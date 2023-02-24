Diễn biến NÓNG vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị Đặng Thuỳ Trang kiện, đòi bồi thường 2,4 tỷ đồng: Cả 2 bên đã có mặt tại tòa

Hậu trường 24/02/2023 15:15

Đây là lần đầu tiên 2 bên có mặt tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp làm việc kể từ khi Tòa có quyết định thụ lý vụ án.

Theo thông tin trên Thể thao & Văn hóa, ngày 22/2, luật sư Phạm Thanh Sơn - đại diện của bà Đặng Thùy Trang và luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - đại diện của Hoa hậu Thùy Tiên đã có mặt tại Tòa án Gò Vấp để cung cấp các bằng chứng tài liệu liên quan đến vụ kiện.

Bà Đặng Thùy Trang cho hay, đây là lần đầu cả hai bên cùng có mặt tại tòa kể từ khi tòa thông báo thụ lý vụ tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên vào tháng 11/2022.

Diễn biến NÓNG vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị Đặng Thuỳ Trang kiện, đòi bồi thường 2,4 tỷ đồng: Cả 2 bên đã có mặt tại tòa - Ảnh 1
Phía Thùy Tiên và Đặng Thùy Trang lần đầu đến Tòa để giải quyết vụ kiện. Ảnh: Internet

Tháng 10/2022, bà Đặng Thùy Trang (chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo) gây xôn xao dư luận khi thông báo nộp đơn khởi kiện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên về vấn đề tranh chấp hợp đồng vay tiền.

Trong đơn khởi kiện, bà Trang cho rằng tháng 6/2017, bà Tiên vay bà Trang 1,5 tỉ đồng để tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Thời điểm này, chồng bà Trang vừa bán xe ô tô nên phía bà Trang đã trực tiếp giao tiền mặt cho bà Tiên và nhờ ông Nguyễn Quan Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho bà Tiên vay tiền, còn Trang là người làm chứng. Bà Tiên đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền.

Theo thỏa thuận, bà Tiên phải trả tiền trong thời hạn một năm kể từ ngày ký xác nhận nợ, mỗi tháng bà Tiên phải có nghĩa vụ thanh toán một phần khoản nợ này. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ, bà Tiên không thanh toán số tiền trên cho bà Trang.

Theo bà Trang, ngoài việc đưa ra các thông tin không chính xác về việc vay nợ trên báo, bà Tiên còn đưa ra những thông tin mang tính chất bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà trên báo chí.

Bà Trang cho rằng việc bà Tiên đưa ra các thông tin bịa đặt trên báo, cố tình tố giác hành vi mà bà không thực hiện là nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà.

Thời điểm xảy ra sự việc, bà Trang vừa sinh con, do đó các thông tin của bà Tiên đưa ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bà, gây ra thiệt hại cho bà về thù lao, các khoản bồi thường khi phải chấm dứt các hợp đồng với đối tác.

Từ đó, bà Trang yêu cầu tòa án buộc bà Tiên trả cho bà 1,5 tỉ đồng tiền nợ và bồi thường thiệt hại 932 triệu đồng, tổng cộng là 2,4 tỉ đồng, đồng thời buộc bà Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba trang báo.

Trong khi đó, Thuỳ Tiên khẳng định trong tâm thư gửi đến công chúng hồi tháng 11/2022: "Ở tuổi 18-19, trước những người bước đến cuộc đời mình, tôi luôn nghĩ họ sẽ luôn dành sự thương yêu và lòng tốt vì vậy tôi đã không lo nghĩ bất kỳ điều gì. Tôi đặt bút ký bằng với tất cả niềm tin, tôi bị hại nhưng vẫn không hề hay biết ở thời điểm đó. Hợp đồng dù đã ký nhưng tôi xin khẳng định rằng chưa nhận bất cứ khoản tiền nào và cũng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào như lời bà Đặng Thùy Trang đã hứa".

Phản hồi việc này, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - người đại diện pháp lý cho Thùy Tiên - khẳng định: "Theo các tài liệu bà Trang đưa ra thì không có tài liệu gì thể hiện Tiên vay nợ của Trang và thực tế Tiên chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Trang".

Song song câu chuyện bà Đặng Thùy Trang khởi kiện Nguyễn Thúc Thùy Tiên, chính Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 cũng đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng để yêu cầu xử phạt bà Đặng Thuỳ Trang, đồng thời yêu cầu người này chấm dứt việc đăng tải những thông tin, hình ảnh liên quan đến cô. Hiện, cả 2 yêu cầu của Thùy Tiên tới Sở TT&TT TP.HCM và Lâm Đồng đều bị từ chối vì bà Đặng Thùy Trang có thường trú tại Cần Thơ.

 

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Từ khóa:   Hoa hậu Thùy Tiên Nguyễn Thúc Thùy Tiên Đặng Thùy Trang

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