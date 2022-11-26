Thủ môn Bùi Tiến Dũng 'khổ sở' khi mẹ đẻ và mẹ vợ vừa hội ngộ đã 'giận dỗi', không nói chuyện với nhau

Tin tức giải trí 26/11/2022 10:28

Dòng trạng thái của Bùi Tiến Dũng khiến dân tình "dở khóc dở cười".

Bùi Tiến Dũng được biết đến là một trong những nam thần của làng bóng đá Việt Nam. Vừa qua, fan mê bóng đá đặc biệt là hội chị em hơi "tiếc nuối" khi anh bất ngờ lên xe hoa với bạn gái người Tây. Sau đám cưới, mới đây, trên trang cá nhân, nam thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ lần đầu chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ giữa mẹ vợ và mẹ ruột.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng 'khổ sở' khi mẹ đẻ và mẹ vợ vừa hội ngộ đã 'giận dỗi', không nói chuyện với nhau - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, nam thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ lần đầu chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ giữa mẹ vợ và mẹ ruột - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý là dòng trạng thái hài hước mà nam thủ môn đăng tải. Cụ thể, anh cho biết: “Không biết là bà nội với bà ngoại có giận nhau gì không mà từ khi gặp nhau tới giờ không thấy nói chuyện với nhau”.

Dòng trạng thái của Bùi Tiến Dũng khiến dân tình "dở khóc dở cười". Bởi có lẽ mẹ vợ Tây của Bùi Tiến Dũng không hiểu được tiếng Việt nên khi gặp nhau cả hai người mẹ chỉ có thể giao tiếp bằng kí hiệu hay đơn giản là nụ cười. Trong hình ảnh đăng tải, hai bà thông gia rất thân thiết và vô cùng vui vẻ.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng 'khổ sở' khi mẹ đẻ và mẹ vợ vừa hội ngộ đã 'giận dỗi', không nói chuyện với nhau - Ảnh 2
Dù ít gặp nhau nhưng vừa hội ngộ thì 2 bà thông gia đã rất thân thiết - Ảnh: FBNV

Được biết, mẹ vợ Bùi Tiến Dũng đang có chuyến sang Việt Nam thăm vợ chồng con gái và gia đình thông gia. Trong những ngày mẹ vợ sang chơi, anh cũng tranh thủ đưa mẹ đi tham quan nhiều nơi. Trước đó, vì lý do cá nhân nên mẹ vợ Bùi Tiến Dũng không sang kịp dự đám cưới con gái.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng 'khổ sở' khi mẹ đẻ và mẹ vợ vừa hội ngộ đã 'giận dỗi', không nói chuyện với nhau - Ảnh 3
Hiện tại, bà xã trẻ của Bùi Tiến Dũng đang ở tháng cuối thai kì nên nhân dịp này mẹ vợ của nam thủ môn cũng dành thời gian sang Việt Nam chăm con và chuẩn bị đón cháu ngoại - Ảnh: Internet

Hiện tại, bà xã trẻ của Bùi Tiến Dũng đang ở tháng cuối thai kì nên nhân dịp này bà cũng dành thời gian sang Việt Nam chăm con và chuẩn bị đón cháu ngoại. Trong suốt hành trình mang thai, Bùi Tiến Dũng khiến hội chị em không khỏi ghen tỵ bởi độ chiều vợ số 1.    

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