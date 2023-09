Thoắt cái mà con gái của Jack đã 2 tuổi, diện mạo cô bé khiến dân tình "lịm tim"

Ngày 1.4 vừa qua là sinh nhật tròn 2 tuổi của bé Sol - cô con gái của nam ca sĩ Jack và Thiên An. Trên trang cá nhân của mình, Thiên An đăng tải hình ảnh bé Sol siêu đáng yêu bên cạnh chiếc bánh sinh nhật.

Được biết sinh nhật của bé rơi vào cuối tuần nên Thiên An tổ chức tiệc muộn 2 ngày tại trường mầm non để bé được vui cùng các bạn. Trong bữa tiệc, bé Sol diện chiếc đầm trắng xinh xắn như công chúa.

Ngày càng lớn, bé Sol càng trở nên đáng yêu và có nhiều biểu cảm đốn tim người hâm mộ. Những khoảnh khắc hờn dỗi, nũng nịu, tươi cười của Sol đều mang lại nguồn năng lượng tích cực, sự dễ thương.

Bé Sol tên thật là Yên Đan, chào đời vào năm 2021. Tuy nhiên do nhiều bất đồng về tình cảm nên Jack và Thiên An không thể cùng về chung nhà để chăm sóc con gái. Thiên An tuyên bố làm mẹ đơn thân và chăm chỉ làm việc để nuôi bé con của mình khôn lớn.

Cô bé xinh xắn, đáng yêu và sở hữu ngoại hình giống hệt Jack

Nói về con gái của mình, Thiên An cho biết bé Sol có năng khiếu nghệ thuật ngay từ nhỏ, biết cùng mẹ hát, nhảy và quay Tik Tok. Trong tương lai, cô nàng sẽ cho bé đi học múa, hát, nhảy,... và nếu Sol thích theo đuổi nghệ thuật, cô hoàn toàn tôn trọng.

Chia sẻ trên truyền thông, Thiên An cho biết “Tôi muốn con được làm mọi điều con thích. Nếu có thể hỗ trợ, tôi sẵn sàng ở phía sau giúp đỡ. Quan điểm làm nghệ thuật dễ gặp cạm bẫy có thể xuất phát từ việc con không có người định hướng hoặc định hướng sai. Tôi cũng có một ít kinh nghiệm nên biết được điều gì tốt cho con. Thế nên cứ YOLO thôi'.

Tháng 8/2021, showbiz Việt được phen chấn động khi Thiên An công khai có con với Jack.

Chuyện có con với Thiên An vẫn là scandal lớn nhất trong sự nghiệp của Jack. Ồn ào này khiến cho nam ca sĩ chật vật suốt một khoảng thời gian và nhận rất nhiều chỉ trích từ dư luận. Bé Sol - con gái của Jack và Thiên An cũng là nhân vật thu hút sự chú ý. Nhóc tỳ mới hơn 1 tuổi nhưng thông minh, lanh lợi. Đặc biệt cô bé sơ hữu đôi mắt một mí y hệt từ người bố.