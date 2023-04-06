4 sao nam “giả gái như không giả” khiến nhiều chị em gái thẳng phải “xách dép chạy theo”

Sao Việt 06/04/2023 05:00

Giới tính nam hẳn hoi nhưng khi lên đồ “giả gái”, 4 sao nam này khiến nhiều chị em ghen tị vì nhan sắc còn lồng lộn hơn hẳn gái thẳng. Liệu bạn đã biết 4 cái tên đó là ai chưa?

BB Trần

BB Trần là một trong những sao nam giả gái đỉnh nhất Vbiz. Anh được biết đến là nam nữ nghệ sĩ có thể biến hóa đa dạng phong cách thời trang nhờ vào mái tóc dài đặc trưng.

BB Trần là một nghệ sĩ hài, hoạt động trong chính trong lĩnh vực diễn xuất. Thỉnh thoảng, BB Trần còn tham gia trình diễn thời trang, diện những bộ trang phục nữ vô cùng chặt chém.

4 sao nam “giả gái như không giả” khiến nhiều chị em gái thẳng phải “xách dép chạy theo” - Ảnh 1
Body chặt chém của BB Trần khiến nhiều chị em phụ nữ mê mẩn. Ảnh FBNV

Sở dĩ BB Trần giả gái đẹp là vì anh sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao, mặt thon nhọn. Đặc biệt là BB Trần có vóc dáng cực kỳ nuột nà mà các cô gái thẳng nhìn vào còn khao khát.

Với sắc vóc tự nhiên, BB Trần rất dễ dàng trong việc chuyển đổi nhiều concept khác nhau từ gợi cảm, nữ tính sang ngọt ngào, thanh lịch. Những hình ảnh BB Trần diện áo dài trắng, để tóc dài thướt tha khiến dân tình mê vì vẻ đẹp trời phú. Đặc biệt, để có được sắc vóc hiện tại, BB Trần còn tập luyện để đi đứng sao cho không thô.

Điều thú vị là khi quay trở về diện những bộ vest lịch lãm, BB Trần cũng rất men lỳ. Vì thế đây được xem là một nghệ sĩ hết sức đặc biệt của showbiz Việt khi có thể biến hóa đa dạng như tắc kè hoa.

Hải Triều

Nhắc đến những sao nam giả gái đẹp mà quên Hải Triều thì thật là một thiếu sót lớn. Hải Triều là một người bạn thân thiết của BB Trần, được biết đến là “em gái” của BB Trần. Hai sao nam này nổi tiếng với vai diễn “chị em Sò - Lụa” rất được yêu thích trên Youtube.

Tương tự như BB Trần, Hải Triều có vóc dáng khá thon thả, chiều cao lý tưởng và không quá cơ bắp. Điều này tạo điều kiện cho sao nam dễ dàng diện trang phục nữ và makeup với phong cách nữ tính.

4 sao nam “giả gái như không giả” khiến nhiều chị em gái thẳng phải “xách dép chạy theo” - Ảnh 2
Hải Triều khi giả gái thì xinh thế này đây. Ảnh FBNV

Hình ảnh Hải Triều trong tà áo dài, trong những bộ đầm dạ hội hoặc những bộ trang phục nữ khiến hội chị em phải xuýt xoa vì quá nữ tính và duyên dáng. Trên trang cá nhân của mình, chàng trai này đăng tải đa dạng những hình ảnh mà bản thân anh biến hóa. Khi thì đậm chất con gái, có khi lại đúng chất một chàng trai nghịch ngợm.

Duy Khánh

Duy Khánh là nam diễn viên có thực lực của showbiz Việt, anh chàng nổi tiếng với vai diễn “cô giáo Khánh” và “ba Năm Bống”, đều trong hình tượng giả gái. Tuy nhiên nhan sắc “nữ tính” của cô giáo Khánh đỉnh của chóp nhất là vào thời điểm cuối 2020 khi chàng trai này tung bộ ảnh diện trang phục nữ sinh, đôi tóc giả.

Trong bộ ảnh này, Duy Khánh diện trang phục và trang điểm hệt như một nữ sinh, kết hợp cách tạo dáng nữ tính khiến dân tình cứ ngỡ đây là một hotgirl mới nổi nào đó chứ không phải là chàng trai sinh năm 1995.

4 sao nam “giả gái như không giả” khiến nhiều chị em gái thẳng phải “xách dép chạy theo” - Ảnh 3
Nhan sắc của cô giáo Khánh khiến dân tình mê mẩn

Dù giả gái còn “đẹp hơn nhiều cô gái thẳng” nhưng trong cuộc sống hàng ngày, Duy Khánh vẫn ăn diện khá nam tính. Trên trang cá nhân của mnh2, Duy Khánh thường xuyên tung ra những bộ ảnh “biến hình” khiến fan hâm mộ hết hồn.

Quang Trung

Thêm một sao nam giả gái như không giả khác chính là Quang Trung. Chàng trai này có khuôn mặt với đường nét mềm mại, phù hợp giả gái đủ mọi phong cách, mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, tần suất giả gái của Quang Trung không nhiều như BB Trần hay Hải Triều, anh chỉ giả gái khi các vai diễn cần phải hóa thân.

Thường ngày Quang Trung ăn diện khá đơn giản. Trong các chương trình truyền hình, Quang Trung cũng ăn diện đúng mực. Vì thế, dù giả gái khá đẹp nhưng Quang Trung không hề lạm dụng việc này.

4 sao nam “giả gái như không giả” khiến nhiều chị em gái thẳng phải “xách dép chạy theo” - Ảnh 4
Quang Trung giả gái xinh đẹp thế này

Trên đây là những sao nam giả gái giống con gái nhất của showbiz Việt. Mỗi chàng trai với đường nét riêng cùng định hướng sự nghiệp khác nhau sẽ có tần suất giả gái khác nhau để phục vụ tốt cho công việc. Dù thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn là những sao nam rất tài năng trong showbiz hiện nay.

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Từ khóa:   sao nam giả gái Hải Triều Quang Trung BB Trần

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