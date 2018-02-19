Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn rạng rỡ cùng chồng con đi du xuân cầu bình an

Sau khi đi chúc tết nội ngoại, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển cùng nhau đi hành hương cầu bình an trong năm mới.
- Phan Hiển khiến chị em phát hờn khi đóng hẳn 4 tủ quần áo cho Khánh Thi mua sắm thả ga
- Khánh Thi than phiền vì những tục lệ kiêng kị hà khắc cho bà bầu vào ngày Tết
Khánh Thi vừa hạnh phúc chia sẻ với công chúng khoảnh khắc cùng ông xã Phan Hiển và con trai đi hành hương cầu bình an cho năm mới. Trong khi chồng và con trai Kubi diện đồ khá năng động thì Khánh Thi lại chọn chiếc đầm rộng đơn giản để dễ dàng di chuyển.
“Nữ hoàng dancesport” đang mang thai ở tháng thứ 5 nên bụng bầu đã lộ khá rõ. Cô được ông xã tháp tùng mọi lúc, mọi nơi để tiện chăm sóc và trông nom con trai.