Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự "siêu to khổng lồ"

Sao Việt 09/04/2023 05:34

Hà Hồ và Kim Lý được biết đến là đôi vợ chồng hot nhất nhì showbiz về độ nổi tiếng và giàu có.Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý cùng hai con sinh đôi Lisa - Leon chuyển về biệt thự mới sinh sống. Được biết bố mẹ Kim Lý đang sinh sống trong căng biệt thự hoành tráng tại Thụy Sĩ.

Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự 'siêu to khổng lồ' - Ảnh 1
Gia đình nam diễn viên sống trong căn biệt thự hoành tráng.

 Biệt thự của cả hai có tông màu trắng làm chủ đạo, nhìn từ bên ngoài trông rất nguy nga, tráng lệ. Cổng vào có tông nâu vàng, tạo cảm giác sang chảnh. Vào những dịp đặc biệt, Kim Lý và bà xã thường "thay áo mới" cho không gian sống.

Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự 'siêu to khổng lồ' - Ảnh 2

Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự 'siêu to khổng lồ' - Ảnh 3

Bếp là nơi vợ chồng Hồ Ngọc Hà yêu thích bởi họ có thể vừa nấu nướng vừa pha trò với các con.

 

Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự 'siêu to khổng lồ' - Ảnh 4
Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự 'siêu to khổng lồ' - Ảnh 5

Với thiết kế độc đáo, Hồ Ngọc Hà thoải mái chụp hình sống ảo xịn sò trong biệt thự. 

Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự 'siêu to khổng lồ' - Ảnh 6

 Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự 'siêu to khổng lồ' - Ảnh 7

Không chỉ có cơ ngơi hoành tráng tại Việt Nam, Kim Lý khi sang Thụy Điển thăm bố mẹ ruột sẽ ở trong cơ ngơi thoáng đãng. Ngôi nhà được sơn màu trắng phía bên ngoài, có khoảng sân vườn lớn. Đây chính là không gian để Lisa - Leon tha hồ "bay nhảy".

Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự 'siêu to khổng lồ' - Ảnh 8
Nhà bố mẹ Kim Lý có khoảng sân vườn rộng lớn

 

Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự 'siêu to khổng lồ' - Ảnh 9
Leon thích thú khi đến nhà ông bà ở Thụy Điển. 

 Kim Lý và Hà Hồ đều tương xứng về danh tiếng và độ giàu có. Đôi vợ chồng dành cho con điều kiện sống sung túc, có thời gian rảnh liền đến Thụy Điển thăm nhà nội.

Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự 'siêu to khổng lồ' - Ảnh 10
Biệt thự hoành tráng của bố mẹ Kim Lý ở Thụy Điển
Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự 'siêu to khổng lồ' - Ảnh 11

Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự 'siêu to khổng lồ' - Ảnh 12

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Từ khóa:   Kim Ly Ho Ngoc Ha Thuy Dien

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