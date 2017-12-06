Fan xuýt xoa trước bộ ảnh Khánh Thi - Phan Hiển hôn nhau say đắm giữa đồng hoa cẩm tú cầu

Nhân dịp Đà Lạt vào mùa Noel, Phan Hiển đưa cả gia đình lên xứ sở sương mù khám phá cảnh sắc thiên nhiên và thưởng thức ẩm thực. Khi đi ngang vườn hoa cẩm tú cầu, hai vợ chồng thích thú ghi lại bộ ảnh kỷ niệm để khoe với fan.

Giữa cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, Khánh Thi - Phan Hiển âu yếm dành tặng cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào như những cặp đôi mới yêu. Nhiều người nhận xét, trông họ không khác gì cô dâu chú rể đang háo hức chờ đón thời khắc trọng đại của đời mình.