Nguyễn Thị Tâm thua đáng tiếc ở giải boxing vô địch thế giới với chủ nhà Ấn Độ

Giải boxing nữ vô địch thế giới của VĐV Nguyễn Thị Tâm với đối thủ Nikhat Zareen của chủ nhà Ấn Độ đã kết thúc.
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Thông tin từ VOV, mặc dù thi đấu rất tốt, nhưng võ sĩ Nguyễn Thị Tâm của Việt Nam vẫn nhận thất bại trong trận chung kết trước võ sĩ Nikhat Zareen của Ấn Độ. Trước khi bước vào trận đấu này, Nguyễn Thị Tâm đã đi vào lịch sử của boxing Việt Nam khi trở thành võ sĩ đầu tiên thượng đài ở trận chung kết giải thế giới. Thành tích tốt nhất trước đó của boxing Việt Nam chỉ là HCĐ.
Trong trận chung kết với võ sĩ Nikhat Zareen của Ấn Độ, Nguyễn Thị Tâm thi đấu khá chủ động. Tuy nhiên, do mắc lỗi xô ngã đối thủ nên võ sĩ của Việt Nam nhận thẻ vàng và thua 0-5 ở hiệp 1. Trong hiệp đấu thứ 2, Nguyễn Thị Tâm đã chơi tốt hơn, có những pha ra đòn chuẩn xác hơn và thắng 3-2 ở hiệp đấu này.
Trước đối thủ nặng ký và có lợi thế sân nhà, Nguyễn Thị Tâm vẫn thi đấu rất tự tin và chọn cách chơi tấn công trước. Cách nhập cuộc táo bạo của võ sĩ Việt Nam khiến Zareen có phần lúng túng. Tuy nhiên, tay đấm nước chủ nhà lấy lại tự tin và chiếm lợi thế khi hiệp 1 kết thúc. Sang đến hiệp 2, thế trận diễn ra căng thẳng và đại diện Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục để cân bằng tỷ số, đưa trận đấu bước vào hiệp 3 quyết định.
Trong hiệp 3, cả hai võ sĩ cống hiến lối chơi tấn công đẹp mắt để hướng đến chiến thắng cuối cùng. Nguyễn Thị Tâm trúng đòn nhưng kịp trở lại khi đến loạt đếm của trọng tài. Sau đó, võ sĩ Việt Nam cũng khiến Zareen phải đứng trước loạt đếm. Tuy nhiên, không có cú knock-out nào và hai võ sĩ phải phân định thắng thua bằng điểm số.
Kết quả, Zareen vô địch nhờ có điểm số 28-27, 28-27, 28-27, 28-26 và 28-27 trong hiệp đấu cuối cùng. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Thị Tâm nhưng cũng là thành tích rất đáng tự hào với những gì cô đã thể hiện xuyên suốt giải đấu.