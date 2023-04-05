Nhan sắc khi để mặt mộc của Khả Như 'bất ổn' thế nào mà netizen 'nhận không ra'?

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải loạt ảnh Khả Như đến thăm nhà. Bên cạnh những lời "dè bỉu" hài hước, lầy lội mà Lê Dương Bảo Lâm dành cho cô bạn thân thì người hâm mộ còn dành sự chú ý đến nhan sắc của Khả Như.

Khả Như gây chú ý với diện mạo hoàn toàn tự nhiên không son phấn

Khả Như diện trang phục đơn giản, tươi cười chụp ảnh cùng các con của Lê Dương Bảo Lâm. Tuy nhiên, diện mạo khi "mặt mộc hoàn toàn" của diễn viên phim Nhà bà Nữ lại có phần khác lạ. Nhiều người cho rằng gương mặt của nữ diễn viên trông tròn trịa hơn trước và trông có phần kém sắc sảo hơn thường thấy.