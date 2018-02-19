Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn rạng rỡ cùng chồng con đi du xuân cầu bình an

Sau khi đi chúc tết nội ngoại, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển cùng nhau đi hành hương cầu bình an trong năm mới.

Khánh Thi vừa hạnh phúc chia sẻ với công chúng khoảnh khắc cùng ông xã Phan Hiển và con trai đi hành hương cầu bình an cho năm mới. Trong khi chồng và con trai Kubi diện đồ khá năng động thì Khánh Thi lại chọn chiếc đầm rộng đơn giản để dễ dàng di chuyển.

“Nữ hoàng dancesport” đang mang thai ở tháng thứ 5 nên bụng bầu đã lộ khá rõ. Cô được ông xã tháp tùng mọi lúc, mọi nơi để tiện chăm sóc và trông nom con trai.

Phan Hiển tự lái xe đưa bà xã Khánh Thi và con trai đi du xuân ngày mùng 3 Tết - Ảnh: FBNV

Từ khi có tin vui, Phan Hiển luôn bên cạnh để chăm sóc vợ và trông nom Kubi giúp bà xã - Ảnh: FBNV

Mẹ ruột Khánh Thi cũng đi cùng gia đình con gái - Ảnh: FBNV

Khánh Thi đang mang thai em bé thứ 2 ở tháng thứ 5. Bụng bầu đã khá lớn nhưng cặp đôi vẫn giữ bí mật về giới tính em bé - Ảnh: FBNV

Hai vợ chồng lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc trong những ngày đầu năm mới - Ảnh: FBNV

Khánh Thi chia sẻ cảm xúc ngày du Xuân: 'Đây là cái Tết đầu tiên hạnh phúc' Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển cùng diện áo dài đi chúc Tết nội - ngoại trong ngày đầu năm. "Nữ hoàng dancesport" tiết lộ đây là cái Tết hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bung-bau-vuot-mat-khanh-thi-van-rang-ro-cung-chong-con-di-du-xuan-cau-binh-an-272152.html