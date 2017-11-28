Mối tình thầy trò Khánh Thi - Phan Hiển: Cuộc sống hôn nhân quá đỗi ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị

Giải trí 28/11/2017 16:45

Dù kém Khánh Thi tận 12 tuổi nhưng Phan Hiển luôn thể hiện mình là một người đàn ông bản lĩnh, khéo chiều vợ chăm con khiến “Nữ hoàng dancesport” vô cùng tự hào.

Mối tình thầy trò giữa Khánh Thi và Phan Hiển từng nhận nhiều lời bàn tán không hay, thế nhưng hiện tại họ đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Sau khi kết hôn, "Nữ hoàng dancesport" dường như ngày càng đẹp hơn vì luôn được chồng trẻ quan tâm, chiều chuộng hết lòng. Mái ấm nhỏ càng thêm rộn tiếng cười khi Khánh Thi hạ sinh cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh.

Kubi hiện tại đã gần 3 tuổi và rất lém lỉnh đáng yêu. Cậu bé là sợi dây gắn kết tình cảm của bố mẹ, cũng là nguồn động viên lớn nhất để Khánh Thi - Phan Hiển cố gắng vượt qua mọi thị phi để có được hạnh phúc như ngày hôm nay.

Mối tình thầy trò Khánh Thi - Phan Hiển: Cuộc sống hôn nhân quá đỗi ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của Phan Hiển - Khánh Thi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Dù thua vợ hẳn 1 con giáp nhưng Phan Hiển không say mê với những thú vui tuổi trẻ mà luôn nỗ lực hy sinh cho hạnh phúc gia đình. Yêu Khánh Thi đắm đuối, nam vũ công sẵn sàng gác lại những đam mê để chăm sóc con trai, hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp.

Khi bên cạnh các chân dài nóng bỏng, Phan Hiển luôn tự nhủ mình là người đàn ông đã có vợ con và phớt lờ mọi thú vui. Anh không bao giờ để Khánh Thi phải lo lắng, bất an dù bản thân sở hữu nụ cười hút hồn các cô gái trẻ.

Mối tình thầy trò Khánh Thi - Phan Hiển: Cuộc sống hôn nhân quá đỗi ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 2

Mối tình thầy trò Khánh Thi - Phan Hiển: Cuộc sống hôn nhân quá đỗi ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 3
Dù trẻ tuổi nhưng Phan Hiển rất khéo chiều vợ, chăm con - Ảnh: Internet

Sự ngọt ngào của Phan Hiển khiến "Nữ hoàng dancesport" nhiều lần bật khóc vì cảm động. Cô từng tâm sự, ông xã đúng chuẩn là người đàn ông của gia đình, luôn khiến cô tự hào với những hành động quan tâm rất đáng yêu.

Ông bố trẻ cũng sẵn sàng làm mọi việc vặt vãnh trong nhà để Khánh Thi có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn hạnh phúc của đôi vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển, ai cũng tràn ngập niềm tin vào cuộc sống hôn nhân.

“Đúng là tình yêu không phân biệt tuổi tác” - một fan bình luận.

Mối tình thầy trò Khánh Thi - Phan Hiển: Cuộc sống hôn nhân quá đỗi ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 4
Khánh Thi tự hào vì có người chồng biết hy sinh nhiều cho gia đình - Ảnh: Internet

Mối tình thầy trò Khánh Thi - Phan Hiển: Cuộc sống hôn nhân quá đỗi ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 5

Mối tình thầy trò Khánh Thi - Phan Hiển: Cuộc sống hôn nhân quá đỗi ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 6
Con trai Khánh Thi - Phan Hiển gần 3 tuổi, rất thông minh và nhanh nhẹn. Ảnh: Internet

Khánh Thi – Phan Hiển: 'Có thêm em bé nữa rồi mới cưới!'

Khánh Thi – Phan Hiển: 'Có thêm em bé nữa rồi mới cưới!'

Nhiều người vẫn nhắc đến cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển là cặp vợ chồng “cổ tích” trong làng showbiz Việt. Bỏ qua mọi ồn ào tại thời điểm công khai mối quan hệ khi Khánh Thi hơn Phan Hiển 12 tuổi, giờ đây, cặp đôi đang có một gia đình hạnh phúc và bình yên…

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