Nghỉ chơi từ lâu, Khánh Thi vẫn bật khóc khi biết về hôn nhân không trọn vẹn của Thu Thủy

Từng là chị em thân thiết, Khánh Thi khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đã nghỉ chơi với ca sĩ Thu Thủy vì giận hờn. Tuy nhiên, cô vẫn quan tâm đến cuộc sống của bạn cũ.

Chuyện thân thiết và bất ngờ xích mích rồi nghỉ chơi không còn xa lạ trong làng giải trí Việt, điển hình như cặp đôi Khánh Thi và ca sĩ Thu Thủy. Khánh Thi chia sẻ, cô và Thu Thủy từng là chị em rất thân trong showbiz Việt. Không chỉ là một người bạn, một người chị mà “Nữ hoàng dancesport” còn là người thầy dạy nhảy cho giọng ca Hết yêu.

Hình ảnh Khánh Thi và Thu Thủy thời còn thân thiết - Ảnh: Internet Mới đây, bà xã Phan Hiển bất ngờ tiết lộ cô và Thu Thủy đã nghỉ chơi từ lâu vì giận nhau. Trên trang cá nhân, Khánh Thi viết: “Cô em thân thiết ngày nào giờ đã hết thân do mình chủ động không chơi với nó vì giận nó. Chuyện nó chia tay mình cũng không hỏi thăm vì có hỏi cũng làm được gì cho nó đâu. Và cũng vì mình không ủng hộ chuyện đưa lên mặt báo”. Khánh Thi chia sẻ: 'Có thương nó lại chút mà vẫn giận nó nhiều' - Ảnh: FBNV Dù không còn liên lạc với Thu Thủy khá lâu, nhưng qua dòng trạng thái có thể nhận ra Khánh Thi vẫn luôn quan tâm và theo dõi người bạn thân thiết của mình ngày xưa. Thậm chí, “Nữ hoàng dancesport” còn bật khóc khi nghe ca khúc mới nói về cuộc hôn nhân buồn của Thu Thủy.

Bà xã Phan Hiển vẫn rất quan tâm đến cuộc sống của bạn cũ - Ảnh: Internet "Chắc chắn rằng vài phút ngắn ngủi chẳng thể nào nói lên được hết nỗi đau mà nó gánh chịu. Cũng chẳng thể nào giải thích được lý do chính đáng mà nó và bạn tui chia tay. Nhưng dù ở góc độ nào thì là phụ nữ cũng sẽ đều đồng cảm với nó. Quá xúc động (Điểm trừ của MV lại chính là nó xuất hiện quá lộng lẫy trên cái thảo nguyên chẳng liên quan). Dù sao thì đây là một trong những sản phẩm của nó. Với danh nghĩa đã từng là chị, là bạn, là đồng nghiệp, không có lý do gì mà không thể không ủng hộ nó. Chốt: Có thương nó lại chút mà vẫn giận nó nhiều". Qua bài viết, nhiều khán giả hiểu rằng, sự hờn giận của Khánh Thi với Thu Thủy đã phần nào nguôi ngoai. Dưới bài viết, fan hi vọng cặp đôi sẽ làm hòa trong thời gian gần nhất. Fan để lại bình luận khâm phục cách hành xử đẹp của Khánh Thi dù đã nghỉ chơi - Ảnh: FBNV

Khánh Thi bụng bầu lùm lùm đi tiệc cùng đại gia đình Phan Hiển Kiện tướng dancesport diện đầm bó quyến rũ trong tiệc sinh nhật chị họ Hoàng Mỹ An dù đang mang thai hơn 3 tháng.

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