Lệ Quyên vỡ oà trước món quà sinh nhật được tình trẻ Lâm Bảo Châu tự tay chuẩn bị: Không phải món đắt tiền mà chỉ một thứ này!

Chuyện tình yêu của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu không ít lần khiến dân mạng "dậy sóng". Bên cạnh những sự yêu thương thì cặp đôi cũng thường xuyên nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, cả 2 vẫn chọn bỏ ngoài tai những lời điều tiếng không hay mà thoải mái tận hưởng hạnh phúc bên nhau.

Bên cạnh những sự yêu thương thì cặp đôi cũng thường xuyên nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên cũng thường xuyên khoe nhiều khoảnh khắc ngọt ngoài bên tình trẻ. Đặc biệt, mới đây, nữ ca sĩ còn khoe món quà sinh nhật đầy bất ngờ được Lâm Bảo Châu tự tay chuẩn bị. Theo đó Lệ Quyên khoe khoảnh khắc ngôi biệt thự ngập tràn trong những món đồ trang trí kèm lời chia sẻ: "Hôm qua ra phòng trà hát là chàng ở nhà cặm cụi tự làm, lúc về lại ú òa như thế này, yêu lắm".