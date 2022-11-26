Bùi Tiến Dũng được biết đến là một trong những nam thần của làng bóng đá Việt Nam. Vừa qua, fan mê bóng đá đặc biệt là hội chị em hơi "tiếc nuối" khi anh bất ngờ lên xe hoa với bạn gái người Tây. Sau đám cưới, mới đây, trên trang cá nhân, nam thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ lần đầu chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ giữa mẹ vợ và mẹ ruột.

Trên trang cá nhân, nam thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ lần đầu chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ giữa mẹ vợ và mẹ ruột - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý là dòng trạng thái hài hước mà nam thủ môn đăng tải. Cụ thể, anh cho biết: “Không biết là bà nội với bà ngoại có giận nhau gì không mà từ khi gặp nhau tới giờ không thấy nói chuyện với nhau”.