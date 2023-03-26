Ở ván 2, Takahashi dần thích nghi và chủ động tấn công, dẫn trước tay vợt chủ nhà 5-1. Đối mặt với khó khăn, Thùy Linh kiên cường đáp trả với những pha rượt đuổi để rút ngắn điểm số xuống còn 6-7. Trận đấu hấp dẫn hơn từ đây, nhất là khi Takahashi tung ra những cú smash như trái phá để duy trì lợi thế dẫn điểm và thắng lại ván đấu này với điểm số 21-15.

Theo Báo Người Lao Động, Nguyễn Thùy Linh khởi đầu khá thuận lợi khi Asuka Takahashi chưa kịp bắt nhịp trận đấu và tay vợt Việt Nam gây khó cho đối thủ bằng những tình huống lên lưới hết sức bất ngờ. Dẫn trước 9-5 rồi 17-6, Thùy Linh dễ dàng giành thắng lợi ở ván đầu tiên với điểm số cách biệt 21-7.

Bước vào ván quyết định, bản lĩnh và kinh nghiệm được Nguyễn Thùy Linh phát huy tối đa để giữ nhịp trận đấu. Cô vượt lên dẫn điểm 6-2 còn Takahashi cố gắng bám đuổi để rút ngắn tỉ số xuống 6-7. Có lẽ do tung sức quá nhiều khiến tay vợt Nhật Bản thấm mệt và chịu thua cách biệt 12-21. Thắng chung cuộc sau ba ván đấu căng thẳng, Thùy Linh lên ngôi vô địch hết sức thuyết phục.

Cũng theo Báo Dân Trí, mặc dù có phong độ rất tốt ở Vietnam International Challenger 2023, nhưng ở trận chung kết, tay vợt Lê Đức Phát đã không thể tiếp tục có chiến thắng để khép lại giải đấu tuyệt vời của mình.

Trước trận chung kết, Lê Đức Phát gây bất ngờ lớn khi liên tục đánh bại các đối thủ mạnh, trong số đó có chiến thắng trước hạt giống số một của giải đấu.

Trong trận chung kết, tay vợt người Việt Nam được kỳ vọng viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình khi đối đầu với Koo Takahashi (Nhật Bản). Dù vậy, Lê Đức Phát đã không làm được điều mà anh và người hâm mộ mong đợi.

Nguyễn Thùy Linh và Asuka Takahashi nhận thưởng sau trận chung kết. Ảnh: Internet

Đức Phát liên tục mắc lỗi đánh cầu hỏng và thua dễ 14-21 trong set đấu đầu tiên. Trong set 2, Lê Đức Phát chơi tốt hơn, có thời điểm gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ người Nhật Bản.

Tuy nhiên, trong một ngày mà Koo Takahashi thi đấu ổn định, có những pha đập cầu chất lượng và khai thác tối đa sai lầm của đối thủ, Đức Phát đành nhận thất bại ở set 2 với tỷ số 21-15, giành ngôi Á quân.

Mặc dù không thể lên ngôi vô địch ở Vietnam International Challenger 2023, nhưng những gì mà Lê Đức Phát thể hiện ở giải đấu năm nay vượt ngoài mong đợi của người hâm mộ.