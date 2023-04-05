Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chuẩn bị có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

Chiều nay 4/4, buổi họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh Con Nhót Mót Chồng chính thức diễn ra tại TPHCM. Diễn viên Thu Trang xuất hiện trong bộ váy đỏ rực vô cùng trẻ trung và tươi tắn. Ngay tại sự kiện này, Thu Trang cũng bất ngờ chia sẻ một tin chấn động
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Sự kiện ra mắt phim quy tụ nhiều sao Việt của màn ảnh Việt tới chúc mừng trong đó phải kể đến Thu Trang, Tiến Luật, Thái Hòa, Vinh Râu, Huỳnh Phương,... Đặc biệt, Thu Trang cùng ông xã xuất hiện với chiếc váy đỏ rực sang trọng và trẻ trung gây ấn tượng.
Nhưng điều khiến dư luận sục sôi và bàn tán xôn xao chính là khi diễn viễn Thu Trang bất ngờ công bố bản thân chuẩn bị có thêm đứa nữa nhưng nhờ hoàn toàn vào phương pháp thụ tinh nhân tạo ngay giữa họp báo.
Thu Trang chia sẻ: "Trước khi làm bộ phim này, Trang và anh Luật đã có dự định sinh thêm bé nữa bởi tới một độ tuổi nhất định bản thân mình muốn có thêm con. Trang rất mong muốn và nôn nóng bản thân sẽ có thêm 2 đứa con gái và cả hai cũng đã sẵn sàng mọi kế hoạch rồi.
Trang và anh Luật đã đến gặp bác sĩ, cũng đã tiến hành hút trứng, tạo phôi và đang chuẩn bị giai đoạn đưa phôi vào. Nhưng vì nhiều dự án đến cùng một lúc nên bản thân Trang quyết định hoãn lại dự định này. Nên nếu hỏi Trang có kế hoạch có con không thì Trang sẽ trả lời là có nhưng hiện tại đang hoãn lại thì chắc sẽ dời sang năm sau."
Việc có con là mong muốn của bất kỳ bà mẹ nào.Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng "cầu được ước thấy". Trước đó, nhiều sao nữ như :Minh Hằng, Phương Trinh Jolie, Pha Lê, Á hậu Diễm Châu...cũng đã phải chi một số tiền lớn, mất nhiều công sức và tâm huyết để có con nhờ vào phương pháp thụ tinh nhân tạo.