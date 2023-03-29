Lần đầu mang thai khi gần 40 tuổi, nữ diễn viên vô cùng căng thẳng và áp lực.
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Trong hậu trường chương trình Mái ấm gia đình Việt mới đây, nữ diễn viên Lê Khánh có dịp chia sẻ về cuộc sống của cô cùng ông xã Tuấn Khải khiến khán giả bất ngờ. Phía sau hôn nhân hạnh phúc viên mãn là những sóng gió, trắc trở khi hai người đến với nhau, đặc biệt là hành trình làm mẹ gian nan của Lê Khánh.
Nữ diễn viên sinh năm 1981 cho biết cô lập gia đình trễ và có con đầu lòng ở tuổi 37. Chính vì vậy, trong lần đầu mang thai này, cô đã bị rối loạn lo âu vì căng thẳng và áp lực. “Bản thân tôi cũng lo lắng vì mình làm mẹ ở độ tuổi khá lớn. Giai đoạn đó vì quá lo lắng nên tôi đã được chuẩn đoán mắc phải bệnh rối loạn lo âu,” Lê Khánh chia sẻ.
Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ, chia sẻ của chồng và gia đình mà Lê Khánh dần lấy lại niềm vui, tinh thần cũng được cân bằng trở lại. Con trai đầu lòng của cô cũng được sinh ra khoẻ mạnh, xinh xắn. Diễn viên gốc Bến Tre thừa nhận chính nhờ có người thân bên cạnh mà cuộc sống của cô mới trở nên thăng hoa, tích cực hơn.
Ông xã Tuấn Khải cũng là người "hộ tống" Lê Khánh trong buổi ghi hình của chương trình. Nam diễn viên lúc nào cũng bên cạnh quan tâm, chăm lo cho vợ đến từng chi tiết nhỏ như lau mồ hôi, đưa nước cho vợ uống. Hình ảnh vợ chồng quấn quýt của Tuấn Khải - Lê Khánh khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Bên cạnh đó, Lê Khánh từng cũng cho biết, ông xã Tuấn Khải luôn là người đem lại niềm vui cho cô, vô cùng hy sinh, dành nhiều thời gian cho gia đình. "Nếu không có chồng, không có gia đình thì sẽ không có một Lê Khánh toàn tâm toàn ý trong công việc như thế", nữ diễn viên bộc bạch.