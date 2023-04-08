Nguyễn Hà Dịu Thảo trở thành Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Mỹ nhân sinh năm 2000, chiều cao "khủng" 1m83

Nguyễn Hà Dịu Thảo sinh năm 2000, cô không phải thí sinh nổi bật từ đầu cuộc thi như Đan Tiên, Hà Anh hay Mỹm Trần. Tuy nhiên, Dịu Thảo lại là người hài hòa cả về nhan sắc và kỹ năng. Thế mạnh của Dịu Thảo chính là chiều cao "khủng" 1m83, vượt trội hơn hẳn các thí sinh khác. Đặc biệt, Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam còn có vốn ngoại ngữ tốt và tư duy trả lời ứng xử nhạy bén, thông minh.

Dịu Thảo tham gia Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 vì lời hứa với mẹ. Mẹ khuyên cô phải sống vui vẻ, tự hào về bản thân, sử dụng tiếng nói, hình ảnh để giúp đỡ những người giống mình. “Tôi coi ước mơ và hoài bão như kim chỉ nam trên con đường mình đã chọn. Từ những công việc tay chân, vượt qua những lời dị nghị, dèm pha, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được ước mơ. Hy vọng các bạn hãy luôn tin vào bản thân, mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Tối ngày 8/4, cuộc thi Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Hà Dịu Thảo. Vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về Nguyễn Tường San và Nguyễn An Nhi. Dịu Thảo sẽ thay Á hậu Lương Mỹ Kỳ chinh chiến tại đấu trường quốc tế Miss International Queen 2023 tại Thái Lan.

Nguyễn Hà Dịu Thảo (SBD 055) sinh năm 2000, đến từ Hải Dương và hiện sinh sống cùng gia đình tại Bình Dương. Cô sở hữu nét đẹp ngọt ngào, cuốn hút với cá tính mạnh mẽ và phong cách trình diễn ấn tượng.

Dịu Thảo cho biết tự lập từ sớm bằng công việc phục vụ quán phở, bán quần áo... Năm 12 tuổi, Dịu Thảo hiểu rõ bản thân nhưng giấu vì sợ mọi người xung quanh kỳ thị . Từ năm 2015, cô kinh doanh mỹ phẩm, phục vụ nhà hàng tiệc cưới, làm công nhân... Năm 2018, Dịu Thảo bắt đầu thay đổi giới tính.