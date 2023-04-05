4 sao nữ bị đồn "ở ẩn mang bầu" và cái kết giật mình, có phải dân mạng đồn đâu trúng đó?

Năm 2018 khi Phạm Hương sang Mỹ, dân tình đã râm ran đồn thổi cô nàng sang Mỹ để ở ẩn và sinh con. Thời điểm đó phía ekip nàng hậu đã lên tiếng bác bỏ tin đồ, khẳng định cô nàng sang Mỹ để chữa bệnh tuyến giáp.

Tuy nhiên đây lại là một “nước đi” khá sai lầm từ ekip Phạm Hương khi chẳng lâu sau đó nàng hậu đã công khai hình ảnh chồng con tại nước Mỹ. Đến nay, Phạm Hương đã có 2 nhóc tỳ và viên mãn bên ông xã.

Ngược dòng thời gian mới thấy netizen Việt mà đồn đâu là trúng đó. Không biết thông tin rò rỉ từ nguồn nào hay dân tình chỉ “đồn đoán cho vui”. Thế nhưng kết quả là Phạm Hương mang bầu thật, kết hôn thật.

Chính điều này đã khiến dân tình được dịp “đào bới chuyện cũ”, cho rằng Phạm Hương không việc gì phải giấu chuyện mình kết hôn, mang bầu và sinh con cả. “Sao bảo qua Mỹ chữa bệnh thì ra chữa bệnh đẻ, vậy mà cãi lên cãi xuống, nghệ sĩ gì mà nói xạo không biết ngại. Đi đẻ thì bảo đẻ chứ mắc gì mà giấu” - một khán giả bình luận.

Hòa Minzy

Hòa Minzy là một trong những nữ ca sĩ có thực lực của Vpop thời điểm hiện tại. Cô từng có mối tình đẹp với thiếu gia Minh Hải trước khi công bố làm mẹ đơn thân hơn 1 năm nay. Trong thời gian hẹn hò Minh Hải, Hòa Minzy từng nhiều lần bị đồn mang bầu nhưng cô nàng vẫn im lặng.

Bẵng đi một thời gian không ra mắt các sản phẩm âm nhạc, Hòa Minzy ra mắt dự án Không thể cùng nhau suốt kiếp vào năm 2020, đánh dấu sự trở lại của mình sau 2 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc.

Hòa Minzy trừng bị đồn mang bầu trước khi cô công khai bé Bo

Không lâu sau, Hòa Minzy chính thức công khai bé Bo vào dịp cậu bé tròn 1 tuổi. Với vẻ ngoài đáng yêu, con trai Hòa Minzy nhanh chóng nhận được sự quan tâm và yêu thích của công chúng.

Nói về lý do giấu nhẹm chuyện mang bầu, Hòa Minzy tâm sự: “Tại trước mẹ Hoà không có được yêu quý nhiều nên mẹ Hoà sợ ảnh hưởng đến Bo. Mẹ Hoà cố gắng từng ngày thay đổi để nhận được tình yêu thương của mọi người và cảm nhận được mình cũng được thêm nhiều sự yêu thương và tâm lý không còn nhạy cảm như trước nữa nên quyết định công khai”.

Bảo Anh

Gần đây một sao nữ khác cũng vướng tin đồn mang thai khi một vài hình ảnh cô xuất hiện với body có phần mũm mĩm, bụng hơi to tròn so với bình thường. Đó là nữ ca sĩ Bảo Anh, nổi lên với bản hit Anh muốn em sống sao rất nhiều năm trước.

Quyến rũ như Bảo Anh vẫn bị đồn mang bầu

Bảo Anh được biết đến là một nữ ca sĩ có vóc dáng thon gọn và quyến rũ hàng đầu. Vì thế hình ảnh cô nàng xuất hiện với ngoại hình có phần tròn trịa khiến dân tình đặt nghi vấn rằng Bảo Anh đã thực sự mang bầu.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nghi vấn vẫn là nghi vấn khi Bảo Anh vẫn đăng tải nhiều bức ảnh xinh đẹp của

Mỹ Tâm

Chị đẹp Mỹ Tâm cũng không thoát khỏi nghi án mang bầu khi dân tình soi ra gương mặt chị đẹp tròn trịa, vòng 2 có phần to ra. Tuy nhiên không để dư luận xôn xao lâu hơn, Mỹ Tâm ngay lập tức livestream và trực tiếp khoe vòng eo thon gọn, chứng minh mình không mang bầu để công chúng không tiếp tục đồn đoán.

Có thể nói rằng cách xử lý của chị đẹp là nhanh gọn, dứt khoát và đúng trọng tâm mong muốn của người hâm mộ. Chị đẹp còn khẳng định rằng có bầu vốn là chuyện vui, khi nào thực sự có hỷ sự sẽ trực tiếp thông báo đến những người yêu quý, không để dân tình đồn đoán.

Chị đẹp Mỹ Tâm rất nhiều lần bị đồn mang bầu

Trong showbiz Việt, lời đồn thì vô số kể nhưng không phải lời đồn nào cũng đúng. Như Phạm Hương hay Hòa Minzy, lời đồn đã trở thành sự thật. Như chị đẹp Mỹ Tâm thì lời đồn là những điều vô căn cứ khi chín chủ đích thân khoe eo thon và không hề mang bầu. Còn về trường hợp của Bảo Anh có lẽ phải đợi thời gian trả lời thế nào!