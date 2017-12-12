Khánh Thi hé lộ cuộc sống làm dâu sau 3 năm kết hôn: ‘Tôi ở nhà chồng sướng mà, chả phải làm gì’

Tuy đã kết hôn nhiều năm nhưng Khánh Thi - Phan Hiển vẫn luôn biết cách hâm nóng tình yêu. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau và không ngần ngại nói lời yêu công khai trên mạng xã hội. Do đó, những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của họ cũng luôn là đề tài nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, “Nữ hoàng dancesport” đã có những chia sẻ khá thú vị sau 3 năm làm dâu ở nhà Phan Hiển.

Bà xã Phan Hiển cũng khiến nhiều chị em phát hờn khi chia sẻ được bố mẹ ông xã cưng như con gái, phụ giúp trông Kubi để hai vợ chồng có nhiều thời gian theo đuổi đam mê.

Theo Khánh Thi, dù phải sống chung trong một gia đình có nhiều thế hệ nhưng cô không bị áp đặt nghĩa vụ con dâu. Bà mẹ một con sống rất thoải mái ở nhà chồng, không phải dậy sớm nấu cơm, làm việc nhà vì đã có người giúp việc.

“Tôi ở nhà chồng, sống cùng ông bà nội và ông bà cố. Còn nhà tôi cách nhà chồng 5 phút đi bộ. Tôi có làm dâu gì đâu? Ở nhà chồng sướng mà, chả phải làm gì vì đã có người giúp việc. Nhà chồng không có nhu cầu con dâu phải nấu nướng, vả lại tôi có biết nấu ăn đâu. Chủ yếu thời gian mỗi ngày tôi và ông xã lên phòng tập và quản lý. Cuối tuần tôi lại giảng dạy ở nhiều thiếu nhi. Thành ra tôi đi suốt, chỉ 16h, tôi đi đón Kubi và chơi với con được 1 tiếng, còn lại giao cho ông bà lo hết.

Cả phía gia đình tôi và nhà chồng sống rất Tây nên không áp đặt quá nhiều chuyện phải làm dâu. Cuộc sống khá thoải mái, tôi có thời gian để tập trung công việc, sống cùng đam mê với ông xã”, Khánh Thi chia sẻ trên Dân Việt.

Nới về tin đồn bị bố mẹ chồng cấm cản tình yêu, Khánh Thi khẳng định đây là thông tin không có cơ sở. Dù chênh lệch tuổi nhưng cặp đôi luôn được gia đình hai bên ủng hộ phát triển mối quan hệ.

“Tôi và Phan Hiển yêu nhau gia đình không cấm cản. Tuy nhiên, khi Phan Hiển công bố đám cưới mọi người cũng hơi sửng sốt. Nhưng đó là lựa chọn hạnh phúc cá nhân nên không có chuyện bị gia đình phản đối. Phía chồng rất yêu thương tôi. Được ông bà phụ giúp chăm sóc con cái chứ mình tôi gánh hết thì mệt vô cùng”, “Nữ hoàng dancesport” bộc bạch.