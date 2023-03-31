Lệ Quyên khoe mặt mộc không tì vết ở tuổi tứ tuần, hé lộ từng can thiệp 'dao kéo' một bộ phận trên gương mặt!

Hậu trường 31/03/2023 16:12

Mới đây trên trang cá nhân, Lệ Quyên chiêu đãi người hâm mộ một video khoe trọn mặt mộc gây nhiều sự chú ý.

Ở tuổi 42, ca sĩ Lệ Quyên vẫn sở hữu nhan sắc kiều diễm cùng vóc dáng nuột nà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc trên mạng xã hội, dân tình đều không ngớt lời khen ngợi nhan sắc 'không tuổi' của Lệ Quyên.

Mới đây trên trang cá nhân, Lệ Quyên tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ một video khoe trọn mặt mộc. Bên cạnh đó, 'nữ hoàng phòng trà' còn chia sẻ về bí quyết giúp cô giữ gìn nhan sắc dù đã bước sang tuổi tứ tuần.

Lệ Quyên khoe mặt mộc không tì vết ở tuổi tứ tuần, hé lộ từng can thiệp 'dao kéo' một bộ phận trên gương mặt! - Ảnh 1
Nhan sắc trẻ trung của Lệ Quyên ở tuổi tứ tuần khiến nhiều người ngưỡng mộẢnh: Cắt từ clip

Cụ thể, Lệ Quyên tâm sự: "Cả một tuổi trẻ đến giờ không rượu bia, không thuốc lá, không tất cả các loại chất kích thích mới thấy giá trị cả nhà ạ. Thật sự, một thể trạng lành mạnh mới mang đến sức khoẻ bền vững được. Nhất là qua mấy năm dịch vừa rồi thấy rõ hơn bao giờ hết. Trộm vía, Quyên gần như chưa liên quan đến Covid-19 luôn dù đi biểu diễn khắp nơi, tiếp xúc không đếm được với bao nhiêu khán giả".

Lệ Quyên khoe mặt mộc không tì vết ở tuổi tứ tuần, hé lộ từng can thiệp 'dao kéo' một bộ phận trên gương mặt! - Ảnh 2
Đáng chú ý, ngay sau khi nhận lời khen này, Lệ Quyên đã thẳng thắn tiết lộ đã can thiệp "dao kéo" - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, một khán giả đã không ngần ngại dành những lời có cánh trước nhan sắc trẻ trung của nữ ca sĩ: "Chị là rất hiếm trong giới nghệ sĩ, nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Nét đẹp tự nhiên quyến rũ đến lạ thường. Vòng 1 cao như thanh niên, nhỏ nhỏ xinh xinh".

Lệ Quyên khoe mặt mộc không tì vết ở tuổi tứ tuần, hé lộ từng can thiệp 'dao kéo' một bộ phận trên gương mặt! - Ảnh 3
Lệ Quyên chia sẻ bí kíp để trẻ trung là siêng năng tập luyện và sinh hoạt điều độ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, ngay sau khi nhận lời khen này, Lệ Quyên đã thẳng thắn tiết lộ đã can thiệp "dao kéo". Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết: "Hihi, chị có cái mũi không thấp nhưng đầu mũi hơi to. Bởi vậy chị có chỉnh một xíu đầu mũi thôi, chị vẫn công khai mà. Ngoài ra tất cả tự nhiên hoàn toàn, răng không tẩy trắng luôn. Cũng chưa dùng một công nghệ tác động mạnh nào vào vùng mặt. Chăm sóc tự nhiên đều đặn, sinh hoạt điều độ là đẹp nè. Còn trẻ chưa cần lạm dụng, sau này lớn tuổi tính tiếp em ha".

Lệ Quyên khoe mặt mộc không tì vết ở tuổi tứ tuần, hé lộ từng can thiệp 'dao kéo' một bộ phận trên gương mặt! - Ảnh 4
Chuyện tình yêu với trai trẻ Lâm Bảo Châu cũng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Lệ Quyên cũng gửi lời khuyên rằng không nên lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà vì tự nhiên là tốt nhất: "Thẩm mỹ không xấu nhưng lúc thật sự cần thôi, lạm dụng uổng lắm tại tự nhiên là tốt nhất nếu mình không quá xấu".

Lệ Quyên khoe mặt mộc không tì vết ở tuổi tứ tuần, hé lộ từng can thiệp 'dao kéo' một bộ phận trên gương mặt! - Ảnh 5
Năm 2006, Lệ Quyên đã quyết định "dao kéo" phần đầu mũi. Nhờ việc "tu sửa" phù hợp, nhan sắc của nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng thăng hạng rõ rệtẢnh: Internet

Hiện, đoạn clip của nữ ca sĩ vẫn đang được chia sẻ rầm rộ và đa số ý kiến đều dành lời khen cho nhan sắc trẻ trung này.

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