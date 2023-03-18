Ted Roxy: Bị 'ghẻ lạnh' tại quê hương mình nhưng lại là hình mẫu lý tưởng ở phương Tây

Tin tức giải trí 18/03/2023 11:28

Ted Roxy là mẫu ảnh phòng gym nổi tiếng những năm đầu 2010, dù cho luôn đứng ở làn ranh giữa chê và khen ở Việt Nam nhưng tại Châu Âu cô lại được xem là idol được nhiều người thần tượng.

Thời đại ngày nay với việc sở hữu nhan sắc đẹp luôn được cho là có lợi thế hơn hẳn so với những người xung quanh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Đặc biệt với chị em phụ nữ điều này càng trở nên quan trọng hơn cả và một trong số những cách họ lựa chọn để có nâng tầm sắc vóc của mình đó chính là tập gym.

Tuy nhiên trái ngược với nam giới, các cô gái thường tìm đến gym với mong muốn có được thân hình chắc khỏe và mảnh mai thon gọn hơn trước thì một số người như Ted Roxy được coi là xu thế mới của phụ nữ trong phong cách tập gym. 

Ted Roxy: Bị 'ghẻ lạnh' tại quê hương mình nhưng lại là hình mẫu lý tưởng ở phương Tây - Ảnh 1
Ted Roxy - Ảnh: Internet

Ted Roxy (tên thật là Phùng Phương Thúy) sinh năm 1990 và được nhắc đến như một hot gymer của Việt Nam. Với gương mặt xinh đẹp và hình thể rắn rỏi, săn chắc cô vẫn được ưu ái gọi với các biệt danh như: “Hot girl siêu vòng 3”, "Jennifer Lopez của Việt Nam” hay "Kim siêu vòng 3 phiên bản Việt",...

Ted Roxy hiện tại đang định cư và sinh sống tại Canada cùng với ông xã kinh doanh phòng tập. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những kiến thức bổ ích để giúp các chị em phụ nữ có được phương pháp lẫn chế độ dinh dưỡng một cách hợp lý. 

Ted Roxy: Bị 'ghẻ lạnh' tại quê hương mình nhưng lại là hình mẫu lý tưởng ở phương Tây - Ảnh 2Ted Roxy: Bị 'ghẻ lạnh' tại quê hương mình nhưng lại là hình mẫu lý tưởng ở phương Tây - Ảnh 3

Dẫu vậy, body của người đẹp thường bị đứng giữa làn ranh so sánh khen và chê bởi không ít người thường có cảm giác sợ hãi khi sở hữu một body lực lưỡng như Ted Roxy. Mới đây bản thân mẹ một con cũng cho biết cảm nhận của mình về suy nghĩ của mọi người về vấn đề trên:

''Có người khen cũng có người chê, có người thích, cũng có người sợ... Với mình, đó là điều đương nhiên trong tất cả hoàn cảnh và môi trường sống.

Ted Roxy: Bị 'ghẻ lạnh' tại quê hương mình nhưng lại là hình mẫu lý tưởng ở phương Tây - Ảnh 4
Gia đình hạnh phúc của người đẹp - Ảnh: Internet

Mình không thể bắt tất cả mọi người thích mình và mình cũng không có nghĩa vụ để làm hài lòng ai. Nên nếu mình cứ cố gắng làm cho người ta thích và khen thì mình cũng sẽ dễ dàng bị người ta kích động với lời khiếm nhã. Thân thể là của mình, cuộc sống là của mình mà tất cả là sự lựa chọn của mình chứ! Mình làm gì để thấy vui và hạnh phúc, đó là nguồn năng lượng làm con người tự tin nhất.''

Sau tất cả Ted Roxy cho rằng việc tập luyện và có được mục tiêu cơ thể thay đổi ra sao mới là điều quan trọng nhất. Vì thế cho nên những thứ người khác nói về mình, cô đều không quan tâm bởi chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ là đủ. 

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