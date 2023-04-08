Nguyễn Hà Dịu Thảo trở thành Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Mỹ nhân sinh năm 2000, chiều cao "khủng" 1m83

Sao Việt 08/04/2023 23:53

Nàng hậu đã chứng tỏ bản thân hoàn toàn xứng đáng với chiếc vương miện danh giá bằng việc tiến bộ hơn từng ngày.

 

Nguyễn Hà Dịu Thảo sinh năm 2000, cô không phải thí sinh nổi bật từ đầu cuộc thi như Đan Tiên, Hà Anh hay Mỹm Trần. Tuy nhiên, Dịu Thảo lại là người hài hòa cả về nhan sắc và kỹ năng. Thế mạnh của Dịu Thảo chính là chiều cao "khủng" 1m83, vượt trội hơn hẳn các thí sinh khác. Đặc biệt, Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam còn có vốn ngoại ngữ tốt và tư duy trả lời ứng xử nhạy bén, thông minh.

 

Nguyễn Hà Dịu Thảo trở thành Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Mỹ nhân sinh năm 2000, chiều cao 'khủng' 1m83 - Ảnh 1

 

Nguyễn Hà Dịu Thảo trở thành Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Mỹ nhân sinh năm 2000, chiều cao 'khủng' 1m83 - Ảnh 2

 

Dịu Thảo tham gia Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 vì lời hứa với mẹ. Mẹ khuyên cô phải sống vui vẻ, tự hào về bản thân, sử dụng tiếng nói, hình ảnh để giúp đỡ những người giống mình. “Tôi coi ước mơ và hoài bão như kim chỉ nam trên con đường mình đã chọn. Từ những công việc tay chân, vượt qua những lời dị nghị, dèm pha, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được ước mơ. Hy vọng các bạn hãy luôn tin vào bản thân, mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

 

Nguyễn Hà Dịu Thảo trở thành Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Mỹ nhân sinh năm 2000, chiều cao 'khủng' 1m83 - Ảnh 3

 

Nguyễn Hà Dịu Thảo trở thành Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Mỹ nhân sinh năm 2000, chiều cao 'khủng' 1m83 - Ảnh 4

Tối ngày 8/4, cuộc thi Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Hà Dịu Thảo. Vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về Nguyễn Tường San và Nguyễn An Nhi. Dịu Thảo sẽ thay Á hậu Lương Mỹ Kỳ chinh chiến tại đấu trường quốc tế Miss International Queen 2023 tại Thái Lan.

Nguyễn Hà Dịu Thảo (SBD 055) sinh năm 2000, đến từ Hải Dương và hiện sinh sống cùng gia đình tại Bình Dương. Cô sở hữu nét đẹp ngọt ngào, cuốn hút với cá tính mạnh mẽ và phong cách trình diễn ấn tượng.

Nguyễn Hà Dịu Thảo trở thành Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Mỹ nhân sinh năm 2000, chiều cao 'khủng' 1m83 - Ảnh 5

Dịu Thảo cho biết tự lập từ sớm bằng công việc phục vụ quán phở, bán quần áo... Năm 12 tuổi, Dịu Thảo hiểu rõ bản thân nhưng giấu vì sợ mọi người xung quanh kỳ thị . Từ năm 2015, cô kinh doanh mỹ phẩm, phục vụ nhà hàng tiệc cưới, làm công nhân... Năm 2018, Dịu Thảo bắt đầu thay đổi giới tính.

Nguyễn Hà Dịu Thảo trở thành Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Mỹ nhân sinh năm 2000, chiều cao 'khủng' 1m83 - Ảnh 6

Nguyễn Hà Dịu Thảo trở thành Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Mỹ nhân sinh năm 2000, chiều cao 'khủng' 1m83 - Ảnh 7

Bạn thân đưa con gái Mai Phương lên chùa thắp hương cúng giỗ 3 năm cho mẹ, tiết lộ niềm vui mới về bé Lavie

Bạn thân đưa con gái Mai Phương lên chùa thắp hương cúng giỗ 3 năm cho mẹ, tiết lộ niềm vui mới về bé Lavie

Ngày giỗ cố nghệ sĩ Mai Phương, bé Lavie được bảo mẫu và người thân đưa đến chùa thắp hương cho mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Miss International Queen Vietnam 2023 Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 Dịu Thảo

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm