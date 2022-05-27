Từ người hùng tại Thường Châu cho đến khi thành chú rể hot nhất làng bóng đá, ít ai biết được Bùi Tiến Dũng lại có tuổi thơ khốn khó như này đây

Tin tức giải trí 27/05/2022 14:23

Ở tuổi 25 Bùi Tiến Dũng dường như đã có đủ mọi thứ trong tay từ tiền bạc, sự nghiệp cho đến vợ xinh nhưng ít ai biết được để có được những điều đó bản thân anh đã trải qua tuổi thơ vô cùng vất vả.

Thời gian gần đây cái tên Bùi Tiến Dũng đang cực kỳ hot trên mạng xã hội khi khoảng thời gian 2 năm hẹn họ, cuối cùng chàng thủ môn đã quyết định có bước tiến mới trong cuộc đời của mình khi về chung một nhà với người mẫu Dianka Zakhidova. Đám cưới của cả hai được tổ chức tại một resort cao cấp ở Vũng Tàu. Nhiều gương mặt đáng chú ý trong làng túc cầu cũng như giới showbiz đều đến chia vui với thủ thành sinh năm 1997.

Từ người hùng tại Thường Châu cho đến khi thành chú rể hot nhất làng bóng đá, ít ai biết được Bùi Tiến Dũng lại có tuổi thơ khốn khó như này đây - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng và bà xã Tây trong buổi lễ - Ảnh: Internet

Chứng kiến buổi lễ nhiều fan hâm mộ tỏ ra hạnh phúc cho thần tượng của mình khi vừa có sự nghiệp, tiền tài nở rộ lẫn vợ xinh khiến ai ai cũng phải ao ước. Tuy nhiên ít ai biết được rằng để có được những thứ như ngày hôm nay, cầu thủ sinh năm 1997 đã phải nỗ lực rất nhiều. Ngôi sao 25 tuổi sinh ra ở miền quê nghèo Ngọc Lặc của Thanh Hóa, ngay từ nhỏ thủ môn Bùi Tiến Dũng và em trai Bùi Tiến Dụng đã có niềm đam mê cực lớn với trái bóng tròn.

Từ người hùng tại Thường Châu cho đến khi thành chú rể hot nhất làng bóng đá, ít ai biết được Bùi Tiến Dũng lại có tuổi thơ khốn khó như này đây - Ảnh 2
Hai anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng - Ảnh: Internet
Từ người hùng tại Thường Châu cho đến khi thành chú rể hot nhất làng bóng đá, ít ai biết được Bùi Tiến Dũng lại có tuổi thơ khốn khó như này đây - Ảnh 3
Gia đình ba chị em của ngôi sao CLB TP.HCM - Ảnh: Internet

Nam cầu thủ từng chia sẻ, anh xuất thân từ gia đình không có điều kiện kinh tế trong gia đình có 3 chị em. Có khoảng thời gian đã phải đi làm cả thợ hồ, làm ruộng để nuôi dưỡng đam mê. Thậm chí vì quá đam mê nên hồi nhỏ anh thường dùng quả bưởi để làm trái bóng chơi với bạn bè. 

Về sau nhờ vào những nỗ lực nên cả hai anh em Tiến Dũng - Tiến Dụng có cơ hội được rèn luyện tại trung tâm đào tạo trẻ tại huyện miền núi. Tại đây tưởng chừng như mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp với thủ môn của CLB TP.HCM nhưng số phận lại tiếp trêu đùa với anh thêm một lần nữa khi vì quá tuổi nên anh đã bị loại khỏi PVF và đã có lúc từng nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ để về làm nông phụ giúp gia đình. 

Từ người hùng tại Thường Châu cho đến khi thành chú rể hot nhất làng bóng đá, ít ai biết được Bùi Tiến Dũng lại có tuổi thơ khốn khó như này đây - Ảnh 4
Bùi Tiến Dũng đã có màn trình diễn xuất sắc tại Thường Châu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên may mắn mỉm cười với chàng thủ môn xứ Thanh, anh được gọi vào đội trẻ Thanh Hóa dưới sự tiếp quản của FLC. Tại đây với việc được thỏa sức với niềm đam mê của mình, Tiến Dũng từng bước phát triển và ngày càng tiến bộ trước khi được khán giả cả nước biết đến với tư cách là ''Người Hùng Thương Châu'' khi là tấm khiên vững chắc giúp U23 Việt Nam lọt tới trận chung kết.

Từ người hùng tại Thường Châu cho đến khi thành chú rể hot nhất làng bóng đá, ít ai biết được Bùi Tiến Dũng lại có tuổi thơ khốn khó như này đây - Ảnh 5
Người hâm mộ vẫn hy vọng ngôi sao sinh năm 1997 sẽ lấy lại được phong độ vốn có của mình - Ảnh: Internet

Hiện ở tuổi 25 mặc dù đã sa sút rất nhiều so với chính mình của những năm về trước nhưng người hâm mộ vẫn luôn hy vọng người hùng ngày nào của họ rồi sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao trong khoảng thời gian tới để giúp cho bóng đá nước nhà có thêm một tấm khiên vững chắc nữa trong khung gỗ. 

Cuộc sống trong mơ của Bùi Tiến Dũng: Cưới vợ đẹp, sở hữu siêu xe & shop thời trang bạc tỷ

Cuộc sống trong mơ của Bùi Tiến Dũng: Cưới vợ đẹp, sở hữu siêu xe & shop thời trang bạc tỷ

Những thành công gặt hái được trong sự nghiệp bóng đá đã giúp “thủ thành quốc dân” Bùi Tiến Dũng có được cuộc sống đáng mơ ước dù cầu thủ này mới ở tuổi 25.

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