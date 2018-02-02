Nghỉ chơi từ lâu, Khánh Thi vẫn bật khóc khi biết về hôn nhân không trọn vẹn của Thu Thủy

Hậu trường 02/02/2018 19:44

Từng là chị em thân thiết, Khánh Thi khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đã nghỉ chơi với ca sĩ Thu Thủy vì giận hờn. Tuy nhiên, cô vẫn quan tâm đến cuộc sống của bạn cũ.

Chuyện thân thiết và bất ngờ xích mích rồi nghỉ chơi không còn xa lạ trong làng giải trí Việt, điển hình như cặp đôi Khánh Thi và ca sĩ Thu Thủy.

Khánh Thi chia sẻ, cô và Thu Thủy từng là chị em rất thân trong showbiz Việt. Không chỉ là một người bạn, một người chị mà “Nữ hoàng dancesport” còn là người thầy dạy nhảy cho giọng ca Hết yêu.

Nghỉ chơi từ lâu, Khánh Thi vẫn bật khóc khi biết về hôn nhân không trọn vẹn của Thu Thủy - Ảnh 1
Hình ảnh Khánh Thi và Thu Thủy thời còn thân thiết - Ảnh: Internet

Mới đây, bà xã Phan Hiển bất ngờ tiết lộ cô và Thu Thủy đã nghỉ chơi từ lâu vì giận nhau. Trên trang cá nhân, Khánh Thi viết: “Cô em thân thiết ngày nào giờ đã hết thân do mình chủ động không chơi với nó vì giận nó. Chuyện nó chia tay mình cũng không hỏi thăm vì có hỏi cũng làm được gì cho nó đâu. Và cũng vì mình không ủng hộ chuyện đưa lên mặt báo”.

Nghỉ chơi từ lâu, Khánh Thi vẫn bật khóc khi biết về hôn nhân không trọn vẹn của Thu Thủy - Ảnh 2
Khánh Thi chia sẻ: 'Có thương nó lại chút mà vẫn giận nó nhiều' - Ảnh: FBNV

Dù không còn liên lạc với Thu Thủy khá lâu, nhưng qua dòng trạng thái có thể nhận ra Khánh Thi vẫn luôn quan tâm và theo dõi người bạn thân thiết của mình ngày xưa. Thậm chí, “Nữ hoàng dancesport” còn bật khóc khi nghe ca khúc mới nói về cuộc hôn nhân buồn của Thu Thủy.

Nghỉ chơi từ lâu, Khánh Thi vẫn bật khóc khi biết về hôn nhân không trọn vẹn của Thu Thủy - Ảnh 3
Bà xã Phan Hiển vẫn rất quan tâm đến cuộc sống của bạn cũ - Ảnh: Internet

"Chắc chắn rằng vài phút ngắn ngủi chẳng thể nào nói lên được hết nỗi đau mà nó gánh chịu. Cũng chẳng thể nào giải thích được lý do chính đáng mà nó và bạn tui chia tay. Nhưng dù ở góc độ nào thì là phụ nữ cũng sẽ đều đồng cảm với nó. Quá xúc động (Điểm trừ của MV lại chính là nó xuất hiện quá lộng lẫy trên cái thảo nguyên chẳng liên quan). Dù sao thì đây là một trong những sản phẩm của nó. Với danh nghĩa đã từng là chị, là bạn, là đồng nghiệp, không có lý do gì mà không thể không ủng hộ nó. Chốt: Có thương nó lại chút mà vẫn giận nó nhiều".

Qua bài viết, nhiều khán giả hiểu rằng, sự hờn giận của Khánh Thi với Thu Thủy đã phần nào nguôi ngoai. Dưới bài viết, fan hi vọng cặp đôi sẽ làm hòa trong thời gian gần nhất.

Nghỉ chơi từ lâu, Khánh Thi vẫn bật khóc khi biết về hôn nhân không trọn vẹn của Thu Thủy - Ảnh 4

Nghỉ chơi từ lâu, Khánh Thi vẫn bật khóc khi biết về hôn nhân không trọn vẹn của Thu Thủy - Ảnh 5
Fan để lại bình luận khâm phục cách hành xử đẹp của Khánh Thi dù đã nghỉ chơi - Ảnh: FBNV
Khánh Thi bụng bầu lùm lùm đi tiệc cùng đại gia đình Phan Hiển

Khánh Thi bụng bầu lùm lùm đi tiệc cùng đại gia đình Phan Hiển

Kiện tướng dancesport diện đầm bó quyến rũ trong tiệc sinh nhật chị họ Hoàng Mỹ An dù đang mang thai hơn 3 tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Thi - Phan Hiển Khánh Thi Thu Thủy Thu Thủy - Khánh Thi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42