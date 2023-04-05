Nhan sắc khi để mặt mộc của Khả Như 'bất ổn' thế nào mà netizen 'nhận không ra'?

Diện mạo mới đây của nữ diễn viên Nhà Bà Nữ khi để mặt mộc khiến một số khán giả "không nhận ra"
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Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải loạt ảnh Khả Như đến thăm nhà. Bên cạnh những lời "dè bỉu" hài hước, lầy lội mà Lê Dương Bảo Lâm dành cho cô bạn thân thì người hâm mộ còn dành sự chú ý đến nhan sắc của Khả Như.
Khả Như diện trang phục đơn giản, tươi cười chụp ảnh cùng các con của Lê Dương Bảo Lâm. Tuy nhiên, diện mạo khi "mặt mộc hoàn toàn" của diễn viên phim Nhà bà Nữ lại có phần khác lạ. Nhiều người cho rằng gương mặt của nữ diễn viên trông tròn trịa hơn trước và trông có phần kém sắc sảo hơn thường thấy.
Nhiều người lướt qua còn không nhận ra nhan sắc của Khả Như. Bên cạnh đó, cũng có một số khán giả khen ngợi nhan sắc mộc mạc và phong cách giản dị của cô nàng.Khuôn mặt có phần bầu bĩnh của cô nàng trông có vẻ đáng yêu hơn so với nét sắc sao khi trang điểm.
Khả Như sinh năm 1987, là nữ diễn viên quen mặt với khán giả yêu kịch hay phim ảnh. Nhờ lối diễn tự nhiên và duyên dáng, Khả Như đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Vai diễn đình đám gần nhất có sự góp mặt của cô chính là Ngọc Như trong Nhà bà Nữ.
Khả Như theo đuổi hình ảnh quyến rũ và gợi cảm. Ở tuổi 36,sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Khả Như tích lũy được khối tài sản khiến nhiều người mơ ước và nàng tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.Cô thường đăng tải các hình ảnh du lịch hay gặp gỡ bạn bè trên trang cá nhân.