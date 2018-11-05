Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ

Hậu trường 05/11/2018 10:33

Nhiều nghệ sĩ gửi lời chúc mừng khi vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải khoe con trai đầu lòng đáng yêu trong ngày đầy tháng.

Sau 1 tháng sinh con, mới đây diễn viên Lê Khánh vừa tiết lộ ảnh cận mặt quý tử đầu lòng trong ngày đầy tháng. Trong dịp đặc biệt này, vợ chồng Lê Khánh đã chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để cúng đầy tháng cho con. Cậu bé nằm ngủ yên trong vòng tay mẹ trong lúc ba Tuấn Khải làm lễ.

Nữ diễn viên viết trên trang cá nhân: “27/9/2018! Hôm nay ba, mẹ và gia đình cúng đầy tháng cho con. Cầu mong cho con được bình an và thành nhân".

Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ - Ảnh 1
Vợ chồng Lê Khánh cùng người thân làm lễ đầy tháng cho con trai - Ảnh: FBNV

Hình ảnh con trai 1 tháng tuổi bụ bẫm, dễ thương của nữ nghệ sĩ khiến dân mạng vô cùng thích thú. Dưới phần bình luận, người hâm mộ và các nghệ sĩ như: Á hậu Trịnh Kim Chi, diễn viên Cát Phượng, nghệ sĩ hài Hồng Tơ... hào hứng gửi lời chúc mừng vợ chồng diễn viên và chúc em bé khỏe mạnh, ăn nhanh chóng lớn.

Đáng chú ý nhất là dòng bình luận của diễn viên Lương Thế Thành. Anh tỏ ra vô cùng bất ngờ vì dù mới 1 tháng tuổi nhưng đường nét trên gương mặt cậu bé khá rõ, giống ba y đúc. Đến mức ông xã Thúy Diễm phải gọi cậu bé là "Tuấn Khải con": "Trời ơi Tuấn Khải con, mặt i xì ông Khải. Chúc con mau ăn chóng lớn nha". Trước nhận xét của đồng nghiệp, Tuấn Khải thích thú đáp lời: "Giờ thấy giống giống không biết lớn tí giống ai hehe, con cám ơn Chú Thành nhiều".

Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ - Ảnh 2
Lương Thế Thành gọi con trai Lê Khánh là 'Tuấn Khải con' vì cậu bé quá giống ba - Ảnh: FBNV
Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ - Ảnh 3
Đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc đến con trai Lê Khánh - Ảnh: Internet

Nhìn lại loạt ảnh cận mặt con trai Lê Khánh trong ngày đầy tháng.

Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ - Ảnh 4
Đây là lần đầu Lê Khánh khoe con trai Nguyễn Tuấn Khang với mọi người - Ảnh: FBNV
Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ - Ảnh 5
Sau 4 năm kết hôn, vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải hạnh phúc đón con trai đầu lòng chào đời - Ảnh: FBNV

Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ - Ảnh 6

Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ - Ảnh 7
Mâm cỗ tươm tất được vợ chồng nghệ sĩ chuẩn bị cho ngày đặc biệt của con trai - Ảnh: FBNV
Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ - Ảnh 8
Cậu bé ngủ ngon trong vòng tay mẹ - Ảnh: FBNV

Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ - Ảnh 9

Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ - Ảnh 10
Sinh con đầu lòng ở tuổi 37, Lê Khánh giữ cho mình sức khỏe tốt và tâm trạng thoải mái - Ảnh: FBNV
Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ - Ảnh 11
Cô được ông xã yêu thương, đỡ đần mọi việc - Ảnh: FBNV
Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ - Ảnh 12
Người thân và gia đình đến mừng lễ đầy tháng của bé Tuấn Khang - Ảnh: FBNV
Sắp lâm bồn, diễn viên Lê Khánh mũm mĩm, mũi nở to khó nhận ra

Sắp lâm bồn, diễn viên Lê Khánh mũm mĩm, mũi nở to khó nhận ra

Ở giai đoạn cuối thai kỳ, Lê Khánh tăng cân nhanh, gương mặt của cô mũm mĩm và mũi nở to hơn. Dù nhan sắc có chút thay đổi nhưng nữ diễn viên vẫn vô cùng rạng rỡ.

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