Vừa thấy cận mặt con trai Lê Khánh, Lương Thế Thành 'kêu trời' khi phát hiện ra điểm bất ngờ

Nhiều nghệ sĩ gửi lời chúc mừng khi vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải khoe con trai đầu lòng đáng yêu trong ngày đầy tháng.
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Sau 1 tháng sinh con, mới đây diễn viên Lê Khánh vừa tiết lộ ảnh cận mặt quý tử đầu lòng trong ngày đầy tháng. Trong dịp đặc biệt này, vợ chồng Lê Khánh đã chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để cúng đầy tháng cho con. Cậu bé nằm ngủ yên trong vòng tay mẹ trong lúc ba Tuấn Khải làm lễ.
Nữ diễn viên viết trên trang cá nhân: “27/9/2018! Hôm nay ba, mẹ và gia đình cúng đầy tháng cho con. Cầu mong cho con được bình an và thành nhân".
Hình ảnh con trai 1 tháng tuổi bụ bẫm, dễ thương của nữ nghệ sĩ khiến dân mạng vô cùng thích thú. Dưới phần bình luận, người hâm mộ và các nghệ sĩ như: Á hậu Trịnh Kim Chi, diễn viên Cát Phượng, nghệ sĩ hài Hồng Tơ... hào hứng gửi lời chúc mừng vợ chồng diễn viên và chúc em bé khỏe mạnh, ăn nhanh chóng lớn.
Đáng chú ý nhất là dòng bình luận của diễn viên Lương Thế Thành. Anh tỏ ra vô cùng bất ngờ vì dù mới 1 tháng tuổi nhưng đường nét trên gương mặt cậu bé khá rõ, giống ba y đúc. Đến mức ông xã Thúy Diễm phải gọi cậu bé là "Tuấn Khải con": "Trời ơi Tuấn Khải con, mặt i xì ông Khải. Chúc con mau ăn chóng lớn nha". Trước nhận xét của đồng nghiệp, Tuấn Khải thích thú đáp lời: "Giờ thấy giống giống không biết lớn tí giống ai hehe, con cám ơn Chú Thành nhiều".
Nhìn lại loạt ảnh cận mặt con trai Lê Khánh trong ngày đầy tháng.