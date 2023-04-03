Lệ Quyên vỡ oà trước món quà sinh nhật được tình trẻ Lâm Bảo Châu tự tay chuẩn bị: Không phải món đắt tiền mà chỉ một thứ này!

Có thể thấy, dù không phải món quà đắt tiền nhưng khiến Lệ Quyên vỡ oà hạnh phúc.
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- Hậu mắng thẳng mặt antifan 'bại não', Lệ Quyên đáp trả đanh thép: 'Phải coi thiên hạ là bố, là mẹ không được cãi lời ư?'
Chuyện tình yêu của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu không ít lần khiến dân mạng "dậy sóng". Bên cạnh những sự yêu thương thì cặp đôi cũng thường xuyên nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, cả 2 vẫn chọn bỏ ngoài tai những lời điều tiếng không hay mà thoải mái tận hưởng hạnh phúc bên nhau.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên cũng thường xuyên khoe nhiều khoảnh khắc ngọt ngoài bên tình trẻ. Đặc biệt, mới đây, nữ ca sĩ còn khoe món quà sinh nhật đầy bất ngờ được Lâm Bảo Châu tự tay chuẩn bị. Theo đó Lệ Quyên khoe khoảnh khắc ngôi biệt thự ngập tràn trong những món đồ trang trí kèm lời chia sẻ: "Hôm qua ra phòng trà hát là chàng ở nhà cặm cụi tự làm, lúc về lại ú òa như thế này, yêu lắm".
Có thể thấy, dù không phải món quà đắt tiền nhưng khiến nữ ca sĩ vỡ oà hạnh phúc. Không chỉ vậy, bên dưới phần bình luận, nhiều khản giả cũng bày tỏ sự trầm trồ, ngưỡng mộ dành cho tình yêu của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu.
Thời gian gần đây, Lệ Quyên liên tục vướng phải những "tai bay vạ gió" không đáng có. Đầu tiên có thể kể đến là việc bị nhà thiết kế tố xấu tính. Trước sự việc này, Lệ Quyên đã nhanh chóng lên tiếng cho biết không quan tâm và cũng không biết nhà thiết kế tố mình là ai.
Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục bị mỉa mai bắt chước Hồ Ngọc Hà. Trước lời công kích này, nữ ca sĩ đã thẳng thắn đáp trả, gọi khán giả là "bại não, của nợ". "Ôi bại não à. Mà của nợ ơi, chị độc thân, chị yêu người trẻ là scandal gì thế em? Em bị thần kinh à? Là điều may mắn, niềm vui chứ, đàn ông 30 trẻ đẹp đàng hoàng đâu phải chị hãm hiếp trẻ vị thành niên...", Lệ Quyên phản pháo cực gắt.