnh phúc bên bà xã. Theo đó, cả hai tận hưởng bữa sáng với bánh mỳ, nước ép cùng nhau. Hành động tình tứ của thủ môn Bùi Tiến Dũng khi chạm vào má bà xã khiến dân tình không khỏi thích thú.