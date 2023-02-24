Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi kể về cuộc sống làm dâu nhà bầu Hiển: 'Tôi cần thời gian để thích nghi'

Hậu trường 24/02/2023 13:39

Khi mới về nhà chồng, Đỗ Mỹ Linh chưa hiểu nhiều về thói quen sinh hoạt nên được mẹ chồng chỉ dạy nhiều.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có những chia sẻ về cuộc sống làm dâu gia đình "hào môn" trong một chương trình truyền hình sẽ phát sóng cuối tuần này. Trong cuộc trò chuyện với MC Thùy Linh, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện áo dài hồng, sắc mặt tươi tắn, thoải mái tâm sự cuộc sống sau khi kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển.

Với Đỗ Mỹ Linh, mọi thứ về cuộc sống hôn nhân vẫn còn rất mới mẻ, nhiều bỡ ngỡ.

"Tôi lập gia đình chưa lâu nên mọi thứ còn rất mới mẻ, bỡ ngỡ. Tôi ở chung cùng gia đình chồng có bà nội, bố mẹ. Gia đình tôi lúc nào cũng đông người, có nhiều hoạt động chung với nhau", Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi kể về cuộc sống làm dâu nhà bầu Hiển: 'Tôi cần thời gian để thích nghi' - Ảnh 1

Khi mới về nhà chồng, Đỗ Mỹ Linh chưa hiểu nhiều về thói quen sinh hoạt nên được mẹ chồng chỉ dạy nhiều.

"Dịp Tết vừa qua, tôi cũng cố gắng phụ giúp công việc nhà. Tôi cần thời gian để thích nghi với cuộc sống mới", Đỗ Mỹ Linh bày tỏ.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh cảm thấy mình trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn trong cuộc sống. Về sinh hoạt ở nhà chồng, Hoa hậu Việt Nam 2016 cảm thấy hạnh phúc vì chồng là người tâm lý, tạo cho cô sự thoải mái về mọi mặt để làm tốt vai trò của người vợ, con dâu. Họ giữ không khí, sợi dây tình cảm giống như ngày đầu mới yêu.

Đây là lần hiếm hoi Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ về cuộc sống sau 4 tháng kết hôn dù hai vợ chồng luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi kể về cuộc sống làm dâu nhà bầu Hiển: 'Tôi cần thời gian để thích nghi' - Ảnh 2

Cũng kể từ sau khi kết hôn với chồng doanh nhân Đỗ Vinh Quang, nàng hậu tích cực tham gia các hoạt động cùng chồng. Trong số đó nổi bật nhất là việc người đẹp xuất hiện ở các trận đấu bóng của CLB do chồng quản lý. Vừa qua, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video doanh nhân Đỗ Vinh Quang thiếu tinh tế với vợ. Nam doanh nhân đi trước và lên xe ô tô, Đỗ Mỹ Linh tự mở cửa xe. Hành động này từ phía chủ tịch CLB Hà Nội ngay lập tức đã vô tình gây ra luồng ý kiến trái chiều.

Có người cho rằng chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thiếu tinh tế và kém ga lăng khi không thể hiện tình cảm với vợ ở chốn đông người. Họ còn tập trung vào hành động đi trước vợ và để người đẹp tự mở cửa xe. Hành động này khiến cho chồng doanh nhân của Đỗ Mỹ Linh bị chê. Tuy nhiên phần đa khán giả đều ra sức bênh vực và cho rằng vì cả hai đều có sự nổi tiếng nhất định, nên việc giữ khoảng cách là điều cần thiết để tránh ồn ào không đáng có.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi kể về cuộc sống làm dâu nhà bầu Hiển: 'Tôi cần thời gian để thích nghi' - Ảnh 3

Vừa qua, nhân dịp sinh nhật chồng, Đỗ Mỹ Linh không ngại thể hiện tình cảm đến nam doanh nhân 9X. "Chúc mừng sinh nhật bạn trong hình, chúc bạn tuổi mới bớt khó tính, luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe và thành công mới. Cùng nhau đón chờ những điều tuyệt vời phía trước nhé. Yêu anh", Hoa hậu Việt Nam 2016 viết. Kèm theo đó là hình ảnh khoe khoảnh khắc cặp đôi hạnh phúc bên nhau.

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