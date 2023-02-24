'Bà trùm hoa hậu' nói gì về tin đồn mất suất cử đại diện thi Miss World 2023?

Tin tức giải trí 24/02/2023 19:53

Những chia sẻ của bà Phạm Kim Dung liên quan đến việc nắm giữ bản quyền Miss World khiến nhiều người chú ý.

Nhiều ngày qua, fans sắc đẹp lo lắng các cuộc thi mà công ty Sen Vàng đang nắm cũng có sự thay đổi như Unicorp vừa đánh mất Miss Universe Vietnam. Trên các page, group xuất hiện tin đồn Miss World Vietnam đã được một tổ chức khác thâu tóm.

Fans hoang mang liên tục gửi câu hỏi về công ty Sen Vàng để sớm được giải đáp nghi vấn. 

Ngay sau đó, vào chiều ngày 24/2, bà Phạm Kim Dung - CEO của công ty Sen Vàng đã lên tiếng đính chính. Theo đó, bà khẳng định thông tin bị mất bản quyền cuộc thi Miss World Việt Nam hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật. "Công ty Sen Vàng đã, đang là đối tác trực tiếp, duy nhất của Miss World hiện tại và lâu dài với hợp đồng đã ký kết giữa chúng tôi và tổ chức Miss World.

Hiện nay có những thông tin sai sự thật được lan truyền trên mạng xã hội nhằm mục đích câu view về việc thâu tóm của các tổ chức khác, Sen Vàng mất bản quyền Miss World Việt Nam. Tôi xin khẳng định đó là những thông tin hoàn toàn sai lệch và bịa đặt", bà Phạm Kim Dung khẳng định.

'Bà trùm hoa hậu' nói gì về tin đồn mất suất cử đại diện thi Miss World 2023? - Ảnh 1
"Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, bà Phạm Kim Dung cho biết cuộc thi Miss World Việt Nam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vẫn sẽ diễn ra Chung kết vào tháng 7/2023. Các bản quyền cuộc thi khác do Sen Vàng nắm giữ như Miss Grand International, Miss International, Miss Intercontinental… vẫn không có gì thay đổi.

Như vậy, người hâm mộ đã có thể phần nào vơi đi lo lắng cho cuộc thi Miss World Vietnam và công ty Sen Vàng, đồng thời vị trí đại diện của Mai Phương tại Miss World 2023. Trước sự phát triển của mạng xã hội cũng như các đối tượng bất chấp tất cả để thu hút tương tác, sẵn sàng chia sẻ, bịa đặt thông tin sai lệch ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức - công chúng cần chọn lọc thông tin kĩ lưỡng.

 

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Từ khóa:   Phạm Kim Dung Miss Universe Vietnam Miss World Vietnam

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