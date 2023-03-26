Nguyễn Thị Tâm thua đáng tiếc ở giải boxing vô địch thế giới với chủ nhà Ấn Độ

Thông tin từ VOV, mặc dù thi đấu rất tốt, nhưng võ sĩ Nguyễn Thị Tâm của Việt Nam vẫn nhận thất bại trong trận chung kết trước võ sĩ Nikhat Zareen của Ấn Độ. Trước khi bước vào trận đấu này, Nguyễn Thị Tâm đã đi vào lịch sử của boxing Việt Nam khi trở thành võ sĩ đầu tiên thượng đài ở trận chung kết giải thế giới. Thành tích tốt nhất trước đó của boxing Việt Nam chỉ là HCĐ.

Trong trận chung kết với võ sĩ Nikhat Zareen của Ấn Độ, Nguyễn Thị Tâm thi đấu khá chủ động. Tuy nhiên, do mắc lỗi xô ngã đối thủ nên võ sĩ của Việt Nam nhận thẻ vàng và thua 0-5 ở hiệp 1. Trong hiệp đấu thứ 2, Nguyễn Thị Tâm đã chơi tốt hơn, có những pha ra đòn chuẩn xác hơn và thắng 3-2 ở hiệp đấu này.

Trước đối thủ nặng ký và có lợi thế sân nhà, Nguyễn Thị Tâm vẫn thi đấu rất tự tin và chọn cách chơi tấn công trước. Cách nhập cuộc táo bạo của võ sĩ Việt Nam khiến Zareen có phần lúng túng. Tuy nhiên, tay đấm nước chủ nhà lấy lại tự tin và chiếm lợi thế khi hiệp 1 kết thúc. Sang đến hiệp 2, thế trận diễn ra căng thẳng và đại diện Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục để cân bằng tỷ số, đưa trận đấu bước vào hiệp 3 quyết định.