Chưa đám cưới nhưng đã mang bầu lần 2, Khánh Thi nhận phản ứng bất ngờ từ công chúng

Khánh Thi hạnh phúc cùng ông xã Phan Hiển đón năm mới tại Las Vegas - Ảnh: FBNV

Đăng tải hình ảnh đón năm mới 2018 cùng ông xã Phan Hiển tại Las Vegas (Mỹ), Khánh Thi bất ngờ để lộ hình ảnh vòng 2 lớn bất thường. Không để công chúng phải đồn đoán lâu, “Nữ hoàng dancesport” còn kèm theo dòng trạng thái: “Đón năm mới tại Las Vegas với thành viên thứ 4. Happy new year 2018!".

Ngay sau đó, Phan Hiển nhanh chóng chia sẻ bài viết của bà xã kèm theo dòng trạng thái khá vui vẻ: “Chào đón nhân vật mới!”. Đồng thời, anh cũng lên tiếng xác nhận rằng Khánh Thi đã mang thai hơn 3 tháng.

Tuyên bố sắp chào đón con thứ 2 ở tuổi 37 dù chưa tổ chức hôn lễ, Khánh Thi và Phan Hiển đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và fan. Bên cạnh đó, khán giả cũng mong chờ hôn lễ của cặp đôi kiện tướng dancesport trong tương lai gần.