Lễ cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ người mẫu diễn ra tại một resort sang trọng, view biển.

Không như các đồng đội khác, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tổ chức lễ cưới riêng tư với người mẫu Dianka Zakhidova tại Hồ Tràm (Vũng Tàu). Cô là bạn gái đầu tiên và duy nhất được “người hùng Thường Châu” công khai. Vì thế, những thông tin xoay quanh đám cưới của cặp đôi cầu thủ - Wag hot nhất nhì làng bóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Lễ cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng và vỡ được diễn ra tại bãi biển. Mới đây, loạt ảnh cưới của nam cầu thủ và vợ người mẫu chính thức được trình làng khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích. Cô dâu và chú rể được khen ngợi hết lời vì độ xứng đôi vừa lứa. Thông qua những hình ảnh được tiết lộ, có thể thấy vợ chồng Bùi Tiến Dũng đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày trọng đại. Dự đoán cả hai đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ để tổ chức tiệc cưới.

Vợ người mẫu của Bùi Tiến Dũng nhận được nhiều lời khen ngợi trong bộ váy cưới được thiết kế riêng. Chiếc váy cưới được thiết kế riêng cho Dianka cũng giúp nàng mẫu khoe trọn đôi chân dài 1,12m. Theo thông tin mà chúng tôi được chia sẻ, chiếc váy cưới này có 30.000 viên đá swarovski và đá thủy tinh được đính tay. Tuy nhiên Bùi Tiến Dũng không muốn tiết lộ giá trị chiếc váy vì đây là món quà anh tặng vợ trong ngày trọng đại. Trong khung cảnh đẹp của bãi biển, vợ chồng Bùi Tiến Dũng trao nhẫn cưới cho nhau. Hôn lễ của Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova diễn ra ấm cúng với sự tham gia của của 30 khách mời thân thiết. Cô dâu Dianka Zakhidova thích tổ chức lễ cưới ở biển. Bùi Tiến Dũng quyết định chiều theo ý vợ.

Theo kế hoạch ban đầu, hôn lễ được cử hành lúc 16h. Tuy nhiên, cô dâu chú rể quyết định thay đổi giờ tổ chức thành 10h để tránh trời mưa. Trong hôn lễ, thủ thành sinh năm 1997 nói: "Tôi rất xúc động khi chứng kiến sự góp mặt của hai bên gia đình, anh em, bạn bè thân thiết đến chúc mừng. Đặc biệt cảm ơn vợ đã ở bên anh, hiểu, quan tâm và lo lắng cho anh thời gian qua". Khi cô dâu xuất hiện và tiến lên lễ đường, Bùi Tiến Dũng không giấu được những giọt nước mắt vì xúc động. Đám cưới hạn chế khách mời, nên có mặt trong tiệc vui của vợ chồng Bùi Tiến Dũng đều là những người thân thiết. Đầu tiên phải kể đến nhóm bạn thân "lady killer" với chàng thủ môn gồm: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải và Hà Đức Chinh. Xuất hiện bên cạnh 3 cầu thủ này lần lượt là 3 nàng WAG quen mặt: Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền và Mai Hà Trang. Đại diện từ làng giải trí có ca sĩ Hoàng Bách, TiTi (HKT). Ngoài ra vợ chồng Phan Công Khanh - tay buôn siêu xe có tiếng ở TP.HCM kiêm bạn thân Bùi Tiến Dũng cũng có mặt. Dàn khách mời xịn xò trong lễ cưới của chàng thủ môn và vợ người mẫu. Vợ chồng Bùi Tiến Dũng có một ngày đáng nhớ trong cuộc đời cùng người thân và bạn bè. Bùi Tiến Dũng và Dianka công khai hẹn hò hồi tháng 9/2020 nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của chân dài người Ukraine. Cặp trai tài gái sắc trải qua nhiều thử thách trước khi đi đến kết hôn. Cả hai từng có thời gian yêu xa khi Dianka hai lần về Ukraine thăm gia đình nhưng vẫn duy trì được tình cảm, thậm chí ngày càng mặn nồng. Được biết, Dianka Zakhidova sinh năm 2000 và có quốc tịch Ukraine. Cô là một người mẫu quốc tế, hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Trước khi đến Việt Nam sinh sống, Dianka từng tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật của Đại học Quốc gia Kyiv và làm việc cho một công ty người mẫu và hoạt động ở nhiều nước như: Singapore, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức... Ảnh: Linh Nga Bridal

Sự nghiệp 'tụt dốc' hậu kỳ tích 'Thường Châu tuyết trắng', Bùi Tiến Dũng vẫn khiến dân tình sốc toàn tập vi sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 25 Nổi lên từ VCK U23 Châu Á 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng kiếm được khoản tiền lớn nhờ danh tiếng cũng như sức ảnh hưởng. Ở tuổi 25, nam thủ môn khiến dân tình choáng toàn tập khi có trong tay nhiều tài sản có giá trị.

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