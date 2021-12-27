Diễn viên Lê Khánh “ngầm” tiết lộ đã hạ sinh con thứ 2, bạn bè liên tục gửi lời chúc mừng

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Khánh khiến nhiều khán giả vui mừng khi thay đổi ảnh đại diện của mình, kèm theo đó là dòng trạng thái “ngầm” thông báo tin vui về việc gia đình đã chính thức đón thêm thành viên mới. Nữ diễn viên hào hứng viết: “Ngày 27/12/2014: 2 đứa mình bên nhau. Ngày 27/12/2021: 4 đứa mình bên nhau”

Bên dưới bình luận, rất nhiều người đoán rằng Lê Khánh đã chính thức hạ sinh con thứ 2. Hàng ngàn lời chúc mừng của bạn bè và người hâm mộ đã gửi đến gia đình nhỏ của nữ diễn viên.

Vừa qua, Lê Khánh khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ về việc mang thai con thứ 2. Theo đó, khi đã bước vào tháng thứ 7 của thai kỳ (tháng 10/2021), bà xã Tuấn Khải mới công khai tin vui này. Lê Khánh không tiết lộ giới tính em bé, nhưng cho biết sẽ đặt tên con bắt đầu bằng chữ K giống bố, mẹ và con trai đầu lòng.

Trong lần mang thai thứ 2, nữ diễn viên cho biết cô cũng bị nghén và gặp nhiều khó khăn lúc mới có bầu nhưng từ tuần thai thứ 16 thì bắt đầu đỡ hơn. Nhờ có sự chăm sóc tận tình và chiều chuộng hết mực của ông xã Tuấn Khải nên Lê Khánh có được hành trình thai kỳ vô cùng khỏe mạnh và nhẹ nhàng.

Hiện tại, Lê Khánh và ông xã đã có một con trai 3 tuổi có tên Tuấn Khang. Nữ diễn viên cho biết, việc có thêm thiên thần nhỏ nằm ngoài kế hoạch, nhưng vợ chồng cô rất hạnh phúc với món quà bất ngờ này.

Lê Khánh và Tuấn Khải về chung một nhà vào cuối năm 2014 sau khoảng thời gian hơn 10 năm yêu nhau. Đến nay, sau nhiều năm về chung một nhà, Lê Khánh và Tuấn Khải vẫn luôn là một trong những cặp đôi hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Dù đã vắng bóng trên màn ảnh Việt trong thời gian dài nhưng Lê Khánh vẫn là cái tên thu hút được nhiều sự chú ý và yêu mến của khán giả.