Bà xã Bùi Tiến Dũng hiếm hoi khoe rõ bụng bầu, nhan sắc ra sao khiến dân tình không khỏi xuýt xoa?

Cụ thể, vào tối ngày 12/7, trên trang cá nhân, chàng thủ môn gốc Thanh Hóa đã chia sẻ bài viết với nội dung: "Đó là một cậu bé. Ba mẹ rất nóng lòng được gặp con, Sonhine của ba mẹ. Con đã làm tỏa sáng thế giới của ba".

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova (gốc Ukraine) khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp như mơ. Cặp đôi chính thức về chung nhà cách đây hơn 2 tháng và nhanh chóng thông báo tin vui được "lên chức" với mọi người.

Người mẫu Dianka Zakhidova cũng có bài viết tương tự bằng tiếng anh trên mạng xã hội. Có thể thấy, cặp đôi đang rất mong chờ sự xuất hiện của thành viên mới này.

Kể từ khi thông tin này được lan truyền, bên cạnh những lời chúc mừng cho cặp đôi, nhiều người cũng không khỏi bất ngờ trước nhan sắc của mẫu Tây trong giai đoạn "bầu bí". Theo đó, trên trang cá nhân, thỉnh thoảng, nàng WAGs sẽ chia sẻ những hình ảnh của bản thân mình. Trong đoạn story gần đây nhất, cô khoe cận cảnh chiếc bụng đã lộ rõ.

Bà xã Bùi Tiến Dũng hiếm hoi khoe bụng bầu - Ảnh: Chụp màn hình

Trong một tấm ảnh cận mặt, có thể thấy, bà xã Bùi Tiến Dũng có dấu hiệu tăng cân khi để lộ gương mặt tròn trịa. Tuy nhiên, đường nét xinh đẹp cùng làn da căng bóng của mẫu Tây khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Nhan sắc của cô luôn được nhiều người khen ngợi - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Dianka Zakhidova (SN 2000), tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật của Đại học Quốc gia Kyiv. Đây là một trong những cơ sở giáo dục lâu đời nhất Ukraine. Trước khi gắn bó với dải đất hình chữ S, cô từng đầu quân cho một công ty người mẫu. Đơn vị này hoạt động ở nhiều nước như: Singapore, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức...

Đám cưới Bùi Tiến Dũng - Ảnh: Internet

Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova xác nhận hẹn hò từ khoảng cuối tháng 8/2019. Cả hai kết hôn vào ngày 22/5/2022 tại một resort ở Hồ Tràm với sự tham gia của gia đình và số ít bạn bè thân thiết.