Thích thú với tài năng thiên phú của con trai Khánh Thi, 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh'

Trang trang Facebook cá nhân, "Nữ hoàng dancesport" Khánh Thi vừa chia sẻ hình ảnh con trai Kubi đáng yêu, lanh lợi. Cậu bé là kết tinh tình yêu đầy sóng gió của Khánh Thi và Phan Hiển.

Điều gây chú ý là dù chỉ hơn 2 tuổi nhưng Kubi khiến mọi người ngỡ ngàng khi thể hiện rõ năng khiếu nghệ thuật của mình. Cậu bé có thể tự xoạc chân mà không cần sự hỗ trợ của bố mẹ.