Bùi Tiến Dũng lần đầu tiết lộ chấn thương nặng khiến anh vắng mặt trên sân cỏ thời gian dài

Trung vệ Bùi Tiến Dũng có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam để tham dự giải giao hữu quốc tế tại TP.HCM. Cầu thủ này vừa trở lại sau khi điều trị căn bệnh thoát vị đĩa đệm khá nặng.

Theo thông tin của báo Tiền Phong, VFF sẽ tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 với sự tham gia của ĐT Việt Nam, ĐT Singapore và ĐT Ấn Độ từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2022, trên SVĐ Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Trong lần thi đấu này, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập. Chia sẻ với truyền thông, Bùi Tiến Dũng lần đầu tiên tiết lộ lý do không thể thi đấu cho Viettel trong thời gian dài. Sự vắng mặt của cầu thủ này là một trong những nguyên nhân hàng thủ đội bóng áo lính thi đấu không tốt.

"Tôi đã trở lại và thi đấu đầy đủ hai trận đấu trong màu áo Viettel tại V-League với 90 phút. Lúc này tôi đã sẵn sàng cho hai trận đấu phía trước với Singapore và Ấn Độ. Tôi bị thoát vị đĩa đệm khá nặng và đã chữa trị dứt điểm hoàn toàn", Bùi Tiến Dũng cho biết. Bùi Tiến Dũng lần đầu tiết lộ về chấn thương khá nặng - Ảnh: báo Tiền Phong Theo thông tin của báo Thanh Niên, Bùi Tiến Dũng bắt đầu dính chấn thương từ đầu tháng 3/2022. Sau đó, trung vệ đã mất gần 6 tháng để điều trị và không thể thi đấu cho cả CLB Viettel lẫn đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ 27 tuổi chỉ đá 2 trận cho Viettel hồi đầu mùa trước khi vắng mặt trong 9 trận đấu tiếp theo ở V-League 2022. Anh vừa trở lại trên băng ghế dự bị của Viettel từ vòng 13. Trong khi đó, ở cấp độ đội tuyển, Bùi Tiến Dũng đã bỏ lỡ 3 trận đấu. Trung vệ Bùi Tiến Dũng cùng HLV Park trong buổi họp báo trước giải tam hùng - Ảnh: báo Thanh Niên Chia sẻ về tình trạng của bản thân ở thời điểm hiện tại, Bùi Tiến Dũng cho biết: "Vào lúc này, thể trạng của tôi đang rất tốt, đạt 100%. Trận đấu vừa rồi ở V-League, tôi đã đá đủ 90 phút cho Viettel. Trong đợt này, tôi có sức khỏe tốt và hoàn toàn có thể đá 2 trận đấu tới với đội tuyển Việt Nam ở giải giao hữu". Bùi Tiến Dũng là trung vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam lâu nay. Tuy nhiên, trong lần tập trung này, anh sẽ phải cạnh tranh vị trí với nhiều đồng đội cũ như Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Thành Chung và đặc biệt là các cầu thủ trẻ như Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Lương Duy Cương, thậm chí là Nhâm Mạnh Dũng.

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