Thí sinh Miss International Queen Vietnam từng nói xấu Hương Giang lên tiếng xin lỗi, có nguy cơ bị loại vì màn ứng xử 'kém duyên'

Miss International Queen Vietnam 2023 - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam đã gần đi đến hồi kết sau khi trải qua 6 tập phát sóng chương trình thực tế. Trong Top 12 thí sinh hiện tại, Nguyễn Đan Tiên đang là cái tên tạo được sự nổi bật và khiến nhiều khán giả tin rằng cô có khả năng "làm nên chuyện" tại cuộc thi năm nay.

Tuy vậy, gần đến những đêm thi quan trọng, Nguyễn Đan Tiên bất ngờ bị cư dân mạng đào lại quá khứ từng nói xấu Hoa hậu Hương Giang . Cụ thể, với tài khoản Anh Quynh Nguyen được cho là của thí sinh Nguyễn Đan Tiên vào năm 2017, đã có những phát ngôn tiêu cực về Hoa hậu Hương Giang.

Trước sự đàn áp của fan sắc đẹp, cô đã đăng tải dòng tâm trạng xin lỗi Host Hương Giang với tinh thần ăn năn hối cải: "Suốt những ngày qua khán giả đã và đang tiếp nhận những thông tin tiêu cực được đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội về phát ngôn thiếu chuẩn mực của Tiên dành cho Hoa hậu Hương Giang - Giám đốc Quốc gia cuộc thi Miss International Queen Vietnam.

Từ tận đáy lòng, Đan Tiên cảm thấy rất xấu hổ với chính bản thân mình và chị Hương Giang. Đan Tiên sẽ không biện minh gì thêm cho những hành động sai trái của mình trong quá khứ. Đan Tiên hiểu điều đó thật khó mà chấp nhận được đối với một người đang mong muốn được hoạt động nghệ thuật một cách chân chính. Đan Tiên cũng hiểu được những bức xúc của mọi người khi đọc những thông tin đó và Đan Tiên biết tất cả những điều mà mình đang nhận ở hiện tại đều là kết quả của những hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ trong quá khứ. Đan Tiên xin nhận hết tất cả lỗi lầm về mình, cả những lời chỉ trích dành cho mình cũng như chấp nhận hết những quyết định sẽ đến với mình trong thời gian tới."

Đan Tiên cũng thừa nhận đây là một bài học vô cùng đắt giá để bản thân cô phải tự chất vấn và nhìn nhận lại bản thân một cách tường tận thấu đáo. Trước khi đưa ra quyết định hay khi mình chưa gặp gỡ tiếp xúc, hiểu rõ về một ai đó thì mình không nên có những lời nói, hành động không tốt gây tổn thương đến họ.

Trong khi Hoa hậu Hương Giang đang là host của mùa giải năm nay và cũng là đơn vị nắm giữ bản quyền đưa thí sinh tham dự Miss International Queen, liệu rằng cô có sẵn sàng bỏ qua cho Đan Tiên hay không: "Em xin được nói lời xin lỗi sâu sắc nhất đến chị Hương Giang vì đã có những hành xử không đúng với chị. Em không dám xin sự tha thứ từ chị, em chỉ mong rằng em có thể sửa sai bằng những hành động tích cực trong tương lai. Bên cạnh đó, Đan Tiên muốn xin lỗi đến toàn thể FC của chị Hương Giang vì đã gây ra những bức xúc cho các bạn trong thời gian qua.

Đồng thời, em cũng không quên gửi lời xin lỗi đến HLV Bùi Quỳnh Hoa và các thành viên trong team vì đã làm ảnh hưởng mọi người. Cuối cùng là lời xin lỗi cho những ai đã yêu thương, ủng hộ Đan Tiên trong hành trình tham gia cuộc thi vừa qua".

Bên cạnh việc từng nói xấu Hương Giang trong quá khứ, nhiều khán giả dự đoán Đan Tiên sẽ dừng chân lại sau màn ứng xử kém tinh tế trong tập mới nhất của chương trình. Người đẹp sinh năm 1999 được đánh giá thiếu thông minh trước câu hỏi mà giám khảo cuộc thi đưa ra.

Cụ thể, khi được Hoa hậu Hương Giang đặt ra, Đan Tiên lại có câu trả lời kém tinh tế. Hoa hậu Hương Giang hỏi: "Bạn nghĩ sao khi người ta nói cuộc thi Hoa Hậu Chuyển Giới là một cuộc thi "ao làng"?", Đan Tiên liền đáp: "Thì em nghĩ rằng suy nghĩ của họ là "ao làng"!".

Cư dân mạng cho rằng việc công kích người có quan điểm bất đồng với mình không phải một lựa chọn thông minh. Một số người xem còn đặt câu hỏi phải chăng Đan Tiên đang muốn chỉ trích suy nghĩ của một bộ phận khán giả? Một số khác thì thắc mắc vì sao Đan Tiên không lựa chọn chứng minh Miss International Queen Vietnam không phải "ao làng", nêu bật ý nghĩa riêng của cuộc thi?