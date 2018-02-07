Khánh Thi than phiền vì những tục lệ kiêng kị hà khắc cho bà bầu vào ngày Tết

Hậu trường 07/02/2018 16:03

Khánh Thi buồn bã khi Tết này không thể ra đường vì những kiêng kị dành cho bà bầu trong những ngày đầu năm mới.

Trên trang cá nhân của mình, Khánh Thi vừa đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng về phong tục ngày Tết. “Nữ hoàng dancesport” buồn bã vì trong những ngày đầu năm mới không thể ra đường hay thăm nhà bạn bè như dự định trước đó.

Cô viết: “Tết năm nay định đi chơi thăm bạn bè ở Hà Nội, Đà Lạt, Phú Yên, Đà Nẵng. Thế mà người ta nói kiêng không cho bầu vô nhà. Vô nhà rồi người ta đen cả năm. Không khéo còn đốt phong long. Nghe xong buồn quá. Vậy là không ra đường luôn. Ôi tục lệ".

Khánh Thi than phiền vì những tục lệ kiêng kị hà khắc cho bà bầu vào ngày Tết - Ảnh 1
Các dự định của Khánh Thi bị hủy vì những kiêng kị ngày Tết cho bà bầu - Ảnh: FBNV
Khánh Thi than phiền vì những tục lệ kiêng kị hà khắc cho bà bầu vào ngày Tết - Ảnh 2
Dưới bài viết, rất nhiều chị em đồng tình với chia sẻ của Khánh Thi - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Khánh Thi đang mang thai ở tháng thứ 4. Lần mang thai thứ hai này, cô bị nghén khá nặng nên thường đăng tải những dòng trạng thái mệt mỏi khiến fan lo lắng. Rất may Phan Hiển luôn bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ bà xã. Ở tất cả các sự kiện dù lớn hay nhỏ, kiện tướng dancesport luôn tháp tùng Khánh Thi đến tận nơi.

Khánh Thi than phiền vì những tục lệ kiêng kị hà khắc cho bà bầu vào ngày Tết - Ảnh 3
Ở tháng thứ 4 thai kỳ, Khánh Thi thay đổi khá nhiều về ngoại hình - Ảnh: FBNV
Khánh Thi than phiền vì những tục lệ kiêng kị hà khắc cho bà bầu vào ngày Tết - Ảnh 4
Khánh Thi - Phan Hiển đang tất bật chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để chào đón thành viên thứ 2 - Ảnh: FBNV
Nghỉ chơi từ lâu, Khánh Thi vẫn bật khóc khi biết về hôn nhân không trọn vẹn của Thu Thủy

Nghỉ chơi từ lâu, Khánh Thi vẫn bật khóc khi biết về hôn nhân không trọn vẹn của Thu Thủy

Từng là chị em thân thiết, Khánh Thi khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đã nghỉ chơi với ca sĩ Thu Thủy vì giận hờn. Tuy nhiên, cô vẫn quan tâm đến cuộc sống của bạn cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Thi Khánh Thi - Phan Hiển bà bầu kiêng kị ngày tết

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42