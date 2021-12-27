Bị chê tơi bời vì gu ăn mặc 'sến, quê', Phương Oanh thay đổi 180 độ với style sành điệu

Hậu trường 27/12/2021 16:55

Sau khi bị chê tơi bời về cách lên đồ trong phim, Phương Oanh trở lại với style thời thường, sành điệu khiến dân mạng phải bất ngờ.

Mới đây, Phương Oanh gây chú ý khi tung ra bộ ảnh mới cực hút mắt trên trang cá nhân, khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng trước phong cách mới của nữ diễn viên.

Diện chiếc váy da dáng dài cùng áo croptop tông nâu, Phương Oanh khiến netizen không khỏi mắt chữ A mồm chữ O vì gu thời trang thời thượng, đẳng cấp của mình. Người đẹp cũng khéo léo kết hợp những phụ kiện như hoa tai mạ vàng, kính cùng với chiếc túi da đồng điệu trang phục.

Bị chê tơi bời vì gu ăn mặc 'sến, quê', Phương Oanh thay đổi 180 độ với style sành điệu - Ảnh 1

Bị chê tơi bời vì gu ăn mặc 'sến, quê', Phương Oanh thay đổi 180 độ với style sành điệu - Ảnh 2

Bị chê tơi bời vì gu ăn mặc 'sến, quê', Phương Oanh thay đổi 180 độ với style sành điệu - Ảnh 3

Phong cách thời thượng của Phương Oanh nhận về rất nhiều cơn mưa lời khen

Cộng thêm lối make-up tông nâu, Phương Oanh nhận được rất nhiều lời khen vì diện mạo thời thượng, sang chảnh. Bên dưới bài viết, không ít cư dân mạng để lại bình luận dành lời khen cho Phương Oanh. “Bà Xuân” Quách Thu Phương khen không ngớt: “Màu nào thì cũng chất con gái xinh đẹp ạ”.

Bị chê tơi bời vì gu ăn mặc 'sến, quê', Phương Oanh thay đổi 180 độ với style sành điệu - Ảnh 4
Lối trang điểm đậm mang phong cách cổ điển rất hợp với gu thời trang của Phương Oanh
 

Trước đây, khi bộ phim “Hương vị Tình thân” lên sóng, Phương Oanh đã nhận về không ít gạch đá về trang phục trong phim. Nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm với phong cách của nhân vật Nam khi vừa lôi thôi vừa có chất quê mùa. Ngay cả trong phần sau của bộ phim, lối ăn mặc của Nam (Phương Oanh) cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Cách đây không lâu, Phương Oanh từng khiến dân tình “ngã ngửa” khi xuất hiện trong một bức ảnh do đồng nghiệp đăng tải. Theo đó ở thời điểm tháng 11 khi cùng dàn diễn viên Hương Vị Tình Thân đến thăm nhà nghệ sĩ Công Lý, Phương Oanh diện trang phục đơn giản nhưng lại để lộ thân hình cùng gương mặt có phần phát tướng. Bức ảnh từng gây “sóng gió” suốt thời gian đó và nhiều người cho rằng Phương Oanh ăn uống, nghỉ ngơi “thả cửa” sau khi đóng phim.

Bị chê tơi bời vì gu ăn mặc 'sến, quê', Phương Oanh thay đổi 180 độ với style sành điệu - Ảnh 5
Phương Oanh lột xác thành công với body thon gọn hơn rất nhiều

Với bộ ảnh mới này, không ít người ngỡ ngàng với thân hình của Phương Oanh. Người đẹp thon thả, thanh thoát hơn rất nhiều so với thời điểm tham gia phim Hương Vị Tình Thân. Chính nữ diễn viên cũng phải tự nhận rằng “đỡ giò, đỡ béo” hơn trước. Trên trang cá nhân, người đẹp 8x chăm chỉ đăng tải rất nhiều bộ ảnh street style hút mắt. Bên cạnh đó, body khỏe khoắn cũng là lợi thế giúp cô chinh phục những bộ cánh quyến rũ nhất.

Bị chê tơi bời vì gu ăn mặc 'sến, quê', Phương Oanh thay đổi 180 độ với style sành điệu - Ảnh 6
Body của Phương Oanh thon gọn hơn rất nhiều khiến cô tự tin diện những bộ đầm bó sát
Được khen đẹp hơn Phạm Băng Băng, Phương Oanh phản ứng thế này!

Được khen đẹp hơn Phạm Băng Băng, Phương Oanh phản ứng thế này!

Phương Oanh tỏ thái độ vui sướng khi được fan so sánh với "nữ hoàng" Cbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh Phương Oanh thời thượng Phương Oanh Hương vị tình thân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 7 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?