Lê Khánh 'hờn dỗi' vì hai quý tử 'khuôn đúc' như bố, thắc mắc một câu mà ai cũng phải thốt: 'Đẻ thuê rồi!'

Dồng trạng thái "trách yêu" của Lê Khánh thu hút nhiều sự chú ý và tương tác của khán giả.

Diễn viên Lê Khánh là gương mặt khá quen thuộc với nhiều khán giả khi cô tham gia nghệ thuật với khá nhiều vai trò như MC, diễn viên hài,... Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa, nữ diễn viên cũng có một cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn. Mặc dù lấy chồng khá muộn ở tuổi 33 nhưng sau gần 8 năm kết hôn, diễn viên Lê Khánh và ông xã vẫn luôn ngọt ngào và tình cảm như thưở ban đầu.

Nữ diễn viên cũng có một cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Được biết trước khi quyết định về chung một nhà cặp đôi đã có thời gian hẹn hò và tìm hiểu khoảng 10 năm. Vào tháng 10/2020, vợ chồng Lê Khánh hạnh phúc đón chào nhóc tỳ thứ 2 ra đời. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên hào hứng chia sẻ khoảnh khắc hài hước của chồng và hai con trai. Đồng thời, cô nàng tỏ ý hơi hờn dỗi rằng: "Chụp hình xong “ảnh” nói: cám ơn vợ đã sinh anh ra lần thứ 3. Ủa anh ơi!!! Còn phiên bản của em đâu?".

Lê Khánh hào hứng chia sẻ khoảnh khắc "khuôn đúc" của 3 bố con - Ảnh: Chụp màn hình

Nhìn vào hình ảnh được đăng tải, dễ dàng nhận thấy, hai quý tử nhà Lê Khánh đều có diện mạo như "khuôn đúc" với bố. Lời trách yêu chồng của Lê Khánh khiến cho nhiều cư dân mạng không khỏi thích thú.

Sau 8 năm gắn bó, tình cảm của vợ chồng Lê Khánh vẫn như lúc mới yêu - Ảnh: Internet

Ở dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm với Lê Khánh và nói vui rằng mình chỉ "đẻ thuê" cho chồng. Một số khán giả khác còn trêu đùa nam diễn viên nên đẻ tiếp một cô con gái để có "bản sao" giống mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-khanh-hon-doi-vi-hai-quy-tu-khuon-duc-nhu-bo-thac-mac-mot-cau-ma-ai-cung-phai-thot-de-thue-roi-468086.html