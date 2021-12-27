Bị chê tơi bời vì gu ăn mặc 'sến, quê', Phương Oanh thay đổi 180 độ với style sành điệu

Diện chiếc váy da dáng dài cùng áo croptop tông nâu, Phương Oanh khiến netizen không khỏi mắt chữ A mồm chữ O vì gu thời trang thời thượng, đẳng cấp của mình. Người đẹp cũng khéo léo kết hợp những phụ kiện như hoa tai mạ vàng, kính cùng với chiếc túi da đồng điệu trang phục.

Mới đây, Phương Oanh gây chú ý khi tung ra bộ ảnh mới cực hút mắt trên trang cá nhân, khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng trước phong cách mới của nữ diễn viên.

Phong cách thời thượng của Phương Oanh nhận về rất nhiều cơn mưa lời khen

Cộng thêm lối make-up tông nâu, Phương Oanh nhận được rất nhiều lời khen vì diện mạo thời thượng, sang chảnh. Bên dưới bài viết, không ít cư dân mạng để lại bình luận dành lời khen cho Phương Oanh. “Bà Xuân” Quách Thu Phương khen không ngớt: “Màu nào thì cũng chất con gái xinh đẹp ạ”.

Lối trang điểm đậm mang phong cách cổ điển rất hợp với gu thời trang của Phương Oanh

Trước đây, khi bộ phim “Hương vị Tình thân” lên sóng, Phương Oanh đã nhận về không ít gạch đá về trang phục trong phim. Nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm với phong cách của nhân vật Nam khi vừa lôi thôi vừa có chất quê mùa. Ngay cả trong phần sau của bộ phim, lối ăn mặc của Nam (Phương Oanh) cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Cách đây không lâu, Phương Oanh từng khiến dân tình “ngã ngửa” khi xuất hiện trong một bức ảnh do đồng nghiệp đăng tải. Theo đó ở thời điểm tháng 11 khi cùng dàn diễn viên Hương Vị Tình Thân đến thăm nhà nghệ sĩ Công Lý, Phương Oanh diện trang phục đơn giản nhưng lại để lộ thân hình cùng gương mặt có phần phát tướng. Bức ảnh từng gây “sóng gió” suốt thời gian đó và nhiều người cho rằng Phương Oanh ăn uống, nghỉ ngơi “thả cửa” sau khi đóng phim.

Phương Oanh lột xác thành công với body thon gọn hơn rất nhiều

Với bộ ảnh mới này, không ít người ngỡ ngàng với thân hình của Phương Oanh. Người đẹp thon thả, thanh thoát hơn rất nhiều so với thời điểm tham gia phim Hương Vị Tình Thân. Chính nữ diễn viên cũng phải tự nhận rằng “đỡ giò, đỡ béo” hơn trước. Trên trang cá nhân, người đẹp 8x chăm chỉ đăng tải rất nhiều bộ ảnh street style hút mắt. Bên cạnh đó, body khỏe khoắn cũng là lợi thế giúp cô chinh phục những bộ cánh quyến rũ nhất.