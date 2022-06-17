'Vén màn' cuộc sống hôn nhân của Lê Khánh và Tuấn Khải sau khi chào đón quý tử thứ 2

Từ khi chào đón quý tử thứ 2, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng diễn viên Lê Khánh và Tuấn Khải được khán giả quan tâm nhiều hơn.

Từ khi chào đón quý tử thứ 2, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi Lê Khánh và Tuấn Khải được khán giả quan tâm nhiều hơn. Mới đây, dù bận rộn với cuộc sống bỉm sữa nhưng nam diễn viên Tuấn Khải luôn biết cách hâm nóng tình cảm, cùng con trai tái hiện khung ảnh cưới trước đây trên mạng xã hội. Ngay sau khi chia sẻ, nười hâm mộ dễ dàng nhận thấy sự viên mãn, hạnh phúc của cặp đôi. Dân tình rất thích thú khi hai cậu nhóc của nữ diễn viên đều sở hữu gương mặt giống ba như đúc thậm chí Tuấn Khải đã gửi lời cảm ơn đến vợ vì đã sinh mình ra lần 3.

Lê Khánh khoe khung hình hai ba con giống nhau như đúc - Ảnh: Chụp màn hình Trước đây, chia sẻ về cuộc sống hiện tại trong chương trình "Quý cô thông thái", Lê Khánh cho biết, cào thời điểm mới sinh con, nữ diễn viên từng trải qua khoảng thời gian rối loạn lo âu sau sinh. Cô cũng chẳng có kinh nghiệm gì hết. Mặc dù có gia đình, ông xã Tuấn Khải bên cạnh động viên song cô không quan tâm. Chính điều này khiến Lê Khánh rơi vào trạng thái rối loạn thần kinh lo âu, nhiều lần nhập viện. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho hay chính lời nói của ông xã khiến cô nhìn nhận lại và tự trấn an bản thân để vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Cô tâm sự: "Em nói em bệnh thần kinh nhưng chính anh mới là người bị nè. Em không biết anh lo cho em như thế nào đâu. Em không bệnh gì mà cứ nghĩ như vậy là anh chết trước em".

Chào đón quý tử thứ 2 tổ ấm của cặp đôi diễn viên thêm viên mãn - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, có ông xã tâm lý, sẵn sàng trở thành hậu phương cho vợ, Lê Khánh nhanh chóng lấy lại sắc vóc sau lần hạ sinh ở tuổi 40. Nữ diễn viên được khán giả nhận xét ngày càng lên hương, trẻ trung và giàu sức sống. Ngoài ra cô nhanh chóng trở lại nghệ thuật, tham gia các sự kiện. Mọi hoạt động của cô đều có sự đồng hành của ông xã. Ở tuổi 41 Lê Khánh đã đạt được những thành công nhất định. Trên mọi vị trí nữ diễn viên đều rất hết mình cùng ông xã Tuấn Khải đồng hành, vượt qua mọi khó khăn. Đây chính là chìa khóa giúp tổ ấm của cặp đôi nghệ sĩ vẹn tròn hạnh phúc. Hiện tại, cặp đôi luôn cân bằng thời gian hoạt động ở sân khấu kịch và chăm sóc 2 quý tử.

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