Cuộc sống hôn nhân ít ai biết của 'Chàng khờ thủy chung' Anh Kiệt ở tuổi U40

Hậu trường 29/03/2023 09:48

Anh Kiệt hoạt động trong vai trò ca sĩ, là thành viên của nhóm nhạc GMC vào những năm 2000. Tuy nhiên, sau khi nhóm dừng hoạt động, anh đầu quân vào công ty của "ông bầu" Quang Huy.

Anh Kiệt từng tham gia nhóm nhạc GMC vào những năm 2000. Nam ca sĩ sở hữu vẻ điển trai như tài tử Hàn Quốc, phong cách trẻ trung và giọng hát tình cảm. Về sau, anh đầu quân vào công ty của đạo diễn Quang Huy. Tại đây, anh kết hợp với Ưng Hoàng Phúc, nhóm H.A.T... Đối với khán giả trẻ lúc bấy giờ, Anh Kiệt là một trong những ca sĩ thần tượng nổi tiếng. Anh có nhiều ca khúc hit như Chàng Khờ Thủy Chung, Người Gian Dối Sẽ Gặp Kẻ Dối Gian, Tuổi Xì Tin,...

Cuộc sống hôn nhân ít ai biết của 'Chàng khờ thủy chung' Anh Kiệt ở tuổi U40 - Ảnh 1
Anh Kiệt từng tham gia nhóm nhạc GMC - Ảnh: Internet
Cuộc sống hôn nhân ít ai biết của 'Chàng khờ thủy chung' Anh Kiệt ở tuổi U40 - Ảnh 2
Anh sở hữu vẻ điển trai như tài tử Hàn Quốc, phong cách trẻ trung và giọng hát tình cảm - Ảnh: Internet

 

Từ cuối năm 2006, Anh Kiệt bất ngờ "im hơi lặng tiếng" sau loạt bản hit được khán giả yêu mến. Có thông tin cho hay Anh Kiệt đã quyết định đến Anh để học Thạc sĩ, về sau chuyển hẳn sang lĩnh vực kinh doanh theo gia đình. Cựu ca sĩ không còn để tâm đến các hoạt động trong giới giải trí, chỉ tập trung vận hành một trung tâm Anh ngữ. 

 

Tháng 10/2016, Anh Kiệt mới xuất hiện trở lại và thông báo đã kết hôn, bà xã anh có tên là Thảo Minh. Lúc này, nam ca sĩ đình đám năm nào đã thay đổi khá nhiều, anh không còn giữ được vẻ lãng tử như trước của mình.

Cuộc sống hôn nhân ít ai biết của 'Chàng khờ thủy chung' Anh Kiệt ở tuổi U40 - Ảnh 3
Cả hai có cuộc sống ổn định, kinh tế vững chắc - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, anh lại có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên gia đình và trở thành một doanh nhân thành đạt. Bên cạnh đó, giọng ca Chàng Khờ Thủy Chung đang điều hành 1 trung tâm tiếng Anh tại TP. Hồ Chí Minh và được bà xã làm hậu phương hết mình.

Cuộc sống hôn nhân ít ai biết của 'Chàng khờ thủy chung' Anh Kiệt ở tuổi U40 - Ảnh 4Cuộc sống hôn nhân ít ai biết của 'Chàng khờ thủy chung' Anh Kiệt ở tuổi U40 - Ảnh 5
Ở tuổi 38, Anh Kiệt chỉ muốn tập trung vun vén tổ ấm và không muốn nhắc về quá khứ - Ảnh: FBNV

Rời bỏ showbiz ồn ào, Anh Kiệt sống vô cùng hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Hiện tại, nam ca sĩ đã trở thành ông bố 2 con, gia đình "đủ nếp, đủ tẻ". Nam ca sĩ và bà xã chào đón thêm "tiểu công chúa" vào tháng 11/2020. Gia đình Anh Kiệt đang sống trong một căn hộ cao cấp và có xe hơi riêng. Cuộc sống "chàng khờ" năm nào giờ đây rất sung túc và viên mãn.

 

 

Từ khi không còn hoạt động nghệ thuật, Anh Kiệt đã đóng hẳn Fanpage, các phương tiện truyền thông để chia sẻ thông tin, tương tác người hâm mộ.Đến nay, khán giả không thể cập nhật những thông tin về anh nhiều như thời sao nam còn hoạt động nghệ thuật. 

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Từ khóa:   Anh Kiệt Anh Kiệt nhóm GMC sao Việt

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