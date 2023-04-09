Choáng với khối tài sản của ông xã Hà Hồ: Dù ở Thụy Điển hay Việt Nam đều có biệt thự "siêu to khổng lồ"

Biệt thự của cả hai có tông màu trắng làm chủ đạo, nhìn từ bên ngoài trông rất nguy nga, tráng lệ. Cổng vào có tông nâu vàng, tạo cảm giác sang chảnh. Vào những dịp đặc biệt, Kim Lý và bà xã thường "thay áo mới" cho không gian sống.

Bếp là nơi vợ chồng Hồ Ngọc Hà yêu thích bởi họ có thể vừa nấu nướng vừa pha trò với các con.



Với thiết kế độc đáo, Hồ Ngọc Hà thoải mái chụp hình sống ảo xịn sò trong biệt thự.

Không chỉ có cơ ngơi hoành tráng tại Việt Nam, Kim Lý khi sang Thụy Điển thăm bố mẹ ruột sẽ ở trong cơ ngơi thoáng đãng. Ngôi nhà được sơn màu trắng phía bên ngoài, có khoảng sân vườn lớn. Đây chính là không gian để Lisa - Leon tha hồ "bay nhảy".

Nhà bố mẹ Kim Lý có khoảng sân vườn rộng lớn

Leon thích thú khi đến nhà ông bà ở Thụy Điển.

Kim Lý và Hà Hồ đều tương xứng về danh tiếng và độ giàu có. Đôi vợ chồng dành cho con điều kiện sống sung túc, có thời gian rảnh liền đến Thụy Điển thăm nhà nội.