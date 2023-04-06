Biểu cảm của con trai Lệ Quyên khi đứng cạnh 'tình trẻ' của mẹ

Bên dưới dòng là dòng trạng thái đầy hào hứng kèm loạt ảnh chia sẻ khoảnh khắc đón tuổi mới của Lệ Quyên trên trang cá nhân: "Tháng 4 của mẹ con mình. Mừng sinh nhật mẹ,mừng sinh nhật sớm con trai yêu của mẹ. Vi vu giữa mây trời trong vòng tay yêu thương của cả nhà"

Cô hạnh phúc đón tuổi mới cùng cậu con trai

Lệ Quyên hạnh phúc đón tuổi mới cùng cậu con trai. Tuy nhiên, loạt biểu cảm của cậu quý tử nhà Lệ Quyên mới là điểm đáng chú ý của cư dân mạng.

Quý tử Lệ Quyên với gương mặt lạnh lùng khi đứng cạnh Lâm Bảo Châu.

Tuy nhiên, đây chỉ là trò đùa trong sinh nhật của mẹ mà cậu nhóc tạo ra. Kỳ Anh hầu như đều có biểu cảm "như không biểu cảm" trong mọi bức ảnh. Thậm chí trong khoảnh khắc chụp cùng hội bạn của mẹ, nhóc tỳ đã bày trạng thái "ngủ say" khiến mọi người đang có mặt tại đó không nén được bật cười.