Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ

Sau 1 tháng sinh con, mới đây diễn viên Lê Khánh vừa tiết lộ ảnh cận mặt quý tử đầu lòng trong ngày đầy tháng. Trong dịp đặc biệt này, vợ chồng Lê Khánh đã chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để cúng đầy tháng cho con. Cậu bé nằm ngủ yên trong vòng tay mẹ trong lúc ba Tuấn Khải làm lễ.

Nữ diễn viên viết trên trang cá nhân: “27/9/2018! Hôm nay ba, mẹ và gia đình cúng đầy tháng cho con. Cầu mong cho con được bình an và thành nhân".