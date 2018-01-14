Chia sẻ bộ ảnh chào đón Tết 2018, gia đình Khánh Thi – Phan Hiển khiến cộng đồng mạng ‘phát sốt’ vì những khoảnh khắc độc đáo và đáng yêu của mình.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển đã chia sẻ bộ ảnh chào đón Tết cổ truyền với bối cảnh nông thôn khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.
Cụ thể, cặp đôi tái hiện lại khung cảnh nô nức đón xuân bình dị của một gia đình nhỏ ở vùng quê nghèo. Vợ chồng Khánh Thi quây quần bên cậu con trai nhỏ. Họ cùng nhau gói bánh và tận hưởng giây phút đầm ấm bên bếp lửa hồng và nồi bánh chưng, bánh tét.