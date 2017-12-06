Fan xuýt xoa trước bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển hôn nhau say đắm giữa đồng hoa cẩm tú cầu

Giải trí 06/12/2017 10:54

Trong không gian lãng mạn ở thành phố hoa Đà Lạt, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển dành tặng cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào như những cặp đôi mới yêu.

Nhân dịp Đà Lạt vào mùa Noel, Phan Hiển đưa cả gia đình lên xứ sở sương mù khám phá cảnh sắc thiên nhiên và thưởng thức ẩm thực. Khi đi ngang vườn hoa cẩm tú cầu, hai vợ chồng thích thú ghi lại bộ ảnh kỷ niệm để khoe với fan.

Giữa cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, Khánh Thi - Phan Hiển âu yếm dành tặng cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào như những cặp đôi mới yêu. Nhiều người nhận xét, trông họ không khác gì cô dâu chú rể đang háo hức chờ đón thời khắc trọng đại của đời mình.

Fan xuýt xoa trước bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển hôn nhau say đắm giữa đồng hoa cẩm tú cầu - Ảnh 1
Phan Hiển dịu dàng hôn vợ giữa đồng hoa cẩm tú cầu - Ảnh: Internet

Fan xuýt xoa trước bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển hôn nhau say đắm giữa đồng hoa cẩm tú cầu - Ảnh 2
Hai vợ chồng diện áo cặp cùng màu với hoa - Ảnh: Internet

Fan xuýt xoa trước bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển hôn nhau say đắm giữa đồng hoa cẩm tú cầu - Ảnh 3
Khánh Thi càng ngày càng xinh đẹp, trẻ trung nhờ được chồng chăm sóc chu đáo - Ảnh: Internet

Fan xuýt xoa trước bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển hôn nhau say đắm giữa đồng hoa cẩm tú cầu - Ảnh 4
Trông họ không khác gì một cặp đôi đang chụp ảnh cưới - Ảnh: Internet

Fan xuýt xoa trước bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển hôn nhau say đắm giữa đồng hoa cẩm tú cầu - Ảnh 5
Hạnh phúc của Phan Hiển - Khánh Thi luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Fan xuýt xoa trước bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển hôn nhau say đắm giữa đồng hoa cẩm tú cầu - Ảnh 6

Fan xuýt xoa trước bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển hôn nhau say đắm giữa đồng hoa cẩm tú cầu - Ảnh 7

Fan xuýt xoa trước bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển hôn nhau say đắm giữa đồng hoa cẩm tú cầu - Ảnh 8

Fan xuýt xoa trước bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển hôn nhau say đắm giữa đồng hoa cẩm tú cầu - Ảnh 9
Dù hơn Phan Hiển tới 12 tuổi nhưng Khánh Thi vẫn luôn biết cách dung hòa mối quan hệ - Ảnh: Internet

Fan xuýt xoa trước bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển hôn nhau say đắm giữa đồng hoa cẩm tú cầu - Ảnh 10

Fan xuýt xoa trước bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển hôn nhau say đắm giữa đồng hoa cẩm tú cầu - Ảnh 11
Vì lấy chồng trẻ, "Nữ hoàng dancesport" lúc nào cũng yêu đời như thuở còn son - Ảnh: Internet

Mối tình thầy trò Khánh Thi - Phan Hiển: Cuộc sống hôn nhân quá đỗi ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị

Mối tình thầy trò Khánh Thi - Phan Hiển: Cuộc sống hôn nhân quá đỗi ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị

Dù kém Khánh Thi tận 12 tuổi nhưng Phan Hiển luôn thể hiện mình là một người đàn ông bản lĩnh, khéo chiều vợ chăm con khiến “Nữ hoàng dancesport” vô cùng tự hào.

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