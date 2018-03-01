Lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân chưa trọn vẹn của Lê Khánh và ông xã sau 13 năm bên nhau

Hơn 10 năm hẹn hò, 3 năm về chung nhà, cuộc sống hiện tại của Lê Khánh và ông xã Tuấn Khải luôn khiến công chúng tò mò.

Chuyện tình của Lê Khánh và Tuấn Khải từng khiến bao người ngưỡng mộ. Sau khoảng 10 năm yêu nhau mặn nồng, cặp đôi kết thúc tình yêu đẹp như mơ bằng một đám cưới lãng mạn như cổ tích vào cuối năm 2014.

Hơn 10 năm bên nhau, Lê Khánh và Tuấn Khải tổ chức đám cưới vào cuối năm 2014 trước sự chứng kiến và chúc phúc của người thân, bạn bè - Ảnh: Internet

Sau 3 năm chung sống, cặp đôi nổi tiếng vẫn hạnh phúc và ngọt ngào như thuở còn yêu nhau. Đôi vợ chồng trẻ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi du lịch, vui vẻ cùng nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn chưa thực sự trọn vẹn khi chưa có con. Nói về việc này, nữ diễn viên chia sẻ, cô và ông xã dự định sẽ sinh em bé trong năm nay để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ hai bên.

Vợ chồng Lê Khánh vẫn hạnh phúc bên nhau dù chưa có con - Ảnh: Internet

Cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng đi du lịch - Ảnh: Internet

Ngoài công việc diễn viên, MC Lê Khánh còn kinh doanh quán ăn - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên chia sẻ, cô và ông xã dự định sẽ sinh em bé trong năm nay để hôn nhân thêm vẹn tròn - Ảnh: Internet

Hai vợ chồng thường xuyên 'hâm nóng' tình cảm bằng những chuyến du lịch hoặc tạo bất ngờ cho nhau vào dịp sinh nhật hay ngày lễ đặc biệt - Ảnh: Internet

Kết hôn hơn 3 năm vẫn chưa sinh em bé nhưng Lê Khánh quyết định sinh con trong năm tới vì lý do này Sau 3 năm kết hôn, Lê Khánh cho biết cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và dự định sinh em bé trong năm tới.

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