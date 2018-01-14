Ngắm trọn bộ ảnh Tết 2018 cực độc và dễ thương của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển

Hậu trường 14/01/2018 10:27

Chia sẻ bộ ảnh chào đón Tết 2018, gia đình Khánh Thi – Phan Hiển khiến cộng đồng mạng ‘phát sốt’ vì những khoảnh khắc độc đáo và đáng yêu của mình.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển đã chia sẻ bộ ảnh chào đón Tết cổ truyền với bối cảnh nông thôn khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Ngắm trọn bộ ảnh Tết 2018 cực độc và dễ thương của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển - Ảnh 1

Bộ ảnh Tết của gia đình Khánh Thi và Phan Hiển khiến cộng đồng mạng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa - Ảnh: FBNV

Cụ thể, cặp đôi tái hiện lại khung cảnh nô nức đón xuân bình dị của một gia đình nhỏ ở vùng quê nghèo. Vợ chồng Khánh Thi quây quần bên cậu con trai nhỏ. Họ cùng nhau gói bánh và tận hưởng giây phút đầm ấm bên bếp lửa hồng và nồi bánh chưng, bánh tét.

Ngắm trọn bộ ảnh Tết 2018 cực độc và dễ thương của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển - Ảnh 2

Cả gia đình cùng nhau ngồi gói bánh dịp tết trong bầu không khí ấm áp - Ảnh: FBNV

Ngắm trọn bộ ảnh Tết 2018 cực độc và dễ thương của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển - Ảnh 3

Gói và nấu bánh chưng, bánh tét là hình ảnh quen thuộc của mỗi gia đình trong ngày tết - Ảnh: FBNV

Ngắm trọn bộ ảnh Tết 2018 cực độc và dễ thương của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển - Ảnh 4

Hình ảnh thân thương khiến nhiều người bồi hồi xúc động - Ảnh: FBNV

Ngắm trọn bộ ảnh Tết 2018 cực độc và dễ thương của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển - Ảnh 5

Mẹ Khánh Thi chăm chút cho quý tử chuẩn bị đón Tết - Ảnh: FBNV

Ngắm trọn bộ ảnh Tết 2018 cực độc và dễ thương của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển - Ảnh 6

Kubi được bố Phan Hiển cho ngồi vào một đầu quang gánh vô cùng đáng yêu - Ảnh: FBNV

Ngắm trọn bộ ảnh Tết 2018 cực độc và dễ thương của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển - Ảnh 7

Khoảnh khắc hạnh phúc viên mãn của gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV

Ngắm trọn bộ ảnh Tết 2018 cực độc và dễ thương của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển - Ảnh 8

Nụ cười của Kubi khiến cộng đồng mạng càng thêm ngưỡng mộ cuộc sống của gia đình "nữ hoàng dancesport" - Ảnh: FBNV

Ngắm trọn bộ ảnh Tết 2018 cực độc và dễ thương của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển - Ảnh 9

Tết cổ truyền Việt Nam được khắc họa rõ nét qua những hình ảnh đậm chất thôn quê - Ảnh: FBNV

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