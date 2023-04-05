Quý tử nhà sao Việt khiến cư dân mạng 'hú vía' khi đi xem đất xây nhà dù chỉ mới... 6 tuổi

Mathis Thiên Từ là "trái ngọt" cho cuộc hôn nhân 8 năm của Đan Trường và vợ cũ là Thủy Tiên. Có bố là ca sĩ nổi tiếng, mẹ là doanh nhân thành đạt, nhóc tì nhà này đã "ngậm thìa vàng" từ lúc chào đời. Vì lẽ đó nên dù mới 6 tuổi, song cậu bé đã sở hữu cho mình những tài sản riêng rất giá trị.

Vào năm 2019, Đan Trường và Thủy Tiên đã thành lập công ty cho Thiên Từ với tên gọi là Bé Mathis, chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang , giày dép, nước hoa. Nói về lý do thành lập công ty, vợ cũ Đan Trường cho biết đã nhận được những lời khen từ mọi người về phong cách ăn mặc của nhóc tì nhà mình. Bên cạnh việc kinh doanh, đây cũng là nơi cô nàng chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn trang phục cho những gia đình có con nhỏ.

Mới đây, vợ cũ Đan Trường đã được dịp làm cộng đông mạng trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh cùng con trai đi đánh Golf. Đáng chú ý, bên cạnh việc "hộ tống" quý tử vui chơi, doanh nhân Thủy Tiên còn không ngại ngần chia sẻ dòng trạng thái: "Trước khi cậu nhóc được Mẹ Tiên cho đi chơi GOLF thì cậu nhóc cũng cùng mẹ xem một miếng đất mới để xây nhà" khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Trong ảnh, con trai Đan Trường được mẹ cho diện trang phục đơn giản nhưng không kém phần sang trọng đang vô cùng tập trung đứng ngắm nhìn một khu đất. Được biết, đây chính là khối tài sản mà Thủy Tiên và Thiên Từ dự tính sẽ "nạp" vào trong thời gian tới. Trước kế hoạch "khủng", việc bà xã cũ Đan Trường có hành động tham khảo ý kiến và cùng con lựa chọn trước khi quyết định "tậu đất" khiến dân mạng không nén nổi ngỡ ngàng.

Dưới phần bình luận, netizen đã không quên bày tỏ sự ghen tỵ cùng ngưỡng mộ trước độ "chịu chơi" của quý tử nhà Đan Trường.

-"Ôi mới tí tuổi mà đã được cùng mẹ đi mua nhà rồi. Ngưỡng mộ quá".

-"Thật là tuyệt vời chị ạ".

-"Hai mẹ con đáng yêu quá đi".

-"Ghen tỵ thật đấy".

Đan Trường - Thủy Tiên từng được biết đến là cặp đôi hạnh phúc nhất nhì làng giải trí Việt. Ở hiện tại, mặc dù đã công khai "đường ai nấy đi" thế nhưng cả hai vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau nuôi dưỡng con cái. Được biết, Thiên Từ chính là nguồn động lực lớn nhất giúp Đan Trường và Thủy Tiên viên mãn trên con đường sự nghiệp.