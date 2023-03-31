Hương Giang có phản ứng 'lạ' sau nhiều năm mới tái ngộ 'tình cũ', nhan sắc đàng trai lạ lẫm khiến fan suýt không nhận ra

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Hương Giang bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hội ngộ giữa mình và nam ca sĩ Phạm Hồng Phước. Trước đây, cả 2 từng là cặp song ca ăn ý được đông đảo khán giả yêu mến thế nhưng suốt 1 thời gian dài vừa qua, khán giả lại chẳng thấy cả hai tái ngộ. Vì vậy, khoảnh khắc đắt giá này đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Khoảnh khắc đắt giá này đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ - Ảnh: Cắt từ clip

Trong đoạn clip, cả hai xuất hiện với trang phục đơn giản và cùng nhau bắt trend những điệu nhảy vui nhộn. Sự đáng yêu của cặp đôi này khi gặp lại sau nhiều năm khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã bày tỏ mong muốn Hương Giang và Phạm Hồng Phước sẽ kết hợp lần nữa để phát hành một sản phẩm mới.