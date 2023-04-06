Biểu cảm của con trai Lệ Quyên khi đứng cạnh 'tình trẻ' của mẹ

Sao Việt 06/04/2023 16:29

Ở tuổi 42, Lệ Quyên vẫn giữ được nét trẻ trung và quý phái. Vừa qua, trên trang cá nhân Lệ Quyên đăng tải hình ảnh tổ chức sinh nhật hoành tráng cùng người thân và bạn bè trên du thuyền triệu đô. Tuy nhiên, biểu cảm của quý tử nhà Lệ Quyên mới là điều gây chú ý.

Bên dưới dòng là dòng trạng thái đầy hào hứng kèm loạt ảnh chia sẻ khoảnh khắc đón tuổi mới của Lệ Quyên trên trang cá nhân: "Tháng 4 của mẹ con mình. Mừng sinh nhật mẹ,mừng sinh nhật sớm con trai yêu của mẹ. Vi vu giữa mây trời trong vòng tay yêu thương của cả nhà" 

Biểu cảm của con trai Lệ Quyên khi đứng cạnh 'tình trẻ' của mẹ - Ảnh 1 Biểu cảm của con trai Lệ Quyên khi đứng cạnh 'tình trẻ' của mẹ - Ảnh 2
Nhan sắc Lệ Quyên ở tuổi 42 

 

Biểu cảm của con trai Lệ Quyên khi đứng cạnh 'tình trẻ' của mẹ - Ảnh 3
Cô hạnh phúc đón tuổi mới cùng cậu con trai

Lệ Quyên hạnh phúc đón tuổi mới cùng cậu con trai. Tuy nhiên, loạt biểu cảm của cậu quý tử nhà Lệ Quyên mới là điểm đáng chú ý của cư dân mạng.

Biểu cảm của con trai Lệ Quyên khi đứng cạnh 'tình trẻ' của mẹ - Ảnh 4
Quý tử Lệ Quyên với gương mặt lạnh lùng khi đứng cạnh Lâm Bảo Châu.

Tuy nhiên, đây chỉ là trò đùa trong sinh nhật của mẹ mà cậu nhóc tạo ra. Kỳ Anh hầu như đều có biểu cảm "như không biểu cảm" trong mọi bức ảnh. Thậm chí trong khoảnh khắc chụp cùng hội bạn của mẹ, nhóc tỳ đã bày trạng thái "ngủ say" khiến mọi người đang có mặt tại đó không nén được bật cười.

Biểu cảm của con trai Lệ Quyên khi đứng cạnh 'tình trẻ' của mẹ - Ảnh 5 Biểu cảm của con trai Lệ Quyên khi đứng cạnh 'tình trẻ' của mẹ - Ảnh 6

Biểu cảm của con trai Lệ Quyên khi đứng cạnh 'tình trẻ' của mẹ - Ảnh 7
Lệ Quyên hạnh phúc đón tuổi mới cùng con trai và 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu 

Kể từ khi hẹn hò cùng Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên thường xuyên đưa nhóc tỳ đi vi vu khắp nơi cùng bạn trai kém 12 tuổi để góp phần xây đắp mối quan hệ.

Biểu cảm của con trai Lệ Quyên khi đứng cạnh 'tình trẻ' của mẹ - Ảnh 8
Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu

Sau nhiều năm trôi qua, nam người mẫu cũng phần nào chứng minh được sự thân thiết của cả hai khi đều đặn xuất hiện trên trang mạng xã hội của nhóc tỳ.

Biểu cảm của con trai Lệ Quyên khi đứng cạnh 'tình trẻ' của mẹ - Ảnh 9
Biểu cảm của con trai Lệ Quyên khi đứng cạnh 'tình trẻ' của mẹ - Ảnh 10
Trạng thái "ngủ say" của nhóc tỳ nhà Lệ Quyên.
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