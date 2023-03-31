Hương Giang có phản ứng 'lạ' sau nhiều năm mới tái ngộ 'tình cũ', nhan sắc đàng trai lạ lẫm khiến fan suýt không nhận ra

Hậu trường 31/03/2023 15:53

Trước đây, cả 2 từng là cặp song ca ăn ý được đông đảo khán giả yêu mến thế nhưng suốt 1 thời gian dài vừa qua, khán giả lại chẳng thấy cả hai tái ngộ.

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Hương Giang bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hội ngộ giữa mình và nam ca sĩ Phạm Hồng Phước. Trước đây, cả 2 từng là cặp song ca ăn ý được đông đảo khán giả yêu mến thế nhưng suốt 1 thời gian dài vừa qua, khán giả lại chẳng thấy cả hai tái ngộ. Vì vậy, khoảnh khắc đắt giá này đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Hương Giang có phản ứng 'lạ' sau nhiều năm mới tái ngộ 'tình cũ', nhan sắc đàng trai lạ lẫm khiến fan suýt không nhận ra - Ảnh 1
Khoảnh khắc đắt giá này đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ - Ảnh: Cắt từ clip

Trong đoạn clip, cả hai xuất hiện với trang phục đơn giản và cùng nhau bắt trend những điệu nhảy vui nhộn. Sự đáng yêu của cặp đôi này khi gặp lại sau nhiều năm khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã bày tỏ mong muốn Hương Giang và Phạm Hồng Phước sẽ kết hợp lần nữa để phát hành một sản phẩm mới.

Hương Giang có phản ứng 'lạ' sau nhiều năm mới tái ngộ 'tình cũ', nhan sắc đàng trai lạ lẫm khiến fan suýt không nhận ra - Ảnh 2
Hương Giang có phản ứng 'lạ' sau nhiều năm mới tái ngộ 'tình cũ', nhan sắc đàng trai lạ lẫm khiến fan suýt không nhận ra - Ảnh 3
Khán giả để lại bình luận sôi nổi dưới đoạn clip - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, sau nhiều năm hội ngộ, netizen cũng nhận xét cả Phạm Hồng Phước lẫn Hương Giang đều có những thay đổi về mặt ngoại hình. Nếu Hương Giang ngày một ghi ấn tượng về nhan sắc lẫn sự nghiệp thì Phạm Hồng Phước lại có phần im ắng hơn trong các hoạt động âm nhạc

Cùng với đó, Phạm Hồng Phước trông điển trai, trưởng thành hơn chứ không còn vẻ thư sinh như thời điểm trước. Nam ca sĩ còn để râu khiến fan nhận không ra vì vẻ ngoài lạ lẫm. 

Hương Giang có phản ứng 'lạ' sau nhiều năm mới tái ngộ 'tình cũ', nhan sắc đàng trai lạ lẫm khiến fan suýt không nhận ra - Ảnh 4
Nếu Hương Giang ngày một ghi ấn tượng về nhan sắc lẫn sự nghiệp thì Phạm Hồng Phước lại có phần im ắng hơn trong các hoạt động âm nhạc - Ảnh: Internet

Trước đó, sau thành công của ca khúc hit Mùa ta đã yêu, Phạm Hồng Phước - Hương Giang từng gây xôn xao khi vướng tin đồn hẹn hò vì cả 2 thường xuyên thể hiện nhiều cử chỉ trên mức tình bạn dành cho nhau. 

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Từ khóa:   Hương Giang Phạm Hồng Phước Hương Giang - Phạm Hồng Phước

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