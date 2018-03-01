Lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân chưa trọn vẹn của Lê Khánh và ông xã sau 13 năm bên nhau

Hậu trường 01/03/2018 11:56

Hơn 10 năm hẹn hò, 3 năm về chung nhà, cuộc sống hiện tại của Lê Khánh và ông xã Tuấn Khải luôn khiến công chúng tò mò.

Chuyện tình của Lê Khánh và Tuấn Khải từng khiến bao người ngưỡng mộ. Sau khoảng 10 năm yêu nhau mặn nồng, cặp đôi kết thúc tình yêu đẹp như mơ bằng một đám cưới lãng mạn như cổ tích vào cuối năm 2014.

Lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân chưa trọn vẹn của Lê Khánh và ông xã sau 13 năm bên nhau - Ảnh 1
Hơn 10 năm bên nhau, Lê Khánh và Tuấn Khải tổ chức đám cưới vào cuối năm 2014 trước sự chứng kiến và chúc phúc của người thân, bạn bè - Ảnh: Internet

Sau 3 năm chung sống, cặp đôi nổi tiếng vẫn hạnh phúc và ngọt ngào như thuở còn yêu nhau. Đôi vợ chồng trẻ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi du lịch, vui vẻ cùng nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn chưa thực sự trọn vẹn khi chưa có con. Nói về việc này, nữ diễn viên chia sẻ, cô và ông xã dự định sẽ sinh em bé trong năm nay để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ hai bên.

Lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân chưa trọn vẹn của Lê Khánh và ông xã sau 13 năm bên nhau - Ảnh 2
Vợ chồng Lê Khánh vẫn hạnh phúc bên nhau dù chưa có con - Ảnh: Internet
Lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân chưa trọn vẹn của Lê Khánh và ông xã sau 13 năm bên nhau - Ảnh 3
Cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng đi du lịch - Ảnh: Internet
Lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân chưa trọn vẹn của Lê Khánh và ông xã sau 13 năm bên nhau - Ảnh 4
Ngoài công việc diễn viên, MC Lê Khánh còn kinh doanh quán ăn - Ảnh: Internet
Lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân chưa trọn vẹn của Lê Khánh và ông xã sau 13 năm bên nhau - Ảnh 5
Nữ diễn viên chia sẻ, cô và ông xã dự định sẽ sinh em bé trong năm nay để hôn nhân thêm vẹn tròn - Ảnh: Internet
Lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân chưa trọn vẹn của Lê Khánh và ông xã sau 13 năm bên nhau - Ảnh 6
Hai vợ chồng thường xuyên 'hâm nóng' tình cảm bằng những chuyến du lịch hoặc tạo bất ngờ cho nhau vào dịp sinh nhật hay ngày lễ đặc biệt - Ảnh: Internet
Kết hôn hơn 3 năm vẫn chưa sinh em bé nhưng Lê Khánh quyết định sinh con trong năm tới vì lý do này

Kết hôn hơn 3 năm vẫn chưa sinh em bé nhưng Lê Khánh quyết định sinh con trong năm tới vì lý do này

Sau 3 năm kết hôn, Lê Khánh cho biết cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và dự định sinh em bé trong năm tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Khánh diễn viên Lê Khánh cuộc sống hôn nhân của Lê Khánh

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 38 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42