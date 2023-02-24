Nữ danh hài cho biết hết lòng vì bạn nhưng người tưởng rất thân lại chơi xấu sau lưng.

Mới đây, Việt Hương đăng đàn tuyên bố nghỉ chơi với một người từng rất thân gây tò mò: "Có những nhân vật bao nhiêu năm mình coi như bạn thân, mình quan tâm, khuyên nhủ mình theo dõi hành trình cuộc sống của họ. Họ chưa bao giờ đem lại lợi ích cho mình? Mình gọi tới coi như "họa". Nghe đau thấu lòng không cả nhà? Mình chân thành với tình bạn đó, vì mình nghĩ hữu duyên mới chung 1 chuyến xe. Mình chơi với bạn hết lòng bạn chơi lại hết hồn. Vậy thì mời bạn xuống xe nhé, mãi mãi ghi nhớ mình đã từng quý bạn".

Việt Hương thất vọng khi gặp cảnh "chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn". Ảnh: Chụp màn hình Hiện, người hâm mộ đều tò mò muốn biết người bạn đã làm Việt Hương thất vọng là ai? Và liệu người đó có hoạt động trong showbiz hay không? Tuy nhiên, nữ danh hài không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào về tình bạn vừa tan vỡ. Thay vào đó, cô tự hứa với lòng sẽ không nghĩ về người tồi tệ thêm một lần nào nữa. Trước nay, Việt Hương nổi tiếng là sao nữ chơi đẹp, luôn sống hết mình vì bạn bè. Trong Vbiz, nữ danh hài có không ít người bạn nổi tiếng thân thiết như cố nghệ sĩ Chí Tài, Hoàng Mập, Tiết Cương, Cát Phượng... và giữa họ chưa từng xảy ra bất kỳ xích mích nào.

Không những sống hết lòng vì bạn bè, Việt Hương còn nổi tiếng là người bạn chơi "sộp" khi thường xuyên dành tặng tri kỷ những món quà đắt đỏ như ô tô, trang sức đắt giá... và sẵn sàng hỗ trợ tiền bạc khi bạn gặp khó khăn. Phải nói rằng, độ chịu chi của nữ danh hài khiến ai cũng phải nể phục, đúng chuẩn "bạn thân nhà người ta". Việt Hương và tình bạn thân thiết với Hoàng Mập. Ảnh: FBNV Nói về độ chịu chi của Việt Hương, nam nghệ sĩ Hoàng Mập từng kể: "Việt Hương đi mua quà cho mình, tặng cái mặt ông Phật quá đẹp và sợi dây chuyền 2 cây vàng. Em ấy hứa 1 năm tặng 1 cây. Vậy sang năm được 3 cây. Vậy 100 năm sau Hoàng Mập được bao nhiêu cây vàng". Việt Hương hiện là một trong những nghệ sĩ nữ sở hữu danh tiếng và cát-xê cao bậc nhất hiện nay. Nữ nghệ sĩ thành công trên nhiều lĩnh vực từ sân khấu hài kịch, gameshow, đến phim ảnh khi hoạt động ở cả thị trường trong nước và hải ngoại. Ở tuổi ngoài 40, Việt Hương đang sở hữu khối tài sản kếch xù, nhiều người ao ước. Nữ danh hài nắm giữ nhiều bất động sản, xế hộp, một nhà hàng mang tên mình tại Mỹ cùng thương hiệu mỹ phẩm ngày càng "ăn nên làm ra". Việt Hương hiện cùng chồng con sống tại TP.HCM, trong một căn nhà 5 tầng rộng rãi, thoáng đãng. Không gian sống của nữ danh hài được trang bị thang máy để đi lại thuận tiện hơn. Tuy giàu có nhưng nữ nghệ sĩ lại khiến fan ngưỡng mộ vì là người không phô trương. Vợ chồng nữ nghệ sĩ cũng thường xuyên tổ chức những đợt từ thiện để giúp đỡ người khó khăn.

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