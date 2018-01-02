Chưa đám cưới nhưng đã mang bầu lần 2, Khánh Thi nhận phản ứng bất ngờ từ công chúng

Hậu trường 02/01/2018 15:35

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã chính thức xác nhận trước công chúng về thông tin sắp chào đón thành viên mới. Rất nhiều bạn bè, người thân và người hâm mộ đã gửi lời động viên và chúc phúc đến cặp đôi.

Đăng tải hình ảnh đón năm mới 2018 cùng ông xã Phan Hiển tại Las Vegas (Mỹ), Khánh Thi bất ngờ để lộ hình ảnh vòng 2 lớn bất thường. Không để công chúng phải đồn đoán lâu, “Nữ hoàng dancesport” còn kèm theo dòng trạng thái: “Đón năm mới tại Las Vegas với thành viên thứ 4. Happy new year 2018!".

Chưa đám cưới nhưng đã mang bầu lần 2, Khánh Thi nhận phản ứng bất ngờ từ công chúng - Ảnh 1

Khánh Thi hạnh phúc cùng ông xã Phan Hiển đón năm mới tại Las Vegas - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, Phan Hiển nhanh chóng chia sẻ bài viết của bà xã kèm theo dòng trạng thái khá vui vẻ: “Chào đón nhân vật mới!”. Đồng thời, anh cũng lên tiếng xác nhận rằng Khánh Thi đã mang thai hơn 3 tháng.

Tuyên bố sắp chào đón con thứ 2 ở tuổi 37 dù chưa tổ chức hôn lễ, Khánh Thi và Phan Hiển đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và fan. Bên cạnh đó, khán giả cũng mong chờ hôn lễ của cặp đôi kiện tướng dancesport trong tương lai gần.

Chưa đám cưới nhưng đã mang bầu lần 2, Khánh Thi nhận phản ứng bất ngờ từ công chúng - Ảnh 2
Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Chưa đám cưới nhưng đã mang bầu lần 2, Khánh Thi nhận phản ứng bất ngờ từ công chúng - Ảnh 3
Một fan hào hứng bình luận: “Chúc mừng cô giáo Khánh Thi đón chào thành viên mới sẽ là công chúa đẹp như mẹ” - Ảnh: FBNV
Chưa đám cưới nhưng đã mang bầu lần 2, Khánh Thi nhận phản ứng bất ngờ từ công chúng - Ảnh 4

 Công chúng mong sớm nhận được tin vui về đám cưới của cặp đôi - Ảnh: FBNV

Chưa đám cưới nhưng đã mang bầu lần 2, Khánh Thi nhận phản ứng bất ngờ từ công chúng - Ảnh 5
Chụp ảnh với ông xã, Khánh Thi lộ vòng 2 lớn bất thường - Ảnh: FBNV
Chưa đám cưới nhưng đã mang bầu lần 2, Khánh Thi nhận phản ứng bất ngờ từ công chúng - Ảnh 6
Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong giây phút mừng năm mới - Ảnh: FBNV
Chưa đám cưới nhưng đã mang bầu lần 2, Khánh Thi nhận phản ứng bất ngờ từ công chúng - Ảnh 7

Hiện Khánh Thi và Phan Hiển đang tận hưởng cuộc sống ấm áp trước khi chào đón thành viên thứ 4 của gia đình - Ảnh: FBNV

Khánh Thi - Phan Hiển đón năm mới ở Mỹ, hé lộ đang mang bầu lần 2?

Khánh Thi - Phan Hiển đón năm mới ở Mỹ, hé lộ đang mang bầu lần 2?

Với chia sẻ đầy ẩn ý, nhiều người nghi ngờ Khánh Thi đang mang bầu lần thứ hai.

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