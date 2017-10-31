Thích thú với tài năng thiên phú của con trai Khánh Thi, 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh'

Giải trí 31/10/2017 14:28

Chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con trai trên trang cá nhân, Khánh Thi khiến không ít người trầm trồ ngưỡng ngộ vì tài năng của cậu bé.

Trang trang Facebook cá nhân, "Nữ hoàng dancesport" Khánh Thi vừa chia sẻ hình ảnh con trai Kubi đáng yêu, lanh lợi. Cậu bé là kết tinh tình yêu đầy sóng gió của Khánh Thi và Phan Hiển.

Điều gây chú ý là dù chỉ hơn 2 tuổi nhưng Kubi khiến mọi người ngỡ ngàng khi thể hiện rõ năng khiếu nghệ thuật của mình. Cậu bé có thể tự xoạc chân mà không cần sự hỗ trợ của bố mẹ.

Thích thú với tài năng thiên phú của con trai Khánh Thi, 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' - Ảnh 1
Trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi chia sẻ ảnh con trai xoạc chân kèm dòng trạng thái: "Bệnh nghề nghiệp ngấm từ lúc nằm ổ bụng rồi. Mới có gần 2 tuổi rưỡi mà tự leo lên ghế tập xoạc chân" - Ảnh: Facebook

Thích thú với tài năng thiên phú của con trai Khánh Thi, 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' - Ảnh 2
Cậu bé nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

Thích thú với tài năng thiên phú của con trai Khánh Thi, 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' - Ảnh 3
Phan Hiển đang loay hoay định giúp con trai trổ tài...

Thích thú với tài năng thiên phú của con trai Khánh Thi, 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' - Ảnh 4
... tuy nhiên, cậu bé đã quyết đuổi bố ra khỏi khung hình - Ảnh: Facebook

Thích thú với tài năng thiên phú của con trai Khánh Thi, 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' - Ảnh 5
Lúc này, Phan Hiển chỉ còn biết ngồi nhìn và cười mãn nguyện - Ảnh: Facebook

Thích thú với tài năng thiên phú của con trai Khánh Thi, 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' - Ảnh 6
Nhìn những động tác này ai cũng trầm trồ, có lẽ cậu bé thừa hưởng gen nghệ thuật từ bố mẹ - Ảnh: Facebook

Thích thú với tài năng thiên phú của con trai Khánh Thi, 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' - Ảnh 7
Cận cảnh bé Kubi, con trai của Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: Internet

Thích thú với tài năng thiên phú của con trai Khánh Thi, 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' - Ảnh 8
Từ nhỏ đã được bố mẹ cho tham gia nhiều sự kiện nên Kubi khá dạn dĩ, không lo sợ hay khóc nhè - Ảnh: Internet

Không ngờ quý tử nhà Khánh Thi và Phan Hiển lại có khả năng thiên phú này!

Không ngờ quý tử nhà Khánh Thi và Phan Hiển lại có khả năng thiên phú này!

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi chia sẻ một số khoảnh khắc của cậu con trai Kubi.

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Từ khóa:   Khánh Thi Khánh Thi - Phan Hiển con trai Khánh Thi

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