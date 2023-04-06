Biểu cảm của con trai Lệ Quyên khi đứng cạnh 'tình trẻ' của mẹ

Ở tuổi 42, Lệ Quyên vẫn giữ được nét trẻ trung và quý phái. Vừa qua, trên trang cá nhân Lệ Quyên đăng tải hình ảnh tổ chức sinh nhật hoành tráng cùng người thân và bạn bè trên du thuyền triệu đô. Tuy nhiên, biểu cảm của quý tử nhà Lệ Quyên mới là điều gây chú ý.
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Bên dưới dòng là dòng trạng thái đầy hào hứng kèm loạt ảnh chia sẻ khoảnh khắc đón tuổi mới của Lệ Quyên trên trang cá nhân: "Tháng 4 của mẹ con mình. Mừng sinh nhật mẹ,mừng sinh nhật sớm con trai yêu của mẹ. Vi vu giữa mây trời trong vòng tay yêu thương của cả nhà"
Lệ Quyên hạnh phúc đón tuổi mới cùng cậu con trai. Tuy nhiên, loạt biểu cảm của cậu quý tử nhà Lệ Quyên mới là điểm đáng chú ý của cư dân mạng.
Tuy nhiên, đây chỉ là trò đùa trong sinh nhật của mẹ mà cậu nhóc tạo ra. Kỳ Anh hầu như đều có biểu cảm "như không biểu cảm" trong mọi bức ảnh. Thậm chí trong khoảnh khắc chụp cùng hội bạn của mẹ, nhóc tỳ đã bày trạng thái "ngủ say" khiến mọi người đang có mặt tại đó không nén được bật cười.
Kể từ khi hẹn hò cùng Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên thường xuyên đưa nhóc tỳ đi vi vu khắp nơi cùng bạn trai kém 12 tuổi để góp phần xây đắp mối quan hệ.
Sau nhiều năm trôi qua, nam người mẫu cũng phần nào chứng minh được sự thân thiết của cả hai khi đều đặn xuất hiện trên trang mạng xã hội của nhóc tỳ.