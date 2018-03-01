Lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân chưa trọn vẹn của Lê Khánh và ông xã sau 13 năm bên nhau

Hơn 10 năm hẹn hò, 3 năm về chung nhà, cuộc sống hiện tại của Lê Khánh và ông xã Tuấn Khải luôn khiến công chúng tò mò.
- Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn rạng rỡ cùng chồng con đi du xuân cầu bình an
- Khánh Thi chia sẻ cảm xúc ngày du Xuân: 'Đây là cái Tết đầu tiên hạnh phúc'
Chuyện tình của Lê Khánh và Tuấn Khải từng khiến bao người ngưỡng mộ. Sau khoảng 10 năm yêu nhau mặn nồng, cặp đôi kết thúc tình yêu đẹp như mơ bằng một đám cưới lãng mạn như cổ tích vào cuối năm 2014.
Sau 3 năm chung sống, cặp đôi nổi tiếng vẫn hạnh phúc và ngọt ngào như thuở còn yêu nhau. Đôi vợ chồng trẻ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi du lịch, vui vẻ cùng nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn chưa thực sự trọn vẹn khi chưa có con. Nói về việc này, nữ diễn viên chia sẻ, cô và ông xã dự định sẽ sinh em bé trong năm nay để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ hai bên.