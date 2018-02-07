Khánh Thi than phiền vì những tục lệ kiêng kị hà khắc cho bà bầu vào ngày Tết

Khánh Thi buồn bã khi Tết này không thể ra đường vì những kiêng kị dành cho bà bầu trong những ngày đầu năm mới.
- Khánh Thi lộ bụng bầu rõ to dù mặc đồ rộng thùng thình
- Bụng bầu lùm lùm ở tháng thứ 4, Khánh Thi vẫn tự tin diện áo dài cùng chồng con dự tiệc
Trên trang cá nhân của mình, Khánh Thi vừa đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng về phong tục ngày Tết. “Nữ hoàng dancesport” buồn bã vì trong những ngày đầu năm mới không thể ra đường hay thăm nhà bạn bè như dự định trước đó.
Cô viết: “Tết năm nay định đi chơi thăm bạn bè ở Hà Nội, Đà Lạt, Phú Yên, Đà Nẵng. Thế mà người ta nói kiêng không cho bầu vô nhà. Vô nhà rồi người ta đen cả năm. Không khéo còn đốt phong long. Nghe xong buồn quá. Vậy là không ra đường luôn. Ôi tục lệ".
Hiện tại, Khánh Thi đang mang thai ở tháng thứ 4. Lần mang thai thứ hai này, cô bị nghén khá nặng nên thường đăng tải những dòng trạng thái mệt mỏi khiến fan lo lắng. Rất may Phan Hiển luôn bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ bà xã. Ở tất cả các sự kiện dù lớn hay nhỏ, kiện tướng dancesport luôn tháp tùng Khánh Thi đến tận nơi.