HOT nhất hôm nay, hot girl 2k1 sở hữu biệt thự 30 tỷ sau 1 năm làm mẫu ảnh, xem hình check in mà mê 

Nhịp sống trẻ 04/04/2023 07:41

Chỉ mới tròn 22 tuổi, hotgirl Trương Diệu Linh (sinh năm 2001) đã sở hữu khối tài sản khủng là căn biệt thự trị giá 30 tỷ cùng xe Porsche sang chảnh. Cô nàng thường xuyên sử dụng những món đồ hiệu đắt đỏ và có những bức ảnh check in đẹp mê hồn khiến dân tình lóa mắt. 

Hotgirl kể trên là Trương Diệu Linh quê Hà Tĩnh, hiện đang là sinh viên của Khoa Múa - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bên cạnh việc học tập tại trường, cô nàng xinh đẹp này còn lấn sân sang làm mẫu ảnh được một thời gian. Đây cũng là công việc làm thêm giúp Diệu Linh sở hữu tài sản kếch xù mà những người bạn đồng trang lứa “có nằm mơ cũng không thấy”. 

Trả lời phỏng vấn trên báo Dân Trí cách đây 2 năm, Diệu Linh từng tiết lộ rằng thu nhập của cô rơi vào khoảng 50 triệu đồng/tháng. Số tiền này đến từ việc Linh làm mẫu ảnh và làm KOL. 

HOT nhất hôm nay, hot girl 2k1 sở hữu biệt thự 30 tỷ sau 1 năm làm mẫu ảnh, xem hình check in mà mê  - Ảnh 1
Cô hotgirl trường múa sở hữu biệt thự 30 tỷ ở tuổi 22 khiến dân tình choáng váng 

Nói về cơ duyên đến với công việc có mức thu nhập tốt như hiện tại, Diệu Linh chia sẻ rằng trong lần tình cờ làm mẫu cho chị gái học trang điểm, cô nàng nhận ra mình có năng khiếu trong diễn xuất và chụp ảnh nên đã nhanh chóng nắm bắt những cơ hội đến với mình.  

Nói thêm về nghề và mức thu nhập trong mơ của mình, Diệu Linh cho biết rằng công việc làm mẫu ảnh vốn không có nhiều “góc khuất” như xã hội vẫn định kiến. Người trẻ nào bước chân vào nghề này cũng cần sự cố gắng và làm việc chăm chỉ. Khi đó sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện. Dù là nghề mẫu ảnh hay ngành nghề nào khác vẫn luôn có những đối tượng xấu. Tuy nhiên nếu bản thân mình luôn vững vàng thì không ai có thể làm điều xấu hoặc gây hại được. 

Diệu Linh cũng cho biết thêm công việc này vốn cũng rất vất vả. Vào mùa hè nắng nóng 39 - 40 độ C, cô nàng vẫn phải diễn liên tục 4 - 5 tiếng ngoài trời. Chưa kể, làm mẫu ảnh phải trang điểm liên tục sẽ khiến da bị ảnh hưởng. Đó là lý do mà những bạn gái làm mẫu ảnh phải có chế độ chăm sóc da tốt để duy trì làn da trẻ đẹp tươi tắn.

HOT nhất hôm nay, hot girl 2k1 sở hữu biệt thự 30 tỷ sau 1 năm làm mẫu ảnh, xem hình check in mà mê  - Ảnh 2
Theo Diệu Linh, công việc làm mẫu tuy thu nhập cao nhưng cũng rất vất vả

Theo quan niệm của Diệu Linh thì KOL hay mẫu ảnh là một nghề rất hút những bạn trẻ có ngoại hình. Cô cho biết, nếu sợ bão hòa thì bất kỳ nghề nào cũng vậy. Điều quan trọng là bản thân phải nỗ lực để tự làm mới bản thân, xây dựng bản sắc riêng để có chỗ đứng nhất định. 

Chỉ cần dạo một vòng trang cá nhân của Diệu Linh cũng đủ khiến người xem phải ao ước cuộc sống sang chảnh của cô nàng. Những bức ảnh check in cùng đồ hiệu, nhà hàng, resort, khách sạn cao cấp,... của Diệu Linh luôn thu hút một lượng tương tác lớn. 

Nhờ sự vững tâm trong nghề và dám dấn thân mà cô nàng hotgirl 22 tuổi này có mức thu nhập mơ ước đi kèm khối tài sản khủng khiến ai cũng phải gật gù ngưỡng mộ.  

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Từ khóa:   hotgirl tuổi trẻ tài cao người trẻ thu nhập khủng

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