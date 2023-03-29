Hậu mắng thẳng mặt antifan 'bại não', Lệ Quyên đáp trả đanh thép: 'Phải coi thiên hạ là bố, là mẹ không được cãi lời ư?'

Hậu trường 29/03/2023 11:21

Trong thời gian vừa qua, nữ ca sĩ Lệ Quyên liên tục bị soi mói, mỉa mai về chuyện tình cảm, ngoại hình của mình.

Những ngày vừa qua, Lệ Quyên liên tục bị soi mói, mỉa mai về chuyện tình cảm, ngoại hình của mình. Trước những điều đó, cô không ngần ngại lên tiếng đáp trả thẳng mặt với anti-fan và sử dụng một số từ được đánh giá khá nặng, chính vì thế đã gây ra những tranh cãi dữ dội.

Cụ thể, khi đăng video diện nguyên cây hàng hiệu, một khán giả chỉ ra Lệ Quyên "đụng hàng" chiếc kính Hồ Ngọc Hà mang cách đây 2 năm. Người này dùng từ ngữ khá gay gắt như "ghen ăn tức ở, bắt chước Hồ Ngọc Hà", "đi vào vết xe đổ scandal tình yêu phi công trẻ", "luật nhân quả không chừa một ai"... trong phần bình luận.

Ngay sau đó, Lệ Quyên lên tiếng đáp trả: "Em bại não à? Chị độc thân, yêu người trẻ là scandal gì? Em bị thần kinh à? Đàn ông 30 tuổi trẻ đẹp chứ không phải trẻ vị thành niên, ngu. Đây không phải nơi hợp với em. Cút". Sau đó, nữ ca sĩ nhận về thêm rất nhiều ý kiến trái chiều và cho rằng, với vai trò nghệ sĩ, Lệ Quyên không nên như vậy.

Hậu mắng thẳng mặt antifan 'bại não', Lệ Quyên đáp trả đanh thép: 'Phải coi thiên hạ là bố, là mẹ không được cãi lời ư?' - Ảnh 1
 Lệ Quyên liên tục bị soi mói, mỉa mai về chuyện tình cảm, ngoại hình của mình - Ảnh: FBNV

 

Giữa lúc sự việc diễn ra tranh cãi gây gắt, trên trang cá nhân mới đây, Lệ Quyên đã có một bài viết dài đề cập đến việc này. Nữ ca sĩ bày tỏ, cô là người nghệ sĩ chân chính, sống bằng sức lao động nghệ thuật, cô luôn biết bản thân có chừng mực. Lệ Quyên cũng bức xúc bộc bạch, tại sao không lên án những anti-fan đi xúc phạm người khác.

"Thế một người nghệ sĩ chân chính bỗng nhiên không làm gì bị xúc phạm, mỉa mai, khiêu khích chà đạp thì chỉ vì họ là nghệ sĩ mà phải nhịn coi ... là bố là mẹ không được cãi lời ư??? Sao không lên án ... vô văn hoá tự cho cái quyền xúc phạm nghệ sĩ. Nếu nguyên nhân do nghệ sĩ làm gì sai thì đã là 1 lẽ. Nhưng cũng không có nghĩa là được phép chửi bậy bạ ... 

Mong mỏi luật ban hành rõ sao cho công bằng để tất cả chúng ta được tôn trọng, khi đó tự khắc mỗi cá nhân sẽ kiểm soát tốt bản thân mình!!! Tôi, một người nghệ sĩ chân chính, sống bằng nghề lao động nghệ thuật không biết mệt mỏi, chỉ mang lại giá trị tích cực cho cuộc đời mong mỏi điều này hơn bao giờ hết. Vô cớ xúc phạm người khác, phải trừng trị thích đáng thì không ai phải phản kháng vì quá ức chế vì lúc đó có pháp luật xử lý. Đừng vơ đũa cả nắm, mỗi người một khác, nhìn vào mỗi người để đánh giá cho đúng. Hay cứ sai lè lè mà biết im lặng thì được tôn vinh nè. Vậy thì để lại bài học gì cho lớp trẻ để chúng hoàn thiện bản thân?! Bản thân tôi luôn biết chừng mực và điểm dừng trong sự nhẫn nhịn của mình phải có bởi tôi biết mình là nghệ sĩ chứ. Không phải nhắc tôi điều đó. Điều tôi thấy rùng mình là sự ... của nhiều thành phần, lấy sự công kích người khác là thú vui. Đó mới là điều đáng lên án! Thân ái!" - Lệ Quyên chia sẻ trên trang cá nhân.

Hậu mắng thẳng mặt antifan 'bại não', Lệ Quyên đáp trả đanh thép: 'Phải coi thiên hạ là bố, là mẹ không được cãi lời ư?' - Ảnh 2
Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ bài viết nói về hành động đáp trả thẳng mặt anti-fan của mình - Ảnh: Chụp mần hình

Đây được xem là hành động "tức nước vỡ bờ" của Lệ Quyên. Vì suốt 3 năm yêu Lâm Bảo Châu, mọi hình ảnh, chia sẻ của Lệ Quyên đều bị anti-fan cười cợt, thậm chí chỉ trích.

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