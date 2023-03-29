Trong hậu trường chương trình Mái ấm gia đình Việt mới đây, nữ diễn viên Lê Khánh có dịp chia sẻ về cuộc sống của cô cùng ông xã Tuấn Khải khiến khán giả bất ngờ. Phía sau hôn nhân hạnh phúc viên mãn là những sóng gió, trắc trở khi hai người đến với nhau, đặc biệt là hành trình làm mẹ gian nan của Lê Khánh.

Vợ chồng Tuấn Khải - Lê Khánh - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên sinh năm 1981 cho biết cô lập gia đình trễ và có con đầu lòng ở tuổi 37. Chính vì vậy, trong lần đầu mang thai này, cô đã bị rối loạn lo âu vì căng thẳng và áp lực. “Bản thân tôi cũng lo lắng vì mình làm mẹ ở độ tuổi khá lớn. Giai đoạn đó vì quá lo lắng nên tôi đã được chuẩn đoán mắc phải bệnh rối loạn lo âu,” Lê Khánh chia sẻ.