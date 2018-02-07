Khánh Thi than phiền vì những tục lệ kiêng kị hà khắc cho bà bầu vào ngày Tết

Khánh Thi buồn bã khi Tết này không thể ra đường vì những kiêng kị dành cho bà bầu trong những ngày đầu năm mới.

Trên trang cá nhân của mình, Khánh Thi vừa đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng về phong tục ngày Tết. “Nữ hoàng dancesport” buồn bã vì trong những ngày đầu năm mới không thể ra đường hay thăm nhà bạn bè như dự định trước đó.

Cô viết: “Tết năm nay định đi chơi thăm bạn bè ở Hà Nội, Đà Lạt, Phú Yên, Đà Nẵng. Thế mà người ta nói kiêng không cho bầu vô nhà. Vô nhà rồi người ta đen cả năm. Không khéo còn đốt phong long. Nghe xong buồn quá. Vậy là không ra đường luôn. Ôi tục lệ".

Các dự định của Khánh Thi bị hủy vì những kiêng kị ngày Tết cho bà bầu - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, rất nhiều chị em đồng tình với chia sẻ của Khánh Thi - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Khánh Thi đang mang thai ở tháng thứ 4. Lần mang thai thứ hai này, cô bị nghén khá nặng nên thường đăng tải những dòng trạng thái mệt mỏi khiến fan lo lắng. Rất may Phan Hiển luôn bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ bà xã. Ở tất cả các sự kiện dù lớn hay nhỏ, kiện tướng dancesport luôn tháp tùng Khánh Thi đến tận nơi.

Ở tháng thứ 4 thai kỳ, Khánh Thi thay đổi khá nhiều về ngoại hình - Ảnh: FBNV

Khánh Thi - Phan Hiển đang tất bật chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để chào đón thành viên thứ 2 - Ảnh: FBNV

Nghỉ chơi từ lâu, Khánh Thi vẫn bật khóc khi biết về hôn nhân không trọn vẹn của Thu Thủy Từng là chị em thân thiết, Khánh Thi khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đã nghỉ chơi với ca sĩ Thu Thủy vì giận hờn. Tuy nhiên, cô vẫn quan tâm đến cuộc sống của bạn cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khanh-thi-than-phien-vi-nhung-tuc-le-kieng-ki-ha-khac-cho-ba-bau-vao-ngay-tet-270746.html