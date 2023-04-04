Nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm nhưng vẫn đằm thắm nên “anh Thúc Tiến” đã khiến dân tình liêu xiêu với bộ ảnh đu trend Lưu Diệc Phi ôm hoa . Có thể thấy nhan sắc nàng hậu ngày càng thăng hạng, bất chấp mọi style makeup.

Trong bộ ảnh gần đây, hoa hậu Thùy Tiên khiến dân tình mê mẩn với nhan sắc băng thanh ngọc khiết với nụ cười tươi tắn, lối trang điểm nhẹ nhàng cùng trang phục hao hao như “Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi.

Bộ ảnh của Thùy Tiên nhanh chóng được dân tình like, share cuồng nhiệt, chứng tỏ sức hút của cô nàng chưa bao giờ hạ nhiệt. Không cần hở bạo, không cần cắt xẻ quá đà, ăn diện đơn giản mà chỉn chu là đủ để Thùy Tiên ghi điểm trong mắt công chúng.

Á hậu Phương Nhi

Thêm một người đẹp khác cũng đu trend Lưu Diệc Phi và thành công ngoài mong đợi đó chính là á hậu Phương Nhi. Nàng á hậu xứ Thanh khiến dân tình điêu đứng bởi nhan sắc trong trẻo, thanh thuần.

Trong bộ ảnh này, Phương Nhi cũng diện áo sơ mi xanh nhưng cô nàng biến tấu một chút ở cài tóc và hoa cầm tay. Cài tóc mà Phương Nhi sử dụng cũng có màu xanh, trong khi hoa cầm tay không phải hoa hồng như bản gốc Lưu Diệc Phi. Thay vào đó, Phương Nhi cầm bó cát tường nhỏ cũng có màu hồng tuyệt đẹp.

Á hậu Phương Nhi đẹp thanh thuần khi đu trend Lưu Diệc Phi ôm hoa

Ngoài ra, Phương Nhi không chọn chụp ảnh trong nhà mà chụp ngoài trời có đầy đủ ánh nắng. Vì thế hình ảnh nàng hậu càng trong sáng và thuần khiết hơn. Kèo đu trend này thật bất phân thắng bại khi cả Thùy Tiên và Phương Nhi đều một chín một mười.

Tuy nhiên dù có xinh đẹp mấy thì hai nàng hậu vẫn phải lùi về sau để nhường chỗ cho một nhân vật khác cũng đu trend này. Không ai khác chính là Trần Đức Bo.

Trần Đức Bo

Trần Đức Bo vốn không phải một ngôi sao hay một nghệ sĩ nhưng bằng sự nổi tiếng của mình, Trần Đức Bo đã tạo được sức ảnh hưởng lến trên ộng đồng mạng.

Khi trend Lưu Diệc Phi ôm hoa xuất hiện, Trần Đức Bo cũng không ngại đu trend và cho ra đời bộ ảnh khiến dân tình phải hết hồn. Khoan hãy bàn về độ đẹp - xấu nhưng độ chịu chơi của Trần Đức Bo thực sự khiến dân tình nể phục.

Bạn nghĩ sao khi Trần Đức Bo cũng đu trend này?



Nhân vật này không ngại trang điểm yêu kiều, diện sơ mi và ôm hoa như các nàng hậu, tự tin chụp những bức ảnh đu trend. Và dĩ nhiên là bộ ảnh của Trần Đức Bo thu về lượt tương tác khủng.

Hiện nay, trend Lưu Diệc Phi ôm hoa vẫn còn nóng hổi trên các nền tảng mạng xã hội, đủ thấy sức ảnh hưởng của “thần tiên tỷ tỷ” xứ Trung lớn đến mức nào.