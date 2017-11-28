Mối tình thầy trò Khánh Thi - Phan Hiển: Cuộc sống hôn nhân quá đỗi ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị

Sau khi kết hôn, "Nữ hoàng dancesport" dường như ngày càng đẹp hơn vì luôn được chồng trẻ quan tâm, chiều chuộng hết lòng. Mái ấm nhỏ càng thêm rộn tiếng cười khi Khánh Thi hạ sinh cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh.

Mối tình thầy trò giữa Khánh Thi và Phan Hiển từng nhận nhiều lời bàn tán không hay, thế nhưng hiện tại họ đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Kubi hiện tại đã gần 3 tuổi và rất lém lỉnh đáng yêu. Cậu bé là sợi dây gắn kết tình cảm của bố mẹ, cũng là nguồn động viên lớn nhất để Khánh Thi - Phan Hiển cố gắng vượt qua mọi thị phi để có được hạnh phúc như ngày hôm nay.

Dù thua vợ hẳn 1 con giáp nhưng Phan Hiển không say mê với những thú vui tuổi trẻ mà luôn nỗ lực hy sinh cho hạnh phúc gia đình. Yêu Khánh Thi đắm đuối, nam vũ công sẵn sàng gác lại những đam mê để chăm sóc con trai, hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp.

Khi bên cạnh các chân dài nóng bỏng, Phan Hiển luôn tự nhủ mình là người đàn ông đã có vợ con và phớt lờ mọi thú vui. Anh không bao giờ để Khánh Thi phải lo lắng, bất an dù bản thân sở hữu nụ cười hút hồn các cô gái trẻ.

Sự ngọt ngào của Phan Hiển khiến "Nữ hoàng dancesport" nhiều lần bật khóc vì cảm động. Cô từng tâm sự, ông xã đúng chuẩn là người đàn ông của gia đình, luôn khiến cô tự hào với những hành động quan tâm rất đáng yêu.

Ông bố trẻ cũng sẵn sàng làm mọi việc vặt vãnh trong nhà để Khánh Thi có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn hạnh phúc của đôi vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển, ai cũng tràn ngập niềm tin vào cuộc sống hôn nhân.

“Đúng là tình yêu không phân biệt tuổi tác” - một fan bình luận.